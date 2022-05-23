Quỳnh Nga thừa nhận thích 'phi công trẻ', Việt Anh vội ứng tuyển ngay nhưng bị hồi đáp một cách phũ phàng!

Thời gian vừa qua, Quỳnh Nga liên tục bị đồn hẹn hò với Việt Anh. Trên mạng xã hội, cả hai cũng thường xuyên tương tác qua lại và không ngại "thả thính" nhau công khai. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Quỳnh Nga chia sẻ một bài phỏng vấn tiết lộ hình mẫu người yêu gây nhiều chú ý. Cụ thể, cô cho biết mình không phù hợp với đại gia và hiện tại, cô thấy yêu người kém tuổi cũng khá thú vị nên sẽ suy nghĩ lại.

Thời gian vừa qua, Quỳnh Nga liên tục bị đồn hẹn hò với Việt Anh - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, ngay bên dưới phần bình luận bài chia sẻ, Việt Anh liền để lại bình luận gây chú ý khi ứng tuyển theo tiêu chí của Quỳnh Nga: "Anh vừa có bằng phi công em ơi". Đáp lại lời Việt Anh, Quỳnh Nga để lại bình luận đầy hài hước: "Bằng anh là bằng giả không tính nhé". Màn tương tác của cả hai đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, netizen lại được một dịp "đẩy thuyền" tới bến.