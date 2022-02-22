Diễm My 9X khoe hình diện bikini nóng bỏng tay nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết sai sai này

Diễm My 9X vẫn xinh đẹp như mọi lần nhưng nhìn kĩ lại thấy có gì đó sai sai.
- Hoa hậu Kỳ Duyên tự tin khoe vòng eo thon gọn cùng body siêu nóng bỏng sau quá trình tập luyện vất vả
- Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm
Ở tuổi 32, ngoài sở hữu nhan sắc trẻ trung, Diễm My 9X còn có vóc dáng nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Bằng chứng là mới đây, nữ diễn viên Tình Yêu Và Tham Vọng khiến dân tình dành hết lời khen ngợi mỗi khi đăng ảnh khoe body trên trang cá nhân.
Mới đây, trên Instagram cá nhân, Diễm My 9X đăng tải hình ảnh mặc bikini trắng giữa không gian hồ bơi sang trọng thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp. Vẫn như mọi khi, đôi chân dài miên man, body gợi cảm, và nhan sắc đỉnh chóp của nữ diễn viên phim 1990 chính là những điều khiến dân tình tán thưởng.
Tuy nhiên, bức ảnh lần này lại xuất hiện điểm đáng ngờ. Nếu soi kỹ thì phần lưng của Diễm My 9X không được tự nhiên. Có lẽ vì dùng app hoặc photoshop quá đà đã khiến người của nữ diễn viên như bị gãy. Chuyện chỉnh sửa ảnh từ lâu đã trở nên quen thuộc với nhiều người nhưng chỉ cần "lố tay" một xíu thôi thì khó có thể qua mắt được "thám tử mạng".
Thế mới nói, dù sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh như Diễm My 9X nhưng quả thật photoshop vẫn là một điều quan trọng không thể thiếu.