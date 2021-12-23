Netizen tỏ ý 'ngao ngán' khi Đỗ Thị Hà thông báo nhiễm Covid-19: Từng tiếp xúc nhiều F0 nhưng vi vu khắp nơi tại Mỹ?

Cộng đồng mạng bùng nổ nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc Đỗ Thị Hà quá cảnh tại Mỹ nhưng lại đi ăn chơi khắp nơi dù trước đó tiếp xúc với nhiều F0.
- Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của Đỗ Thị Hà sau khi tiếp xúc với 4 trường hợp F0, hé lộ lịch trình kế tiếp
- Đỗ Thị Hà đứng top 11 bảng xếp hạng Miss World 2021 sát 'giờ G' đêm chung kết
Vừa qua, đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World đã phải thông báo tạm dừng diễn ra đêm bán kết vì có nhiều thí sinh nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, đáng nói, trong thời gian dự thi Miss World 2021, Đỗ Thị Hà đã tiếp xúc rất gần với nhiều thí sinh nhiễm Covid-19. Điều này khiến các fan sắc đẹp không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô. Nhưng sau đó, nàng hậu đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 nên đã quyết định bay quá cảnh tại Mỹ để chờ ngày bay trở về Việt Nam.
Đến sáng nay (23/12), Đỗ Thị Hà bất ngờ thông báo đã bị nhiễm Covid-19 khi tiến hành test PCR. Chính vì lý do này, đại diện Việt Nam đã phải huỷ chuyến bay về Việt Nam để ở lại Mỹ điều trị. Ngay sau khi nàng hậu thông báo nhiễm bệnh, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của cô và cũng gửi nhiều lời động viên đến đại diện Việt Nam.
Tuy nhiên, mặt khác, trên các diễn đàn mạng xã hội lại bất ngờ xuất hiện một số tranh cãi cho rằng Đỗ Thị Hà đã quá chủ quan, từng tiếp xúc với nhiều F0 mà vẫn ăn chơi, shopping nhiều nơi tại nước Mỹ. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng.
Trước đó, ngày 17/12, Đỗ Thị Hà cũng từng cho biết: "Trong team của Hà có 4 bạn F0, 4 bạn đấy Hà tiếp xúc rất gần và chơi rất thân. Ngày hôm qua trong buổi tập duyệt, Hà có đứng rất gần với đại diện đến từ Bahamas, với phong cách bên đây thì mọi người yêu thương, ôm hôn nhau và Hà cũng vậy".