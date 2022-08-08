Dàn mỹ nữ VTV 'nóng bỏng' trong những bộ bikini bé xíu, ai 'đỉnh' hơn

Trên màn ảnh nhỏ Quỳnh Nga, Huyền Lizzie và Phương Oanh đều là những mỹ nhân luôn ăn mặc kín đáo. Khi thả dáng bên bikini, khó lòng phân biệt ai đẹp hơn ai.
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Huyền Lizzie, Quỳnh Nga hay Phương Oanh là những cái tên không còn xa lạ trong lòng công chúng. Không chỉ là những diễn viên tài năng, xinh đẹp trên màn ảnh, các nữ diễn viên còn thường xuyên trở thành người mẫu, thực hiện nhiều bộ ảnh theo các phong cách khác nhau. Đó có thể là hình tượng gợi cảm, quyến rũ, lúc trẻ trung, ngây thơ như nữ sinh và có lúc bay bổng, dịu dàng và truyền thống như những mỹ nhân xưa.
Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp của các nữ diễn viên khi có màn khoe dáng cực nóng bỏng với bộ bikini 2 mạnh. Quỳnh Nga, Phương Oanh hay Huyền Lizzie đều khiến công chúng không khỏi bất ngờ và tán thưởng trước vóc dáng hoàn hảo, "cực bén" khi thả dáng bên trang phục bikini "nóng bỏng tay".
Huyền Lizzie