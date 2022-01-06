Hoa hậu Đỗ Thị Hà thông báo kết quả sau 2 tuần điều trị Covid-19, nói 1 điều khiến fan xót xa

Thông báo kết quả test nhanh Covid-19 của mình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết bản thân rất nhớ Việt Nam và mong mỏi từng ngày để được về nước.

Sau 2 tuần tích cực điều trị Covid–19 ở Mỹ, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây đã chia sẻ đoạn video clip ngắn ghi lại cảnh cô xét nghiệm nhanh và cho kết quả âm tính. Được biết, để đảm bảo an toàn, Đỗ Thị Hà sẽ xét nghiệm PCR trong những ngày tới. Đỗ Thị Hà test nhanh âm tính Covid-19 (Ảnh chụp màn hình) Sau khi có kết quả chắc chắn, nàng Hậu sẽ lập tức lên máy bay về nước để kịp ăn Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Sau khi có kết quả âm tính bằng test nhanh, nàng Hậu vô cùng hào hứng chia sẻ hình ảnh cô chuẩn bị sẵn đồ đạc trong vali để chờ ngày về Việt Nam.

Trước đó, sau khi chung kết cuộc thi Miss World bị hủy vào phút chót vì có thí sinh dương tính với Covid-19, Đỗ Thị Hà đã chuẩn bị hành lý để trở về Việt Nam. Tuy nhiên, nàng Hậu bất ngờ nhận được kết quả dương tính với Covid-19 vì tiếp xúc gần với các thí sinh khác. Việc bị kẹt lại và không thể bay về Việt Nam như dự kiến khiến Đỗ Thị Hà có phần hụt hẫng và mệt mỏi. Có thể nói năm nay là một năm không mấy suôn sẻ với Đỗ Thị Hà, trong dịp đầu năm mới, nàng Hậu bày tỏ hy vọng năm 2022 sẽ dễ dàng hơn: “Vậy là một năm đầy biến cố và khó khăn đã qua. Tạm biệt nhé 2021 đáng nhớ! Chúc cho 2022 của chúng ta sẽ suôn sẻ, thịnh vượng hơn” - nàng hậu chia sẻ.

Đỗ Thị Hà mệt mỏi vì 1 năm khó khăn khiến fan xót xa (Ảnh: Instagram NV) Việc Đỗ Thị Hà khỏi bệnh khiến nhiều người hâm mộ được yên lòng phần nào. Nhiều khán giả hiện rất mong chờ ngày cô sớm được trở về quê hương để đón năm mới bên gia đình cũng như chuẩn bị tinh thần cho tháng 3 quay trở lại Puerto Rico để tham dự đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới 2021.

Đỗ Thị Hà 'đẹp không tì vết' lộ diện lần đầu sau thông báo dương tính với Covid-19 Đỗ Thị Hà đã chính thức lộ diện với công chúng qua mạng xã hội sau hơn một ngày kể từ khi cô công bố bản thân đã dương tính với Covid-19.

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