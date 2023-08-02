Vừa công khai bênh vực hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào 'vạ miệng', Dương Triệu Vũ tiếp tục gây chú ý khi gửi lời nhắn nhủ đến anti-fan!

Hậu trường 02/08/2023 19:12

Ngoài những bình luận chỉ trích, vừa qua, ca sĩ Dương Triệu Vũ bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bênh vực Hoa hậu Ý Nhi. Lời ủng hộ của Dương Triệu Vũ nhanh chóng gây bức xúc cho cộng đồng mạng.

Chỉ hơn 1 tuần đăng quang, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tiếp nhận về chỉ trích khi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác như: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi". Hay: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một Hoa hậu", "Khi BGK đã chọn em ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ em là một cô gái như thế nào thì họ mới đưa em đến vị trí đó đúng không ạ?"...

Vừa công khai bênh vực hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào 'vạ miệng', Dương Triệu Vũ tiếp tục gây chú ý khi gửi lời nhắn nhủ đến anti-fan! - Ảnh 1
Chỉ hơn 1 tuần đăng quang, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tiếp nhận về chỉ trích khi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác

Trước những phát ngôn "vạ miệng" này, người đẹp quê Bình Định bị cư dân mạng lập group anti-fan với số lượng thành viên khủng, đồng thời một số bộ phận khán giả cũng đề nghị ban tổ chức tước vương miện. Giữa bão tranh luận, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung và Hoa hậu Ý Nhi đã livestream và đăng tải bài viết gửi lời xin lỗi chân thành để xoa dịu khán giả và cho rằng người đẹp này còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn nên "nói lan man" và "không chính xác". Tuy nhiên, điều này cũng không thể làm giảm sự gay gắt của khán giả đối với nàng hậu sinh năm 2002.

Vừa công khai bênh vực hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào 'vạ miệng', Dương Triệu Vũ tiếp tục gây chú ý khi gửi lời nhắn nhủ đến anti-fan! - Ảnh 2
Giữa bão tranh luận, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung và Hoa hậu Ý Nhi đã livestream và đăng tải bài viết gửi lời xin lỗi chân thành để xoa dịu khán giả

Ngoài những bình luận chỉ trích, vừa qua, ca sĩ Dương Triệu Vũ bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bênh vực Hoa hậu Ý Nhi. Cụ thể, em trai Hoài Linh nhận định: "Sau khi xem đoạn trả lời của bé Ý Nhi thật sự thấy thương cô bé này hơn, thấy em ngoan ngoãn, thật thà, nghĩ sao nói vậy đúng với lứa tuổi một cô bé mới trưởng thành. Đừng bắt em ấy phải già hơn 10, 20 tuổi, khi lời nói kèm theo chiếc mặt nạ trở thành công cụ để làm vừa lòng mọi người - thật tội nghiệp".

Đồng thời, Dương Triệu Vũ còn nhắn nhủ Hoa hậu Ý Nhi: "Cố lên em nhé, showbiz này là một chặng đường đầy những bài học ra nước mắt. Mong em luôn giữ mãi được sự trong trẻo như những ngày chập chững này".

Vừa công khai bênh vực hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào 'vạ miệng', Dương Triệu Vũ tiếp tục gây chú ý khi gửi lời nhắn nhủ đến anti-fan! - Ảnh 3
Ngoài những bình luận chỉ trích, vừa qua, ca sĩ Dương Triệu Vũ bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bênh vực Hoa hậu Ý Nhi

Lời ủng hộ của Dương Triệu Vũ nhanh chóng gây bức xúc cho cộng đồng mạng. Hàng loạt tài khoản thả biểu cảm "phẫn nộ" vào bài viết của Dương Triệu Vũ và để lại bình luận thể hiện tỏ rõ sự bất bình với nam ca sĩ. 

Cho đến sáng nay (2/8), Dương Triệu Vũ tiếp tục đăng tải clip ngắn gửi lời nhắn nhủ tới những người đang "quấy rối" trên trang cá nhân của anh. Trong đoạn clip, Dương Triệu Vũ xuất hiện với gương mặt có phần khó chịu, không thoải mái. Anh nói: "Dương Triệu Vũ xin chào các bạn. Hiện tại Vũ đang ở trong sân bay. Video này Vũ muốn làm để gửi tới các bạn antifan. Vũ chỉ muốn nói với các bạn là: Các bạn quá dễ thương đi! Nhảy cho coi nha".

Ngay sau đó, nam ca sĩ nở nụ cười rạng rỡ và liên tục lắc lư theo nhịp điệu của ca khúc mà anh mới ra mắt. Cuối clip, em trai Hoài Linh còn để phụ đề với dòng chữ: "Sống an lành nha". Khi chia sẻ clip này, nam ca sĩ còn nhấn mạnh: "Một vài lời nhắn nhủ đến các antifan những ngày qua vào Facebook quấy rối, nói những lời không hay, tục tĩu với mong muốn làm tôi buồn lòng". Hiện, động thái này đang nhận sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. 

Quanh chuyện 'vạ miệng' của hoa hậu Ý Nhi: Suy cho cùng vẫn chưa đủ lớn - Tuổi trẻ sao tránh được những dại dột?

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"Là một bà mẹ, tôi thấy sợ khi đọc những bình luận của cộng đồng mạng về Hoa hậu Ý Nhi", một người mẹ có con gái tâm sự sau khi chứng kiến những sóng gió với nàng hậu trẻ.

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