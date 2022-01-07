Sau kết quả âm tính với Covid-19, Đỗ Thị Hà gây bất ngờ với nhan sắc khác lạ vì tăng cân nhiều

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến nhiều người phải bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian chữa trị Covid-19.

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vui mừng thông báo đến khán giả kết quả âm tính Covid-19 sau thời gian chữa trị. Nàng Hậu cũng cho biết cô sẽ trở về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Từ sau khi khỏi bệnh, nàng hậu dường như trở nên tươi tắn và hào hứng hơn cả. Trên trang cá nhân, mới đây, Đỗ Thị Hà tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải loạt ảnh selfie khoe nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng và mặc áo thun trắng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc của mình.

Trong ảnh có thể dễ dàng nhận thấy nhan sắc người đẹp có phần khác lạ hơn so với thời điểm dự thi Miss World. Đỗ Thị Hà cho biết trong suốt thời gian "dưỡng bệnh" vừa qua mình đã tăng cân rất nhiều. Cụ thể, Đỗ Thị Hà cho biết lúc ở Puerto Rico thi Miss World thì cô rất ốm, hiện tại cô đã lên thêm nhiều kí. Ảnh chụp màn hình Nhờ việc tăng cân sau thời gian dưỡng bệnh, nhan sắc Đỗ Thị Hà như tươi tắn và thăng hạng thêm bội phần. Bên dưới bình luận, khán giả để lại nhiều lời khen ngợi cho nàng hậu. Ai nấy đều cho rằng cô vẫn xinh đẹp thậm chí việc tăng cân khiến cho người đẹp trở nên trông có sức sống hơn.

Trước đó, sau khi chung kết cuộc thi Miss World bị hủy vào phút chót vì có thí sinh dương tính với Covid-19, Đỗ Thị Hà đã chuẩn bị hành lý để trở về Việt Nam. Tuy nhiên, nàng Hậu bất ngờ nhận được kết quả dương tính với Covid-19 vì tiếp xúc gần với các thí sinh khác. Việc bị kẹt lại và không thể bay về Việt Nam như dự kiến khiến Đỗ Thị Hà có phần hụt hẫng và mệt mỏi. Ở thời điểm hiện tại, Đỗ Thị Hà đang rất mong chờ đến ngày được trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình và ăn Tết Nguyên đán tại quê hương trước quay trở lại Puerto Rico để tham dự đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới 2021 vào tháng 3/2022. Ảnh: Instagram NV

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thông báo kết quả sau 2 tuần điều trị Covid-19, nói 1 điều khiến fan xót xa Thông báo kết quả test nhanh Covid-19 của mình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết bản thân rất nhớ Việt Nam và mong mỏi từng ngày để được về nước.

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