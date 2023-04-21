Thu Trang – Tiến Luật ‘cưới lần 2’, nói lời ngọt ngào như phim ngôn tình khiến dân mạng xôn xao 'đòi' cưới

Tiến Luật dành những lời ngọt ngào và tình cảm cho bà xã: "Đời anh có nhiều buồn bã, sai lầm, lần anh đúng nhất là chọn thương em, cưới em về làm vợ...”.

Thu Trang – Tiến Luật là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt, tình cảm của cả hai vẫn khiến khán giả phải ngưỡng mộ và thêm tin vào tình yêu hôn nhân. Tối ngày 20/4, Thu Trang khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trông rất giống cô dâu. Tiếp đó là sự xuất hiện của Tiến Luật, nam diễn viên diện bộ vest trắng vô cùng điển trai, lịch lãm. Khoảnh khắc Thu Trang và Tiến Luật "cưới lần 2" trên thảm đỏ khiến nhiều người thích thú. Thu Trang - Tiến Luật sánh vai trong đêm "cưới lần 2" trên thảm đỏ - Ảnh: Internet Ngay trong đêm hôm đó, Tiến Luật cũng nhanh chóng cập nhật hình ảnh “cô dâu” – “chú rể” của cả hai làm dân tình thích thú. Bên cạnh loạt hình ảnh về “đám cưới” được đăng tải, nam diễn viên cũng có đôi lời chia sẻ với bà xã Thu Trang cực ngọt khiến dân tình một phen chao đảo.

Nam diễn viên dành những lời ngọt ngào và tình cảm cho bà xã - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, Tiến Luật xúc động nói: "Đời anh có nhiều buồn bã, sai lầm, lần anh đúng nhất là chọn thương em, cưới em về làm vợ. Phần đời còn lại, vất vả để anh lo, anh yêu vợ”. Tuy nhiên đáp lại lời bằng, Thu Trang hài hước nhưng không kém phần tình cảm: "Sao nay sến vậy trời, nhưng mà em thương anh". Dưới bài đăng của nam diễn viên, rất đông người hâm mộ thích thú và gửi những lời yêu thương đến hai người:

- “Yêu tới sợi tóc cuối cùng anh nhỉ” - “Anh chị dễ thương lắm luôn” - “Anh Đường Băng hôm nay sao sến quá vậy nhưng em rất thích những lời hôm nay của anh” - “Chúc anh chị vạn đời bình an hạnh phúc nhé” Thu Trang - Tiến Luật tại sự kiện ra mắt phim - Ảnh: FBNV ​Được biết, đây là sự kiện ra mắt một bộ phim mới mà Thu Trang thủ vai chính. Xuất hiện tại sự kiện, "hoa hậu làng hài" diện một bộ váy màu trắng lộng lẫy, cài khăn voan và ôm hoa cưới. Cô dâu U40 khiến bao người xuýt xoa vì quá đẹp. Thu Trang - Tiến Luật tại sự kiện ra mắt phim - Ảnh: FBNV Cận cảnh nhan sắc qua ống kính báo chí của Thu Trang. Dù hình ảnh chụp vội, chưa được chỉnh sửa kỹ lưỡng nhưng vẫn có thể thấy, làn da của cô trông căng bóng, rất ít khuyết điểm hay nếp nhăn. Ảnh cưới 12 năm về trước của cả hai - Ảnh: Internet So với thời làm cô dâu 12 năm trước, ở tuổi 38, "chị mười ba" không những không tụt giảm nhan sắc mà ngược lại ngày càng "lão hóa ngược". Từ vóc dáng đến dung mạo của cô đều trông mặn mà, nhuận sắc hơn xưa rất nhiều. Andy lém lỉnh, hài hước, được cho là thừa hưởng tài năng của cả bố lẫn mẹ - Ảnh: Internet Tiến Luật và Thu Trang kết hôn ngày 11/01/2011 với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ Vbiz. Trải qua cuộc hôn nhân 12 năm, cả hai vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hiện cả hai có với nhau cậu con trai Andy lém lỉnh, hài hước, thừa hưởng tài năng của cả bố lẫn mẹ. Andy chính là trái ngọt của cuộc hôn nhân hạnh phúc mà Thu Trang - Tiến Luật cùng nhau xây dựng hơn một thập kỷ qua.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chuẩn bị có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo Chiều nay 4/4, buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Con Nhót Mót Chồng chính thức diễn ra tại TPHCM. Diễn viên Thu Trang xuất hiện trong bộ váy đỏ rực vô cùng trẻ trung và tươi tắn. Ngay tại sự kiện này, Thu Trang cũng bất ngờ chia sẻ một tin chấn động

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