Trong những ngày giãn cách xã hội, bên cạnh các hoạt động từ thiện, nhiều nghệ sĩ ở nhà livestream hoặc làm clip giải trí. Đàm Vĩnh Hưng cũng góp vui bằng một đoạn clip nhưng bất ngờ gặp phải ý kiến trái chiều khiến nam ca sĩ khá bức xúc.

Trong thời gian thực hiện giãn cách ở nhà, nhiều nghệ sĩ Việt rất chăm xuất hiện trên MXH để tương tác cùng người hâm mộ. Bên cạnh tham gia vào các hoạt động từ thiện, cứu trợ giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhiều nghệ sĩ cũng gây tiếng cười cho cư dân mạng bằng các clip tấu hài vui nhộn. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải một đoạn clip để hưởng ứng dự án "thành phố yêu thương". Tuy nhiên, trái với mong đợi của nam ca sĩ, nhiều khán giả cho rằng anh đang làm một clip chẳng có ý nghĩa, thậm chí nhiều người còn cho rằng "ông hoàng nhạc Việt" xây dựng nội dung rất nhảm nhí.

Nam ca sĩ đóng vai anh nông dân trồng rau - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, trong clip, Đàm Vĩnh Hưng đóng vai thành một người nông dân. Vì nghe tin mùa dịch siêu thị và chợ đóng cửa nên thiếu rau củ quả, anh quyết định làm giàu bằng cách trồng rau siêu nhanh. Sáng hôm sau ngủ dậy, cây cối trong vườn đã sinh sôi nảy nở, chồi xanh tươi tốt và kết trái nhanh chóng mặt, chỉ trong 1 ngày. Anh sung sướng kêu gọi người nhà ra thu hoạch và hồ hởi mang ra chợ bán với tâm thế sẽ kiếm được bộn tiền vì đang dịch nên nhu cầu mua sắm lương thực, thục phẩm tăng cao. Thế nhưng, khi bày rau ra bán thì chẳng ai đến mua. Lúc này, người dẫn trọng clip đọc lời bình: "Hóa ra tin người Sài Gòn thiếu rau chỉ là tin đồn, bây giờ làm sao chàng ăn hết đống rau?". Nhân vật anh nông dân đi bán rau nhưng không ai mua - Ảnh chụp màn hình Cuối clip, Đàm Vĩnh Hưng còn nói thêm: "Ai đồn bậy vậy trời? Ai đồn bậy rằng rau còn không có. Chết rồi. Thôi, vậy để ăn". Theo như nội dung đoạn clip, nam ca sĩ đang muốn nhắc nhở người dân đừng lo lắng sẽ thiếu thực phẩm, hạn chế mua sắm tích trữ, tránh lãng phí và tập trung đông người. Tuy nhiên, cách truyền tải của Mr Đàm không nhận được sự đồng tình của cư dân mạng. Trên trang cá nhân, anh viết: "Clip chỉ dành cho người có tư duy! Vô nói linh tinh là không cùng quan điểm, không nhất thiết đi cùng đường! Chặn và xóa hết, ghét chịu vì đã ghét rồi".

Dòng trạng thái đi kèm với clip - Ảnh chụp màn hình Trước bài đăng của nam ca sĩ, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng khi nội dung không đặc sắc, khó hiểu nhưng anh lại khẳng định clip chỉ dành cho người có tư duy. Phát ngôn này không được lòng CĐM và khiến Đàm Vĩnh Hưng nhận về nhiều chỉ trích của dư luận. Một số người còn thẳng thừng tuyên bố sẽ tự hủy theo dõi nam ca sĩ, không đợi anh xóa hay chặn. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Với mục đích truyền tải thông điệp tốt đẹp và tích cực đến khán giả nhưng cách thể hiện và dòng trạng thái của của Đàm Vĩnh Hưng lại vô tình lại bị "ném đá" không thương tiếc vì bị cho là không tôn trọng khán giả, tự khẳng định người xem phải có tư duy mới xem được. Hiện, đoạn clip nhận được khá nhiều sự chú ý của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng chi 500 triệu, Phi Nhung bỏ ngay 100 triệu giữa lùm xùm dùng sai tiền từ thiện, họ đã làm gì trong mùa dịch Covid-19? Sau khi fan tố Đàm Vĩnh Hưng dùng tiền từ thiện sửa chùa sai mục đích và Phi Nhung ỉm tiền từ thiện trong 5 năm thì mới đây cả hai đã có hành động bất ngờ trong việc hành thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-hoa-nong-dan-ban-rau-trong-clip-hai-huoc-tuyen-bo-chi-danh-cho-nguoi-co-tu-duy-khien-cdm-phan-no-doi-bo-theo-doi-413224.html