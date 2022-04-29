Thì ra mỹ nhân được Việt Anh 'công khai' hẹn hò là 'bạn thân' của Quỳnh Nga?

Việt Anh và Quỳnh Nga là cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2019 nhưng đến nay mối quan hệ giữa hai người vẫn là chủ đề gây tò mò cho công chúng. Mặc dù cặp đôi nhiều lần khẳng định đang độc thân nhưng cộng đồng mạng lại liên tiếp phát hiện ra dấu hiệu gây nghi vấn hai người sống chung.

Netizen phát hiện nhân vật mà Việt Anh đang "hẹn hò" lại không phải Quỳnh Nga, mà là một mỹ nhân Vbiz khác. Theo đó, trên trang cá nhân ngày 28/4, khi Việt Anh đăng tải bài viết mới, ngay dưới phần tương tác, Lã Thanh Huyền để lại bình luận với nội dung: "Hẹn hò nào". Đáp lời đàng gái, diễn viên Người Phán Xử viết: "Lên đồ cẩn thận nhé".

Công khai hẹn hò trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Đến đây, nhiều người cứ ngỡ cả hai đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò nào đó và không ngại công khai việc này lên mạng. Tuy nhiên nếu để ý đến status mà Việt Anh đăng tải, có thể thấy giữa anh và Lã Thanh Huyền chỉ là bạn bè, đồng nghiệp, họ thủ vai nam chính - nữ chính trong một bộ phim truyền hình mới sắp ra mắt. Trong phim, cả hai có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Ngoài đời thực, bộ ba Việt Anh - Quỳnh Nga - Lã Thanh Huyền cùng vài người khác chơi rất thân. Hội bạn thường xuyên xuất hiện chung khung hình, tụ họp.

Việt Anh - Quỳnh Nga - Lã Thanh Huyền ngoài đời rất thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Việt Anh - Lã Thanh Huyền là nam chính - nữ chính trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt, chủ đề tình yêu. Còn chuyện hẹn hò, chắc cũng chỉ ở trong phim thôi.