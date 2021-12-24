Đỗ Thị Hà 'đẹp không tì vết' lộ diện lần đầu sau thông báo dương tính với Covid-19

Đỗ Thị Hà đã chính thức lộ diện với công chúng qua mạng xã hội sau hơn một ngày kể từ khi cô công bố bản thân đã dương tính với Covid-19.
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Sáng hôm qua, ngày 23/12, người hâm mộ của Đỗ Thị Hà đã đón nhận một tin dữ khi nàng hậu thông báo bản thân đã xét nghiệm PCR và phát hiện bản thân đã dương tính với Covid-19. Ngoài ra, cô còn phải tiếp tục ở lại Mỹ để điều trị rồi mới có thể trở về Việt Nam.
Có lẽ, bản thân Đỗ Thị Hà không muốn người hâm mộ tại Việt Nam phải quá lo lắng nên chỉ mới hơn 1 ngày kể từ đưa ra thông báo mắc bệnh, cô đã chính thức lộ diện với công chúng thông qua tài khoản MXH của mình. Nhiều người yêu thích nàng hậu cũng bớt lo sau khi thấy động thái này của người đẹp.
Theo đó, Đỗ Thị Hà đã đăng tải một clip ngắn quay cận khuôn mặt của cô lên story Facebook của mình. Có thể dễ dàng nhận thấy, Covid-19 cũng không thể "dìm" được vẻ đẹp của Đỗ Thị Hà. Dù để mặt mộc nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ và tươi tắn.
Cách đây không lâu, thông tin Miss World 2021 phải hoãn tổ chức vì có thí sinh bị nhiễm Covid-19 đã khiến cho CĐM không khỏi hoang mang vì Đỗ Thị HÀ đã tiếp xúc gần với các thí sinh là F0 tại chương trình. Sau đó, người đẹp cũng đã tiến hành xét nghiệm PCR và xác nhận bản thân đã dương tính với Covid-19 nên phải hủy chuyến bay về Việt Nam, ở lại Mỹ điều trị.
Khỏi phải nói, những người hâm mộ của Đỗ Thị Hà tại Việt Nam đã tỏ ra khá sốc và buồn trước thông tin này nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho cô mau khỏi bệnh.