Dàn mỹ nữ VTV 'nóng bỏng' trong những bộ bikini bé xíu, ai 'đỉnh' hơn

Hậu trường 08/08/2022 11:00

Trên màn ảnh nhỏ Quỳnh Nga, Huyền Lizzie và Phương Oanh đều là những mỹ nhân luôn ăn mặc kín đáo. Khi thả dáng bên bikini, khó lòng phân biệt ai đẹp hơn ai.

Huyền Lizzie, Quỳnh Nga hay Phương Oanh là những cái tên không còn xa lạ trong lòng công chúng. Không chỉ là những diễn viên tài năng, xinh đẹp trên màn ảnh, các nữ diễn viên còn thường xuyên trở thành người mẫu, thực hiện nhiều bộ ảnh theo các phong cách khác nhau. Đó có thể là hình tượng gợi cảm, quyến rũ, lúc trẻ trung, ngây thơ như nữ sinh và có lúc bay bổng, dịu dàng và truyền thống như những mỹ nhân xưa. 

Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp của các nữ diễn viên khi có màn khoe dáng cực nóng bỏng với bộ bikini 2 mạnh. Quỳnh Nga, Phương Oanh hay Huyền Lizzie đều khiến công chúng không khỏi bất ngờ và tán thưởng trước vóc dáng hoàn hảo, "cực bén" khi thả dáng bên trang phục bikini "nóng bỏng tay".

Huyền Lizzie

Dàn mỹ nữ VTV 'nóng bỏng' trong những bộ bikini bé xíu, ai 'đỉnh' hơn - Ảnh 1
Vừa qua, Huyền Lizzie đã có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng người thân. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thương ngày nắng về đã cập nhật nhiều hình ảnh diện những bộ áo tắm nhỏ xíu để khoe đường cong quyến rũ - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

 

Mỹ nữ VTV khoe body bốc lửa với bikini, Phương Oanh và Huyền Lizzie 'bất phân thắng bại' Ảnh 2
Trái ngược với hình ảnh nữ tổng tài "kín cổng cao tường" trong Thương ngày nắng về, ở ngoài đời nữ diễn viên họ Nguyễn không ngại diện những mẫu bikini quyến rũ khoe thân hình chữ S "bén đứt tay" - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật
Dàn mỹ nữ VTV 'nóng bỏng' trong những bộ bikini bé xíu, ai 'đỉnh' hơn - Ảnh 3
 Là mỹ nhân sở hữu vóc dáng lý tưởng cộng thêm chăm chỉ tập luyện và ăn kiêng giữ dáng cho nên khi Huyền Lizzie diện áo tắm khiến khán giả phải trầm trồ - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Quỳnh Nga

Mỹ nữ VTV khoe body bốc lửa với bikini, Phương Oanh và Huyền Lizzie 'bất phân thắng bại' Ảnh 7
Quỳnh Nga trong thời gian gần đây thường vào vai 'tiểu tam' trên màn ảnh. "Đẹp tự nhiên, nhưng không phải tự nhiên mà đẹp" là câu nói dành cho Quỳnh Nga. Nhờ có chế độ ăn uống khoa học và phương pháp tập luyện hiệu quả, Quỳnh Nga sở hữu thân hình đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật
Mỹ nữ VTV khoe body bốc lửa với bikini, Phương Oanh và Huyền Lizzie 'bất phân thắng bại' Ảnh 8
 Trên phim thường diện đồ ôm sát hoặc váy ngủ mỏng manh cho nên khán giả đều biết nữ diễn viên sở hữu vóc dáng vô cùng gợi cảm. Nhưng khi diện bikini Quỳnh Nga càng thu hút hơn nữa nhờ làn da trắng mịn màng, vòng nào ra vòng nấy đi cùng những kiểu tạo dáng vô cùng cuốn hút - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật
Mỹ nữ VTV khoe body bốc lửa với bikini, Phương Oanh và Huyền Lizzie 'bất phân thắng bại' Ảnh 9
Hiện tại, nữ diễn viên đang nhận được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo khán giả khi liên tục góp mặt vào các bộ phim truyền hình ăn khách như: Về nhà đi con, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Phương Oanh

Dàn mỹ nữ VTV 'nóng bỏng' trong những bộ bikini bé xíu, ai 'đỉnh' hơn - Ảnh 7

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu thân hình đồng hồng cát, không thể không nhắc đến Phương Oanh. Phương Oanh làm nóng MXH khi khoe loạt ảnh diện bikini siêu nóng bỏng. Nữ diễn viên mới khiến khán giả 'xỉu ngang xỉu dọc' với bộ ảnh chụp tại biển, khoe làn da nâu khỏe mạnh cùng thân hình đồng hồ cát - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật  

Mỹ nữ VTV khoe body bốc lửa với bikini, Phương Oanh và Huyền Lizzie 'bất phân thắng bại' Ảnh 5
Mỹ nhân 8x sở hữu số đo 3 vòng chuẩn từng centimet nên khi người đẹp diện những mẫu bikini lại nhận về cơn mưa lời khen của người hâm mộ bởi vóc dáng "như vẽ" của mình - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật
Mỹ nữ VTV khoe body bốc lửa với bikini, Phương Oanh và Huyền Lizzie 'bất phân thắng bại' Ảnh 6
Được biết, nữ diễn viên có 2 tháng kiên trì siết cân, cho nên hiện sở hữu một vóc dáng hoàn hảo và quyến rũ chẳng có điểm để chê - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật
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