Nhưng cho đến khi thi vào môn Tuồng thì anh mới biết rằng những thí sinh đến dự thi đều biết về Tuồng và hát Tuồng rất hay. Còn Danh Thái thì chưa biết gì, hát cũng rất ngô nghê. Nhưng có lẽ vì có duyên với Tuồng nên anh đã bén duyên với môn này. Tuồng chính là đam mê, là cái nghiệp mà Danh Thái theo đuổi nhưng cũng khiến anh không khỏi ngậm ngùi vì mức thù lao quá thấp.

Là diễn viên truyền hình nhưng Danh Thái hiện đang công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Không sinh ra trong cái nôi nghệ thuật Tuồng, Danh Thái bén duyên với Tuồng một cách tình cờ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông Danh Thái thi vào trường Sân khấu điện ảnh vì rất đam mê nghệ thuật.

Nam diễn viên góp mặt trong rất nhiều phim giờ vàng trên VTV như: Người phán xử, Sinh tử, Những cô gái trong thành phố, Hương vị tình thân, Phố trong làng, Đấu trí... Dù có nhân vật anh đóng không có tên hoặc khán giả không nhớ tên Danh Thái nhưng có thể nói đây là nam diễn viên lập kỷ lục "vào tù ra tội" nhiều nhất truyền hình Việt.

Sau đó anh đến với truyền hình để cải thiện thu nhập. Và Danh Thái được đạo diễn chọn vào đóng những nhân vật đầu gấu, côn đồ. Theo đuổi nghề diễn khoảng 30 năm, anh đã hoàn thành tốt gần 20 vai diễn phản diện. Để làm được như vậy, Danh Thái đã phải luyện cho mình tinh thần thép và niềm đam mê cháy bỏng với nghề.

Diễn viên Danh Thái vốn là gương mặt quen thuộc với các vai phản diện trên phim truyền hình phía bắc - Ảnh: Internet

Khách mời của Lời tự sự chia sẻ thêm ông có những kỷ niệm khó quên khi đóng vai ác. Điển hình là một bạn diễn từng khen Danh Thái bên ngoài thân thiện, hiền lành. Song đến khi vào cảnh quay và bị nam diễn viên quát mắng, người này sợ đến mức không diễn được.

Về cơ duyên đóng vai phản diện, Danh Thái cho biết trước đây chỉ tham gia những vai nhỏ như bắt nạt phụ nữ, trẻ em... Dần dần, ông được giao những vai lớn hơn. Nam khách mời khẳng định chủ đích của anh không phải là vai phản diện, nhưng nếu có cơ hội tham gia đóng phim thì sẽ nhận ngay. "Vai của tôi có thể rất ngắn nhưng khán giả sẽ ấn tượng. Tôi nhớ có phim đóng từ 20 năm trước nhưng đến bây giờ vẫn có người nhớ", diễn viên Người phán xử trải lòng.

Danh Thái tự hào khi những vai diễn của mình được khán giả nhớ đến - Ảnh: FBVV

Nghệ sĩ Danh Thái chụp ảnh cùng với diễn viên Phương Oanh và Mạnh Trường - Ảnh: FBNV

Nhắc đến Danh Thái, khán giả nhớ đến sêri Tòa tuyên án. Khi đó, ông đóng vai một tên tội phạm bị tuyên án tử hình. Nam nghệ sĩ kể vui rằng chính vai diễn này khiến anh gặp một sự cố khó quên. Khi về nhà, nhiều người không hiểu lại nói với gia đình nam diễn viên rằng ông bị tử hình khiến ai cũng hoang mang. "Mọi người hỏi tôi xem có đúng hay không, tôi bảo chỉ là chương trình thôi. Thật ra chương trình đó nhiều người xem cũng tưởng là thật", ông chia sẻ.

Danh Thái: Đời tư vất vả đường mưu sinh

Danh Thái trong đời tư cũng gặp nhiều truân chuyên. Đầu tiên là chuyện kết hôn, anh bị gia đình vợ phản đối vì "lý lịch" chuyên trị vai phản diện. Nhưng sau khi thuyết phục thì anh cũng đã được gia đình vợ đồng ý.

Dù vậy nhưng Danh Thái vẫn khốn khổ khi ứng xử với con gái. Theo anh kể, mỗi khi đóng phim, con gái anh lại hỏi: Bố đóng vai gì? Khi biết anh lại nhận vai phản diện. 2 con gái lại nói: Bố lại đóng vai phản diện. Theo anh, đóng vai phản diện tuy cay đắng, tủi cực là thế nhưng anh chưa một lần muốn từ bỏ nghề diễn.

Có một gia đình trọn vẹn được sống với nghề là niềm vui cũng là thử thách với diễn viên Danh Thái. Nam diễn viên kể ngày mới lấy vợ, để có thêm thu nhập ngoài diễn xuất và hát tuồng, Danh Thái cũng tập tành kinh doanh. Tuy nhiên, anh dính không ít lần phá sản và thiệt hại tiền bạc vì "tính nghệ sĩ". Danh Thái từng mở một quán nhậu khá lớn.

Danh Thái trong căn nhà nhỏ của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, gia đình Danh Thái sống trong khu tập thể của Nhà hát Tuồng. Tổ ấm của gia đình Danh Thái không lớn và tiện nghi như những ngôi nhà thường thấy khác của các sao Việt. Song, để có được căn nhà giản dị này cũng là 1 nỗ lực lớn của vợ chồng Danh Thái.

Trong khoảng 30 năm tham gia nghệ thuật, diễn viên Danh Thái thường được giao vai bặm trợn, đi đòi nợ thuê hoặc vai tù tội, bị oan ức trong Hoa ban đỏ, Người phán xử, Sinh tử, Đấu trí... hiếm khi được ăn mặc bảnh bao để xuất hiện trên sóng truyền hình. Trở thành khách mời trong chương trình Lời tự sự (lên sóng trên VTV3), Danh Thái cho hay ông không xem đó là sự thiệt thòi. Ngược lại, nam diễn viên quan niệm "khán giả càng ghét thì tôi càng thấy tự hào".