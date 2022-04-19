Netizen 'nghẹn ngào' chứng kiến hình ảnh Diễm My 9x tự tay chuẩn bị mâm cơm ngày giỗ mẹ: 'Mẹ mất như mới hôm qua, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên vẹn'

Sao Việt 19/04/2022 16:08

Nữ diễn viên vẫn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ về mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diễm My 9X vừa chia sẻ hình ảnh tự tay cô làm lễ thắp hương cho mẹ trong ngày giỗ. Nhìn hình ảnh nữ diễn viên đứng trước di ảnh chắp tay khấn mẹ khiến ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ''chạnh lòng''.

Netizen 'nghẹn ngào' chứng kiến hình ảnh Diễm My 9x tự tay chuẩn bị mâm cơm ngày giỗ mẹ: 'Mẹ mất như mới hôm qua, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên vẹn' - Ảnh 1
Netizen 'nghẹn ngào' chứng kiến hình ảnh Diễm My 9x tự tay chuẩn bị mâm cơm ngày giỗ mẹ: 'Mẹ mất như mới hôm qua, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên vẹn' - Ảnh 2
Diễm My 9x tự tay chuẩn bị mâm cơm cho mẹ của mình trong ngày giỗ của bà - Ảnh: chụp màn hình

Ngày 22/4/2019, mẹ diễn viên Diễm My 9X đã qua đời sau một thời gian tái phát bệnh khiến cô bàng hoàng đau xót. Nữ diễn viên sau đó cũng tạm thời tạm dừng hết mọi sự kiện và lui về ẩn một thời gian trước sự mất mát quá to lớn.

Sự ra đi của mẹ khiến Diễm My đau xót khôn nguôi: "Mẹ mất như mới hôm qua, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên vẹn, đau đến mức tưởng chừng như không chịu nổi nữa, nhưng rồi cũng sống được qua được hết 1 năm. 

Trước đây, đối với mình cái chết chỉ như một câu chuyện buồn trên phim ảnh, hay trong cuộc sống, rồi cũng thoáng qua và quên mất, cho tới khi nó xảy ra với chính mẹ mình, người mình yêu thương nhất.

Cũng không biết phải diễn tả cảm giác đó nó như thế nào nữa. Cảm giác cuộc đời mình được chia làm 2 giai đoạn, sống với mẹ, và sống để chờ chết để được gặp mẹ. Nghe có vẻ bi luỵ quá nhưng đối với mình mất mẹ là mất tất cả".

Netizen 'nghẹn ngào' chứng kiến hình ảnh Diễm My 9x tự tay chuẩn bị mâm cơm ngày giỗ mẹ: 'Mẹ mất như mới hôm qua, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên vẹn' - Ảnh 3
Sự ra đi bất ngờ của mẹ khiến Diễm My 9x phải mất một khoảng thời gian dài để hồi phục tinh thần - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nữ diễn viên rất yêu quý mẹ của mình và muốn báo đáp những gì tốt đẹp nhất cho người đã luôn bảo vệ, che chở cho cô trong suốt những năm tháng đầu đời. Thậm chí, cô nàng còn định sẽ sắm sửa nhà cho mẹ nhưng nào ngờ, mẹ nữ diễn viên lại bỏ cô lại ra đi sớm khiến chính cô cũng không dám tin vào sự thật. 

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