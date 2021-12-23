Netizen tỏ ý 'ngao ngán' khi Đỗ Thị Hà thông báo nhiễm Covid-19: Từng tiếp xúc nhiều F0 nhưng vi vu khắp nơi tại Mỹ?

Vừa qua, đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World đã phải thông báo tạm dừng diễn ra đêm bán kết vì có nhiều thí sinh nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, đáng nói, trong thời gian dự thi Miss World 2021, Đỗ Thị Hà đã tiếp xúc rất gần với nhiều thí sinh nhiễm Covid-19. Điều này khiến các fan sắc đẹp không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô. Nhưng sau đó, nàng hậu đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 nên đã quyết định bay quá cảnh tại Mỹ để chờ ngày bay trở về Việt Nam.

Đỗ Thị Hà thông báo nhiễm Covid-19 nên không thể trở về Việt Nam như dự tính - Ảnh: Chụp màn hình

Đến sáng nay (23/12), Đỗ Thị Hà bất ngờ thông báo đã bị nhiễm Covid-19 khi tiến hành test PCR. Chính vì lý do này, đại diện Việt Nam đã phải huỷ chuyến bay về Việt Nam để ở lại Mỹ điều trị. Ngay sau khi nàng hậu thông báo nhiễm bệnh, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của cô và cũng gửi nhiều lời động viên đến đại diện Việt Nam.