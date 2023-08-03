Dàn sao Việt tranh luận về phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi: Người đề nghị tước vương miện, người thương cảm vì tuổi trẻ bồng bột

Hay: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một Hoa hậu", "Khi BGK đã chọn em ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ em là một cô gái như thế nào thì họ mới đưa em đến vị trí đó đúng không ạ?"...

Chỉ hơn 1 tuần đăng quang, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tiếp nhận về chỉ trích khi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác như: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi".

Chỉ hơn 1 tuần đăng quang, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tiếp nhận về chỉ trích khi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác

Đáng chú ý, mới đây, ngày 2/8, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi. Anh bày tỏ: "Thực sự cũng nên có một Hoa hậu trong lịch sử cần được tước vương miện để làm gương. Mà nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho ban tổ chức để nhìn nhận lại những sai lầm trong phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua. Chỉ như vậy mới cứu được bản thân khỏi sự cuồng nộ của nhiều người thôi".

Mới đây, ngày 2/8, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi

Đồng quan điểm với Đỗ Mạnh Cường, MC Thanh Mai cũng để lại bình luận ủng hộ việc tước danh hiệu. Trước đó, Hương Trần (vợ cũ diễn viên Việt Anh) cũng tỏ ra bức xúc trước những phát ngôn về bạn trai và bạn bè đồng trang lứa của Hoa hậu Ý Nhi. Cô nói: "Hoa hậu Ý Nhi! Nghe sảng! Tước danh hiệu đi!".

Về phía ca sĩ Minh Quân, anh cho biết cảm thấy sốc vì cái tôi của nàng Hậu này quá lớn đã khiến Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục mắc sai lầm trong cách ăn nói: "Theo dõi những ồn ào xung quanh phát ngôn của một tân hoa hậu gần đây, có lúc mình đã nghĩ có thể do tuổi còn trẻ, còn chưa chín chắn, còn bồng bột và đang quá hưng phấn vì vừa đoạt giải nên cô gái này phát ngôn còn chưa khéo léo.

Nhưng nay lại tòi thêm đoạn trả lời phỏng vấn: "Hãy kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Bình Định?". Hoa hậu đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mạc Tử và vua Quang Trung". Thì mình thực sự shock. Đất Bình Định sản sinh biết bao anh tài nhân kiệt cho đất nước, biết bao anh hùng dân tộc, biết bao văn nhân lỗi lạc, thật tiếc khi trong đó có: "Em". Cái tôi của cô gái này quá lớn hay sự ngạo mạn, tự cao đã trở thành hệ tư tưởng của cô gái. Phải chăng đó là kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình, quá nuông chiều dẫn đến lối suy nghĩ đó. Hoa hậu không chỉ đẹp về bề ngoài mà còn phải đẹp về nhân cách, lời ăn tiếng nói chừng mực, khiêm tốn, là đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt. Có lẽ, đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc để chấn chỉnh, tránh để ảnh hưởng đến lối tư duy của thế hệ trẻ tương lai".

Về phía ca sĩ Minh Quân, anh cho biết cảm thấy sốc vì cái tôi của nàng Hậu này quá lớn đã khiến Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục mắc sai lầm trong cách ăn nói

Còn với người mẫu Hồng Quế, cô cảm thấy thương khi 2 bạn Á hậu phải chịu ảnh hưởng khi đi cùng Hoa hậu Ý Nhi: "Thật sự thấy thương thay 2 em Á hậu phải đi cạnh em Hoa hậu té giếng. Mỗi lần em nó phát ngôn là 2 bé bên cạnh kiểu: "Thôi ăn... rồi, lại phát ngôn ngờ u rồi". Ha ha ha".

Còn với người mẫu Hồng Quế, cô cảm thấy thương khi 2 bạn Á hậu phải chịu ảnh hưởng khi đi cùng Hoa hậu Ý Nhi

Trang Trần khuyên Ý Nhi nên im lặng trong lúc này

Vừa qua, NSƯT Thành Lộc cũng có màn "cà khịa" người đẹp trong buổi biểu diễn đang được dân tình lan truyền nhanh chóng. Theo đó, tối 31/7, NSƯT Thành Lộc vào vai tiên Mắc Ma trong vở kịch "Ngày xửa ngày xưa – Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai". Trên sân khấu, nam nghệ sĩ có câu thoại như sau: "Em chợt nghĩ trong khi các bạn đồng trang lứa bận đi uống trà sữa, thì em lại đi thử hài. Em thấy mình trưởng thành hơn các bạn. Trong khi các bạn vừa đi học vừa đi làm, em bây giờ lại làm mẹ thiên hạ!".

NSƯT Thành Lộc cũng có màn "cà khịa" người đẹp trong buổi biểu diễn đang được dân tình lan truyền nhanh chóng

Không chỉ gây chấn động các sao Việt trong showbiz mà giới cầu thủ Việt cũng xôn xao vì phát ngôn của hoa hậu Ý Nhi. Trong bài đăng của một người bạn, khi nhắc đến người nổi tiếng ở Bình Định, đội trưởng đội tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải lập tức tag tên đàn em Hồ Tấn Tài. Đáp lại, hậu vệ sinh năm 1997 chỉ biết nói: "Không bình luận".

Giới cầu thủ Việt cũng phản ứng

Thay vì thể hiện thái độ gay gắt như những người nổi tiếng kể trên, ca sĩ Duy Mạnh lại thể hiện sự không đồng tình với Hoa hậu Ý Nhi với thái độ nhẹ nhàng, dí dỏm. Nam ca sĩ chia sẻ: "Để đạt được danh hiệu hoa hậu cũng khó. Nhưng khi bước chân vào showbiz rồi, vượt qua cám dỗ còn khó hơn gấp 100 lần cháu ạ! Vì trong môi trường showbiz này có nhiều "tú ông, tú bà" lắm đó. Bởi vậy mới có câu "đô la hoa mắt cáo già". Đừng bắt bạn trai thay đổi theo mình mà hãy để bạn trai cháu vẫn mãi là một chàng trai hiền lành, chân chất giống như chú!".

Thay vì thể hiện thái độ gay gắt như những người nổi tiếng kể trên, ca sĩ Duy Mạnh lại thể hiện sự không đồng tình với Hoa hậu Ý Nhi với thái độ nhẹ nhàng, dí dỏm

Bên cạnh đó, không ít nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng bênh vực cho nàng hậu sinh năm 2002, trong đó phải kể đến Hoa hậu Phương Lê. Cụ thể, khi VĐV Kim Sơn có chia sẻ ẩn ý đáp trả phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi về câu chuyện bạn bè đồng trang lứa, Phương Lê đã lên tiếng cho rằng bạn VĐV này không đáng với một người đàn ông. Theo quan điểm của Hoa hậu Phương Lê, Kim Sơn là một vận động viên quốc gia và là đàn ông thì không nên đi hơn thua với phụ nữ.

Cô viết: "Đã là VĐV quốc gia mà còn là đàn ông thì hơn thua với đứa con gái chi vậy con trai? Thật sự con cũng ngầu, thi đấu giỏi nhưng số con không nổi tiếng người ta chỉ nhớ ÁNH VIÊN còn con khá mờ nhạt dù vị trí như nhau. Đó là nhờ lần này con khịa bé gái nên con cũng nổi tiếng luôn. Mà thôi con ơi đàn ông mình giỏi mình hơn thua ngoài kia cho oai, hơn thua chi với đứa con gái non nớt mới bước vào showbiz. Con có chắc là con hoàn hảo trong cách ứng xử chưa con?".

Khi VĐV Kim Sơn có chia sẻ ẩn ý đáp trả phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi về câu chuyện bạn bè đồng trang lứa, Phương Lê đã lên tiếng cho rằng bạn VĐV này không đáng với một người đàn ông

Không chỉ Phương Lê, Dương Triệu Vũ cũng từng công khai bênh vực rằng: "Sau khi xem đoạn trả lời của bé Ý Nhi thật sự thấy thương cô bé này hơn, thấy em ngoan ngoãn, thật thà, nghĩ sao nói vậy đúng với lứa tuổi một cô bé mới trưởng thành. Đừng bắt em ấy phải già hơn 10, 20 tuổi, khi lời nói kèm theo chiếc mặt nạ trở thành công cụ để làm vừa lòng mọi người - thật tội nghiệp".Đồng thời, Dương Triệu Vũ còn nhắn nhủ Hoa hậu Ý Nhi: "Cố lên em nhé, showbiz này là một chặng đường đầy những bài học ra nước mắt. Mong em luôn giữ mãi được sự trong trẻo như những ngày chập chững này".

Dương Triệu Vũ cũng từng công khai bênh vực rằng: "Sau khi xem đoạn trả lời của bé Ý Nhi thật sự thấy thương cô bé này hơn, thấy em ngoan ngoãn, thật thà, nghĩ sao nói vậy đúng với lứa tuổi một cô bé mới trưởng thành"

Cách đây ít ngày, trang cá nhân của ca sĩ Mỹ Lệ cũng đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm về lùm xùm của Ý Nhi trong thời gian qua. Nữ ca sĩ viết: ''Trong khi bạn bè cùng trang lứa hùng hục làm hết việc này qua việc nọ thì Lệ đứng đây giữa trời mây bao la và khung cảnh diễm lệ này trong cái nóng hơn 40 độ C? Thông cảm cho em nó cao hứng tí xíu trong lúc đang chìm đắm trong hào quang, nói thế cũng có phần đúng chứ chả sai.

Cách đây ít ngày, trang cá nhân của ca sĩ Mỹ Lệ cũng đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm về lùm xùm của Ý Nhi trong thời gian qua

Tuy rằng không phải cô bé xinh đẹp nào ngoài kia cũng mong muốn làm hoa hậu. Bởi thực chất nó cũng chỉ là một beauty’s game thôi mà, nhưng ít ra cũng là mong ước của hàng triệu cô gái đang mơ mộng đổi đời. Giữa một rừng giả trân có một cô gái dám nói thật thì dũng cảm đấy, lại còn công khai bạn trai sau đăng quang nữa, đáng khen. Chỉ vì flex hơi ố dề chút xíu mà đòi tước vương miện thì có thấy nhỏ mọn quá không các bạn''.