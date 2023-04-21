Trên phim thì thì là người chồng bội bạc, nhưng đời thực nam diễn viên sở hữu cuộc sống hạnh phúc ai cũng ghen tỵ

"Cuộc đời vẫn đẹp sao" do Thanh Hương đóng chính đang là tác phẩm truyền hình gây sốt hiện tại. Bộ phim phơi bày cuộc sống khốn cùng của những người lao động nghèo trong một xóm trọ.

Nam diễn viên đảm nhận vai người chồng bị chửi nhiều nhất trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Khi thấy chồng về, Luyến nghĩ đến cảnh sẽ được ở cùng chồng, sống hạnh phúc, cùng nhau làm ăn để xây dựng lại cuộc đời. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng được bao lâu, Luyến phát hiện ra sự thật chồng đã có vợ con, chỉ vì trốn nợ nên đi biệt xứ. Khi Luyến biết sự thật, người chồng này lại tiếp tục bỏ đi.

Ở những tập đầu, Luyến Lươn đã phải chật vật vừa nuôi mẹ chồng, vừa kiếm tiền trả nợ cho người chồng đã khuất. Khi trả nợ xong, cô lại bất ngờ phát hiện chồng đang còn sống.

Người đóng vai chồng của Luyến là diễn viên Hoàng Du Ka. Ở tập 8 và 9 của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", Hoàng Du Ka chia sẻ về việc bị dàn diễn viên trong phim mắng là "sống bạc". Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng nhiều khán giả thương Luyến, chỉ trích người chồng của cô.

Hoàng Du Ka trong vai Quất côn đồ của bộ phim ''Cô gái nhà người ta''

Trái ngược trên màn ảnh, ngoài đời Hoàng Du Ka là một người chồng người cha vô cùng tử tế

Hoàng Du Ka (sinh năm 1988) lớn lên trong gia đình vốn là cái nôi của nghệ thuật. Bà của anh là diễn viên cải lương, bố và anh trai làm đạo diễn. Thừa hưởng dòng máu nghệ thuật của bà và bố nên Hoàng Du Ka đã có "máu" diễn xuất từ nhỏ.

Khi bộ phim phát sóng, anh từng hỏi người thân và bạn bè rằng, anh diễn Quất như thế nào. Và câu trả lời anh nhận được từ mọi người đều là "trông rất mất dạy" và "muốn đấm". Và từ khi phim Cô gái nhà người ta lên sóng, Hoàng Du Ka dường như mất tên thật. Bạn bè và người thân thường gọi anh là "mất lộc" hay "Thằng mất lộc". Nhưng anh luôn cảm thấy vui vì mọi người ấn tượng với nhân vật của mình.

Hôn nhân viên mãn và gia đình hạnh phúc của Hoàng Du Ka cùng vợ.

Chính anh cũng cho biết ''Tôi của đời thật thì trái ngược hoàn toàn với trên phim. Tính tôi rất dễ gần, hoà đồng hay cười, nhưng cũng hay xấu hổ lắm. Đặc biệt là nói không với bia rượu, mê đắm cà phê Gia Lai. Vì lẽ đó mà vợ tôi cũng là người con Gia Lai.''

Anh còn cho biết một chuyện vui vẻ giữa hai vợ chồng ''Thi thoảng đang yên lành tự dưng cô ấy lại đánh tôi một cái hoặc ra vẻ mặt giận giận. Tôi gặng hỏi mãi, nàng mới thổ lộ là ghét vai Quất, nhìn vừa ghét vừa yêu chỉ muốn đánh mà không nỡ đánh đau''

Trong thời gian sắp tới có lẽ khán giả sẽ rất mong chờ mang tái xuất điện ảnh mới của Hoàng Du Ka trong một tác phẩm với nét diễn mới mẻ hơn hiện tại.