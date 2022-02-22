Diễm My 9X khoe hình diện bikini nóng bỏng tay nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết sai sai này

Ở tuổi 32, ngoài sở hữu nhan sắc trẻ trung, Diễm My 9X còn có vóc dáng nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Bằng chứng là mới đây, nữ diễn viên Tình Yêu Và Tham Vọng khiến dân tình dành hết lời khen ngợi mỗi khi đăng ảnh khoe body trên trang cá nhân.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Diễm My 9X đăng tải hình ảnh mặc bikini trắng giữa không gian hồ bơi sang trọng thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp. Vẫn như mọi khi, đôi chân dài miên man, body gợi cảm, và nhan sắc đỉnh chóp của nữ diễn viên phim 1990 chính là những điều khiến dân tình tán thưởng.