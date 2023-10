Diễm My 9X và bạn trai chuẩn "tướng phu thê" trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc

Khi chung một khung hình, Diễm My 9X và bạn trai Vinh Nguyễn được người hâm mộ nhận xét chuẩn "tướng phu thê" vì đường nét trên khuôn mặt và nụ cười hao hao giống nhau. Đông đảo khán giả và bạn bè đã dành lời khen cho cặp đôi: "Dễ thương quá chị ơi", "Nhìn anh chị giống nhau quá ạ".

Chiều ngày 21/4, Diễm My 9X đã đăng tải hình ảnh mới xuất hiện bên bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn. Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ bên nửa kia. Diễm My 9X còn hài hước tiết lộ câu chuyện bị bạn trai hối thúc: "Cho ăn nhà hàng ngon xong tưởng được ngủ một giấc ai dè bị bắt chạy vượt cầu Harbour Bridge xong quành lại hết 10km".

Tháng 12/2022, người hâm mộ vỡ òa khi Diễm My 9X chia sẻ hình ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên khinh khí cầu ở Melbourne (Úc). Được biết, cả hai đang lên kế hoạch cho đám cưới nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể.

Thời gian không đóng phim, Diễm My sẽ sang Australia thăm bạn trai vì anh sống một mình. Họ thỉnh thoảng đi du lịch các nước khi cả hai cùng có thời gian rảnh. Sau hai năm đầu yêu xa, doanh nhân Vinh Nguyễn về Việt Nam phát triển sự nghiệp nên họ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Sống lệch múi giờ, bạn trai đêm nào cũng chờ cô đi làm về rồi mới yên tâm ngủ. Sự ngọt ngào của anh còn giúp dung hòa được tính cách hơi đàn ông trong cô - Ảnh: FBNV

Diễm My và bạn trai đã đồng hành bên nhau được 6 năm - Ảnh: FBNV

Doanh nhân Vinh Nguyễn đam mê thể thao, đặc biệt là chạy bộ - Ảnh: FBNV

Tháng 4/2018, Diễm My 9X lần đầu chia sẻ về bạn trai trên trang cá nhân sau một năm hẹn hò bí mật. Anh tên Vinh Nguyễn, Việt kiều Australia. Họ gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim Australia tháng 10/2016, khi Diễm My đi quảng bá cho bộ phim 'Găng tay đỏ'. Bạn trai của Diễm My từng tốt nghiệp đại học RMIT rồi du học Australia trước khi công tác lĩnh vực xây dựng ở xứ sở chuột túi. Sự tin tưởng, thấu hiểu nhau giúp họ vượt qua rào cản yêu xa.

Mỗi năm gặp nhau vài lần, Diễm My và bạn trai thường đi du lịch tại các resort sang trọng. Diễm My nói cô ngưỡng mộ bạn trai ở cách sống tình cảm. Sống lệch múi giờ, bạn trai đêm nào cũng chờ cô đi làm về rồi mới yên tâm ngủ. Sự ngọt ngào của anh còn giúp dung hòa được tính cách hơi đàn ông trong cô.

Ít khi chia sẻ hình ảnh chung đôi với Diễm My trên mạng xã hội nhưng bạn trai hay dành cho cô những lời ngọt ngào - Ảnh: Internet

Đôi tình nhân thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những cuộc hẹn hò lãng mạn. - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc Diễm My được cầu hôn được cô chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Diễm My 9X khoe ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau thời gian dài gắn bó. Diễn viên Mùa hè sôi động đã được ngỏ lời trên khinh khí cầu. Người đẹp không giấu được niềm hạnh phúc trước khoảnh khắc này.

Nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Tăng Thanh Hà, Xuân Lan, Tóc Tiên, Mạc Văn Khoa... và cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến Diễm My 9X khi chuyện tình yêu của cô có cái kết đẹp. Diễn viên Quốc Anh bày tỏ: "Chúc mừng chị tôi nhé, hạnh phúc quá đi. Gia đình Giấc mơ của mẹ chờ ngày chị lên xe hoa". "Chào mừng bé cô dâu", Ninh Dương Lan Ngọc viết.

Bạn trai của Diễm My tên Vinh Nguyễn, là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai gắn bó hơn 6 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước đó, người đẹp 9X từng có giai đoạn yêu xa, hợp rồi tan do đối phương ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ khi anh về nước, cuộc sống của hai người dần trở nên thắm thiết hơn.