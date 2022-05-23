Quỳnh Nga thừa nhận thích 'phi công trẻ', Việt Anh vội ứng tuyển ngay nhưng bị hồi đáp một cách phũ phàng!

Màn "thả thính" mới đây của Quỳnh Nga và Việt Anh lại lần nữa thu hút sự quan tâm từ khán giả.
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Thời gian vừa qua, Quỳnh Nga liên tục bị đồn hẹn hò với Việt Anh. Trên mạng xã hội, cả hai cũng thường xuyên tương tác qua lại và không ngại "thả thính" nhau công khai. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Quỳnh Nga chia sẻ một bài phỏng vấn tiết lộ hình mẫu người yêu gây nhiều chú ý. Cụ thể, cô cho biết mình không phù hợp với đại gia và hiện tại, cô thấy yêu người kém tuổi cũng khá thú vị nên sẽ suy nghĩ lại.
Đáng chú ý, ngay bên dưới phần bình luận bài chia sẻ, Việt Anh liền để lại bình luận gây chú ý khi ứng tuyển theo tiêu chí của Quỳnh Nga: "Anh vừa có bằng phi công em ơi". Đáp lại lời Việt Anh, Quỳnh Nga để lại bình luận đầy hài hước: "Bằng anh là bằng giả không tính nhé". Màn tương tác của cả hai đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, netizen lại được một dịp "đẩy thuyền" tới bến.
Trước đó, khi liên tục vướng nghi vấn hẹn hò này, cả hai đã không ít lần lên tiếng. Quỳnh Nga cho biết: "Thật ra mọi người cứ nghĩ quá. Hai anh em chúng tôi chỉ chơi chung một hội thôi. Tôi hiện tại độc thân. Như vậy cũng là câu trả lời cho mối quan hệ của tôi và anh Việt Anh rồi đấy. Nếu tương lai chúng tôi có yêu nhau thật thì đúng là bình thường mà. Nhưng đó vẫn chỉ là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cứ để tự nhiên, nhiều khi mọi người chú ý quá khiến chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhóm bạn cũng thấy ngại".
Về phía Việt Anh cũng cho biết: "Tôi và Quỳnh Nga đã trả lời nhiều lần về vấn đề này rồi. Tôi nghĩ nên để mọi người tự hiểu thì hơn. Có lẽ do bọn tôi cùng chơi chung nhóm bạn thân, đi đâu làm gì đều không thiếu một ai nên dễ bị mọi người hiểu như vậy".