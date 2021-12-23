Đỗ Thị Hà nhận kết quả dương tính Covid-19, tạm hoãn về Việt Nam như kế hoạch

"Hà đi test PCR và nhận được kết quả DƯƠNG TÍNH với Covid 19, nên mình phải ở lại Mỹ cho đến khi khỏi mới có thể về Việt Nam" - Đỗ Thị Hà thông tin trên trang cá nhân.

Vừa qua, thông tin cuộc thi Miss World 2021 phải tạm dừng và dời lại sang tháng 3/2022 vì phát hiện nhiều thí sinh mắc Covid-19 khiến các fan sắc đẹp Việt Nam không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Đỗ Thị Hà khi đang tham gia tại đấu trường quốc tế này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có bài đăng thông báo khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang vì điều lo lắng những ngày vừa qua đã xảy đến. Cụ thể, Đỗ Thị Hà viết:

"Đáng lẽ ra bây giờ Hà đang trên chuyến bay về Việt Nam, về gặp lại bạn bè và gia đình sau một quãng thời gian dài. Nhưng có những chuyện dù mình không muốn nhưng nó đã xảy ra.

Hà đi test PCR và nhận được kết quả DƯƠNG TÍNH với Covid 19, nên mình phải ở lại Mỹ cho đến khi khỏi mới có thể về Việt Nam. Sức khoẻ của mình vẫn ổn và mình vẫn đang rất lạc quan để điều trị, mong sớm khoẻ để về nước và tiếp tục công việc".

Đỗ Thị Hà thông báo nhiễn Covid-19 khi đang quá cảnh tại Mỹ để chờ ngày về Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Qua thông báo trên, nhiều khán giả và người hâm mộ đã không khỏi lo lắng và gửi nhiều lời quan tâm, động viên đến cô nàng giữ sức khỏe để điều trị bệnh. Trước vô vàn lời nhắn gửi từ khán giả quê nhà, Đỗ Thị Hà không quên để lại dòng bình luận: "Hà cảm ơn gia đình, các anh chị trong công ty, ekip, bạn bè, fan,…. đã luôn bên cạnh Hà và động viên mình trong quãng thời gian này".

Trước đó, sau thông báo chung kết cuộc thi Miss World tạm hoãn, Đỗ Thị Hà đã tiến hành test mẫu Covid-19 và nhận kết quả âm tính nên đã lên đường rời Puerto Rico trở về Việt Nam. Tuy nhiên, khi người đẹp đang quá cảnh ở Mỹ thì bất ngờ nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của Đỗ Thị Hà sau khi tiếp xúc với 4 trường hợp F0, hé lộ lịch trình kế tiếp Thông tin chung kết Miss World 2021 đã bị hoãn lại vì dịch Covid-19 và tình hình sức khỏe của Đỗ Thị Hà sau khi tiếp xúc với 4 trường hợp F0 tại đây khiến cư dân mạng được dịp xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-thi-ha-nhan-ket-qua-duong-tinh-covid-19-tam-hoan-ve-viet-nam-nhu-ke-hoach-442731.html