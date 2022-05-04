Vóc dáng xinh đẹp khó tin ở tuổi 35 của Khả Như, netizen nhìn vào chỉ biết 'u mê' nhưng lại bị Tiến Luật phán 1 câu 'xanh rờn' khiến chính chủ 'đứng hình' mấy giây

Sao Việt 04/05/2022 09:56

Khoe ảnh bốc lửa, Khả Như vẫn bị Tiến Luật cà khịa một câu nghe mà 'đau đớn lòng'. Màn đối đáp của bộ đôi anh - em làng hài này đang khiến dân tình được một phen cười nghiêng ngả.

Trong chuỗi ngày nghỉ lễ nhân dịp 30/4 - 1/5, Khả Như cũng như bao sao Việt đình đám khác cũng chọn cho mình một chuyến đi du lịch chất lượng, nhằm lấy lại năng lượng sau những ngày mệt mỏi. Cụ thể, mới đây trên MXH nữ diễn viên đăng loạt ảnh tại một bãi biển xinh đẹp.

Vóc dáng xinh đẹp khó tin ở tuổi 35 của Khả Như, netizen nhìn vào chỉ biết 'u mê' nhưng lại bị Tiến Luật phán 1 câu 'xanh rờn' khiến chính chủ 'đứng hình' mấy giây - Ảnh 1
Nữ diễn viên Khả Như - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đập vào mắt người hâm mộ không phải bãi biển thơ mộng kia mà chính là thân hình quá đỗi quyến rũ của cô nàng. Một số netizen còn nhận định, họ cảm thấy bất ngờ trước thân body đồng hồ cát hoàn hảo của nữ diễn viên dù đã bước sang tuổi 35. 

Vóc dáng xinh đẹp khó tin ở tuổi 35 của Khả Như, netizen nhìn vào chỉ biết 'u mê' nhưng lại bị Tiến Luật phán 1 câu 'xanh rờn' khiến chính chủ 'đứng hình' mấy giây - Ảnh 2
Bài đăng của nữ diễn viên trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Vóc dáng xinh đẹp khó tin ở tuổi 35 của Khả Như, netizen nhìn vào chỉ biết 'u mê' nhưng lại bị Tiến Luật phán 1 câu 'xanh rờn' khiến chính chủ 'đứng hình' mấy giây - Ảnh 3
Body đồng hồ cát khiến dân tình u mê của Khả Như - Ảnh: chụp màn hình 

Bên dưới phần bình luận của bài đăng, không ít người dành sự ''u mê'' cho nhan sắc xinh xuất sắc cô nàng. Thậm chí, có cả vợ của nam MC đình đám Trấn Thành là Hari Won cũng tỏ ra mến mộ và ghen tị với body chuẩn không cần chỉnh của Khả Như.

Vóc dáng xinh đẹp khó tin ở tuổi 35 của Khả Như, netizen nhìn vào chỉ biết 'u mê' nhưng lại bị Tiến Luật phán 1 câu 'xanh rờn' khiến chính chủ 'đứng hình' mấy giây - Ảnh 4
Harri Won cũng không thoát khỏi sự u mê về thân hình quyết rũ của người đẹp 35 tuổi - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, trước muôn trùng lời khen không ngớt dành cho cô nàng, vẫn xuất hiện đâu đó một lời bình luận khiến khán giả chỉ biết phì cười. Chủ nhân của "lời chê" ấy không ai khác là Tiến Luật.

Vóc dáng xinh đẹp khó tin ở tuổi 35 của Khả Như, netizen nhìn vào chỉ biết 'u mê' nhưng lại bị Tiến Luật phán 1 câu 'xanh rờn' khiến chính chủ 'đứng hình' mấy giây - Ảnh 5
Phần bình luận khiến dân mạng phì cười đến từ Tiến Luật khi bóc trần sự thật về Khả Như - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, nam diễn viên cho biết Khả Như dù xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn đang ế và không có ai chịu rước đi. Có thể thấy, sau khi chia tay mối tình cũ người đẹp sinh năm 1987 vẫn đang độc thân nhưng bù lại cô nàng vẫn đang có một sự nghiệp tương đối thành công với nghiệp diễn xuất và vai diễn ''Khả Hân'' trong bộ phim từng làm mưa, làm gió trên thị trường youtube một thời gian ''Bi Long Đại Ca''.

Vóc dáng xinh đẹp khó tin ở tuổi 35 của Khả Như, netizen nhìn vào chỉ biết 'u mê' nhưng lại bị Tiến Luật phán 1 câu 'xanh rờn' khiến chính chủ 'đứng hình' mấy giây - Ảnh 6
Khả Như trong phim ''Bi Long Đại Ca'' - Ảnh: Internet
Khả Như có động thái đáng chú ý sau khi bị soi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện, mặt còn lộ rõ khó chịu!

Khả Như có động thái đáng chú ý sau khi bị soi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện, mặt còn lộ rõ khó chịu!

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