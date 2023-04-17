Diễm My 9x sẵn sàng cho việc làm mẹ, tự tin khẳng định 'khéo chăm con'

Tính đến chuyện có con, Diễm My 9x còn làm fan bất ngờ khi hài hước nói về việc chăm nhóc tì trong tương lai. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh khoe vóc dáng nuột nà. Nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn viết: "Những người thắt đáy lưng ong vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con".

Được biết, Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016, cặp đôi công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim. Trong 6 năm hẹn hò, cặp đôi đã có lúc dừng lại vì xảy ra xích mích và bất đồng. Tuy nhiên, vượt qua sóng gió, cả hai đã quyết định về chung một nhà, đánh dấu cho một tình yêu đẹp. Diễm My từng chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Diễm My 9x được bạn trai Vinh Nguyễn hết mực cưng chiều. Dù bận rộn nhiều công việc, anh vẫn dành thời gian xuất hiện cùng bạn gái trong những bữa tiệc. Nữ diễn viên thường xuyên có bạn trai hộ tống đi dự tiệc cưới. Khung ảnh sánh đôi ngọt ngào của cả hai càng làm fan mong ngóng thần tượng sớm tổ chức lễ cưới.

Diễm My 9x được bạn trai Vinh Nguyễn hết mực cưng chiều - Ảnh: Internet

Diễm My 9X là nữ diễn viên quen mặt, ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt. Từ khi 6 tuổi, cô đã tham gia đóng phim. Trong số đó, người đẹp ghi dấu ấn đậm nét nhất qua những vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn… Không chỉ là diễn viên, Diễm My còn lấn sân sang làm MC, người mẫu ảnh… Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, nữ diễn viên đã được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng".

Diễm My 9X là nữ diễn viên quen mặt, ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt - Ảnh: Internet

Chồng sắp cưới của Diễm My 9X còn là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Ngoài ra, anh còn cùng gia đình điều hành một công ty xây dựng, nhà máy cấp nước cùng dự án năng lượng mặt trời. Sau khi trở về Việt Nam, Vinh Nguyễn đã mở nhà hàng, thành lập công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan.

Diễm My và chồng tương lai đã tính chuyện cưới xin, có em bé - Ảnh: FBNV

Trong một sự kiện, khi được hỏi về kế hoạch kết hôn và sinh con cùng bạn trai doanh nhân, Diễm My 9x không hề giấu diếm. Cô chia sẻ chỉ đang lên kế hoạch chứ chưa xác định ngày. Và dự định tổ chức thật ấm cúng, sẽ không có nhiều người. Chủ yếu khách mời là những người thân thiết nhất. Cô nàng còn nói mình là con một nên hiểu nhất cảm giác đơn độc, không có anh chị em. Vì thế, nếu sau này tổ ấm có thêm thành viên thì ít nhất phải là 2 đứa, chứ không phải 1.