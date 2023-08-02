HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng!

Hậu trường 02/08/2023 20:53

Đây là con số chưa từng thấy trong giới hoa hậu ở Việt Nam bởi trước đó, những hoa hậu từng được biết đến có hội anti đông đảo cũng chưa từng vượt quá con số này. 

Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Cô sinh năm 2002, quê Bình Định, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ý Nhi là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu ngay sau họp báo. Trong khi, trước đây, hầu hết các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm.

Thế nhưng, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế. Không ít khán giả còn kêu gọi tẩy chay, gửi email đến ban tổ chức yêu cầu tước vương miện và đề nghị tổ chức Miss World 2024 tước suất thi quốc tế của Ý Nhi. Thậm chí nhiều khán giả còn tạo ra nhiều hội nhóm trên Facebook với mục đích đăng tải các bài viết bày tỏ sự không đồng tình về những phát ngôn của người đẹp sinh năm 2002.

HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng! - Ảnh 1

HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng! - Ảnh 2
Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn "lạ" về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng

Mới đây nhất, tính đến 6h chiều ngày 2/8, nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi đã chính thức cán mốc hơn 400 nghìn thành viên sau khi mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip Hoa hậuÝ Nhi trả lời phỏng vấn về 3 nhân vật nổi tiếng quê ở Bình Định. Đây là con số chưa từng thấy trong giới hoa hậu ở Việt Nam bởi trước đó, những hoa hậu từng được biết đến có hội anti đông đảo cũng chưa từng vượt quá con số này. 

Cụ thể, trước câu hỏi: “Hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định”, tân Hoa hậu lập tức đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung".

HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng! - Ảnh 3

HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng! - Ảnh 4
Hoa hậu Ý Nhi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua

Câu trả lời của Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Đầu tiên việc tân Hoa hậu tự nhận mình là "người nổi tiếng" quê ở Bình Định và còn nhắc tới mình trước vua Quang Trung bị cho là thiếu khiêm tốn.  

Thêm vào đó, việc cô cho rằng nhà thơ Hàn Mặc Tử quê ở Bình Định cũng khiến nhiều người ngán ngẩm vì sai kiến thức cơ bản. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí (1912 – 1940) ông sinh ra tại làng Mỹ Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cha của Hàn Mặc Tử - ông Nguyễn Văn Toản - làm thông ngôn, ký lục nên thường di chuyển nhiều nơi, nhiều nhiệm sở. Vì thế Hàn Mặc Tử cũng đã theo học ở nhiều trường khác nhau như Sa Kỳ (1920), Quy Nhơn, Bồng Sơn (1921-1923), Pellerin Huế (1926).

Sau nhiều năm phiêu bạt, đến tháng 9/1940, Hàn Mặc Tử quay về Quy Nhơn, vào nhà thương Quy Hòa để điều trị và mất tại đây.

HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng! - Ảnh 5

HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng! - Ảnh 6
Sau hơn 1 tuần đăng quang, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế

Trước đó, trong cuộc giao lưu với truyền thông sau đăng quang, chia sẻ của Hoa hậu Ý Nhi về bạn trai đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi "Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không?". Hoa hậu Ý Nhi nêu quan điểm: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Hoa hậu sinh năm 2002 cũng có phát ngôn khác gây tranh cãi khi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình." 

 

 

 

Hoa hậu Ý Nhi tự tin gọi tên mình trước cả vua Quang Trung, nhà thơ Hàn Mặc Tử khi được hỏi 3 người nổi tiếng ở Bình Định

Hoa hậu Ý Nhi tự tin gọi tên mình trước cả vua Quang Trung, nhà thơ Hàn Mặc Tử khi được hỏi 3 người nổi tiếng ở Bình Định

Trên mạng xã hội vừa hội lan truyền đoạn clip Hoa hậuÝ Nhi trả lời phỏng vấn gây tranh cãi về chủ đề người nổi tiếng ở Bình Định.

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