Thì ra mỹ nhân được Việt Anh 'công khai' hẹn hò là 'bạn thân' của Quỳnh Nga?

Hậu trường 29/04/2022 08:30

Việt Anh vừa 'công khai' hẹn hò với một mỹ nhân vbiz nhưng không phải Quỳnh Nga.

Việt Anh và Quỳnh Nga là cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2019 nhưng đến nay mối quan hệ giữa hai người vẫn là chủ đề gây tò mò cho công chúng. Mặc dù cặp đôi nhiều lần khẳng định đang độc thân nhưng cộng đồng mạng lại liên tiếp phát hiện ra dấu hiệu gây nghi vấn hai người sống chung.

Thì ra mỹ nhân được Việt Anh 'công khai' hẹn hò là 'bạn thân' của Quỳnh Nga? - Ảnh 1
Việt Anh và Quỳnh Nga vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Việt Anh và một mỹ nhân Vbiz xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội, thoải mái đứng chung khung hình.

Thì ra mỹ nhân được Việt Anh 'công khai' hẹn hò là 'bạn thân' của Quỳnh Nga? - Ảnh 2
Việt Anh và mỹ nhân vbiz khác lại thường xuyên xuất hiện cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

 

Netizen phát hiện nhân vật mà Việt Anh đang "hẹn hò" lại không phải Quỳnh Nga, mà là một mỹ nhân Vbiz khác. Theo đó, trên trang cá nhân ngày 28/4, khi Việt Anh đăng tải bài viết mới, ngay dưới phần tương tác, Lã Thanh Huyền để lại bình luận với nội dung: "Hẹn hò nào". Đáp lời đàng gái, diễn viên Người Phán Xử viết: "Lên đồ cẩn thận nhé".

Thì ra mỹ nhân được Việt Anh 'công khai' hẹn hò là 'bạn thân' của Quỳnh Nga? - Ảnh 3
Công khai hẹn hò trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

 

Đến đây, nhiều người cứ ngỡ cả hai đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò nào đó và không ngại công khai việc này lên mạng. Tuy nhiên nếu để ý đến status mà Việt Anh đăng tải, có thể thấy giữa anh và Lã Thanh Huyền chỉ là bạn bè, đồng nghiệp, họ thủ vai nam chính - nữ chính trong một bộ phim truyền hình mới sắp ra mắt. Trong phim, cả hai có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Ngoài đời thực, bộ ba Việt Anh - Quỳnh Nga - Lã Thanh Huyền cùng vài người khác chơi rất thân. Hội bạn thường xuyên xuất hiện chung khung hình, tụ họp.

Thì ra mỹ nhân được Việt Anh 'công khai' hẹn hò là 'bạn thân' của Quỳnh Nga? - Ảnh 4
Việt Anh - Quỳnh Nga - Lã Thanh Huyền ngoài đời rất thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

 

Việt Anh - Lã Thanh Huyền là nam chính - nữ chính trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt, chủ đề tình yêu. Còn chuyện hẹn hò, chắc cũng chỉ ở trong phim thôi.

 

Việt Anh đoàn tụ Hương Trần, hứa sẽ luôn làm một điều đặc biệt này với vợ cũ khiến ai cũng xúc động

Việt Anh đoàn tụ Hương Trần, hứa sẽ luôn làm một điều đặc biệt này với vợ cũ khiến ai cũng xúc động

Dù đã ly hôn, thế nhưng diễn viên Việt Anh cùng vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và dành nhiều lời tốt đẹp cho nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   việt anh quỳnh nga Lã Thanh Huyền

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 49 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 49 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?