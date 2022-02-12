Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa

Hậu trường 12/02/2022 16:43

Vừa có màn tung ảnh khoe vòng 1 sexy căng đầy, Quỳnh Nga liền được dàn sao Việt trêu đùa vì “vựa bưởi” được mùa.

Sau khi trùng tu vòng 1, nâng ngực thêm 15cm, Quỳnh Nga chăm chỉ đăng những bộ ảnh vô cùng sexy khoe ngực đẫy đà. Mới nhất là bộ ảnh với nhan sắc đỉnh cao, đằm thắm nhưng đây cũng chỉ là điểm nhấn cho vòng 1 siêu khủng của nàng “cá sấu chúa”.

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 1

Combo visual cùng ngực khủng của Quỳnh Nga khiến dân tình "xịt máu mũi"

Thời tiết lạnh của Hà Nội cũng không ngăn cản được Quỳnh Nga diện đồ mỏng và cắt xẻ táo bạo. Với những nút bung thả, vòng 1 căng tràn của bạn gái tin đồn Việt Anh để lộ bầu ngực bầu bĩnh, trắng nuột sau lớp vải mỏng manh khiến người xem như được đốt cháy nóng hừng hực.

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 2

Biểu cảm quyến rũ của Quỳnh Nga cũng không sánh được với độ khủng của đôi gò bồng đào căng tràn mơn mởn

Biểu cảm sexy hết nấc cũng thêm phần phụ họa cho màn khoe ngực trá hình của nữ diễn viên. Với góc độ chụp hắt từ dưới lên, người xem không thể nào rời mắt khỏi đường rãnh khoét sâu hun hút bởi vòng 1 căng tràn mơn mởn của Quỳnh Nga.

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 3

Sau khi nâng ngực, Quỳnh Nga chăm chỉ diện đồ sexy để khoe vòng 1 hơn hẳn 

Những khoảnh khắc cô nàng dùng tay khép mình, vòng 1 lại được phen o ép khiến người nhìn như “ná thở”, chiếc váy xẻ sâu cũng giúp cô nàng khoe trọn lợi thế ngực khủng. Đăng ảnh khoe khéo vòng 1 đầu năm, nữ diễn viên cũng không chỉ khiến dân tình được phen “xịt máu mũi” mà ngay cả dàn sao Việt đình đám cũng không thể bỏ qua “vựa trái cây” được mùa này.

Dưới phần bình luận, Vân Hugo hay Lã Thanh Huyền còn hài hước ví vòng 1 của cá sấu chúa Quỳnh Nga như “Hiệp hội bưởi Hà Nội”, Quỳnh Nga cũng hóm hỉnh phụ họa thêm: “Sắp rằm chị ơi”. Nhiều đồng nghiệp khác như Huyền Lizzie, Phí Linh và thậm chí cả người tình tin đồn Việt Anh cũng khẳng định cứ muốn ngắm nhìn mãi ảnh của Quỳnh Nga, hay không thể nhìn lướt qua chỉ với vài giây được.

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 4

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 5

Dàn sao Việt cũng phải vào bình luận vì bộ ảnh quá sexy của cá sấu chúa Quỳnh Nga

Nếu là fan cứng của Quỳnh Nga thì chắc nhiều người sẽ nhận ra cô nàng mặc thế này còn kín chán. Cô nàng có hẳn một bộ sưu tập trang phục vừa mong manh, vừa khoe trọn những điểm vàng cơ thể bạo hơn nhiều.

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 6
Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 7
Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 8
Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 9

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 10

Style ưa chuộng của Quỳnh Nga là đầm hai dây mảnh khoe khéo vai trần cùng kiểu tóc búi cao

Đặc biệt, nữ diễn viên còn rất chuộng đầm hai dây mảnh và kiểu tóc búi. Những bộ đầm ôm sát body làm tôn vòng 1 và vòng 2 những tưởng chỉ thường xuất hiện vào các sự kiện mùa hè thì Quỳnh Nga vẫn ưu ái diện bất chấp thời tiết lạnh tê người của miền Bắc.

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 11
Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 12
Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 13
Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 14

Khoe vòng 1 “nặng trĩu”, Quỳnh Nga còn tung hứng phụ họa thêm khi dàn sao Việt trêu đùa - Ảnh 15

Những khoảnh khắc thường ngày, Quỳnh Nga cũng khoe trọn được đôi gò bồng đào căng đầy

 

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