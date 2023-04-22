Diễm My 9X và bạn trai chuẩn "tướng phu thê" trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc

Hậu trường 22/04/2023 09:56

Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân đã có hơn 6 năm hẹn hò yêu đương.

 

Chiều ngày 21/4, Diễm My 9X đã đăng tải hình ảnh mới xuất hiện bên bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn. Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ bên nửa kia. Diễm My 9X còn hài hước tiết lộ câu chuyện bị bạn trai hối thúc: "Cho ăn nhà hàng ngon xong tưởng được ngủ một giấc ai dè bị bắt chạy vượt cầu Harbour Bridge xong quành lại hết 10km".

Khi chung một khung hình, Diễm My 9X và bạn trai Vinh Nguyễn được người hâm mộ nhận xét chuẩn "tướng phu thê" vì đường nét trên khuôn mặt và nụ cười hao hao giống nhau. Đông đảo khán giả và bạn bè đã dành lời khen cho cặp đôi: "Dễ thương quá chị ơi", "Nhìn anh chị giống nhau quá ạ".

Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 1
Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn được nhận xét chuẩn "tướng phu thê" - Ảnh: FBNV
Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 2
Sau khi mẹ qua đời, bạn trai trở thành chỗ dựa tinh thần cho Diễm My - Ảnh: FBNV
Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 3
Bạn trai là người hối thúc Diễm My 9X tập luyện thể dục thể thao - Ảnh: FBNV

Thời gian không đóng phim, Diễm My sẽ sang Australia thăm bạn trai vì anh sống một mình. Họ thỉnh thoảng đi du lịch các nước khi cả hai cùng có thời gian rảnh. Sau hai năm đầu yêu xa, doanh nhân Vinh Nguyễn về Việt Nam phát triển sự nghiệp nên họ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Tháng 12/2022, người hâm mộ vỡ òa khi Diễm My 9X chia sẻ hình ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên khinh khí cầu ở Melbourne (Úc). Được biết, cả hai đang lên kế hoạch cho đám cưới nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể.

Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 4
 Sống lệch múi giờ, bạn trai đêm nào cũng chờ cô đi làm về rồi mới yên tâm ngủ. Sự ngọt ngào của anh còn giúp dung hòa được tính cách hơi đàn ông trong cô - Ảnh: FBNV
Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 5
Diễm My và bạn trai đã đồng hành bên nhau được 6 năm - Ảnh: FBNV
Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 6
Doanh nhân Vinh Nguyễn đam mê thể thao, đặc biệt là chạy bộ - Ảnh: FBNV

Tháng 4/2018, Diễm My 9X lần đầu chia sẻ về bạn trai trên trang cá nhân sau một năm hẹn hò bí mật. Anh tên Vinh Nguyễn, Việt kiều Australia. Họ gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim Australia tháng 10/2016, khi Diễm My đi quảng bá cho bộ phim 'Găng tay đỏ'. Bạn trai của Diễm My từng tốt nghiệp đại học RMIT rồi du học Australia trước khi công tác lĩnh vực xây dựng ở xứ sở chuột túi. Sự tin tưởng, thấu hiểu nhau giúp họ vượt qua rào cản yêu xa.

Mỗi năm gặp nhau vài lần, Diễm My và bạn trai thường đi du lịch tại các resort sang trọng. Diễm My nói cô ngưỡng mộ bạn trai ở cách sống tình cảm. Sống lệch múi giờ, bạn trai đêm nào cũng chờ cô đi làm về rồi mới yên tâm ngủ. Sự ngọt ngào của anh còn giúp dung hòa được tính cách hơi đàn ông trong cô.

Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 7
Ít khi chia sẻ hình ảnh chung đôi với Diễm My trên mạng xã hội nhưng bạn trai hay dành cho cô những lời ngọt ngào - Ảnh: Internet
Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 8
Đôi tình nhân thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những cuộc hẹn hò lãng mạn. - Ảnh: Internet
Diễm My 9X và bạn trai chuẩn 'tướng phu thê' trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc - Ảnh 9
Khoảnh khắc Diễm My được cầu hôn được cô chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mỗi năm gặp nhau vài lần, Diễm My và bạn trai thường đi du lịch tại các resort sang trọng. Diễm My nói cô ngưỡng mộ bạn trai ở cách sống tình cảm. Sống lệch múi giờ, bạn trai đêm nào cũng chờ cô đi làm về rồi mới yên tâm ngủ. Sự ngọt ngào của anh còn giúp dung hòa được tính cách hơi đàn ông trong cô.

Diễm My 9X khoe ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau thời gian dài gắn bó. Diễn viên Mùa hè sôi động đã được ngỏ lời trên khinh khí cầu. Người đẹp không giấu được niềm hạnh phúc trước khoảnh khắc này.

Nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Tăng Thanh Hà, Xuân Lan, Tóc Tiên, Mạc Văn Khoa... và cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến Diễm My 9X khi chuyện tình yêu của cô có cái kết đẹp. Diễn viên Quốc Anh bày tỏ: "Chúc mừng chị tôi nhé, hạnh phúc quá đi. Gia đình Giấc mơ của mẹ chờ ngày chị lên xe hoa". "Chào mừng bé cô dâu", Ninh Dương Lan Ngọc viết.

Bạn trai của Diễm My tên Vinh Nguyễn, là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai gắn bó hơn 6 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước đó, người đẹp 9X từng có giai đoạn yêu xa, hợp rồi tan do đối phương ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ khi anh về nước, cuộc sống của hai người dần trở nên thắm thiết hơn.

 

Diễm My 9x sẵn sàng cho việc làm mẹ, tự tin khẳng định 'khéo chăm con'

Diễm My 9x sẵn sàng cho việc làm mẹ, tự tin khẳng định 'khéo chăm con'

Diễm Mỹ 9x hạnh phúc khi công khai khoảnh khắc được cầu hôn bằng nhẫn kim cương, chỉ chờ ngày chính thức "theo chàng về dinh". Diễm My 9x còn khiến fan bất ngờ khi lên kế hoạch sinh nở, tự khẳng định sẽ làm tốt vai trò người mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễm My 9x bạn trai Diễm My 9X tình cảm Diễm My 9x

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'