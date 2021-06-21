Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng vụ chỉ trích lấy tiền từ thiện đi xây chùa: 'Người thật sự từ tâm và có đóng góp sẽ không bao giờ có câu hỏi như thế này'

Sau hàng loạt ý kiến trái chiều về việc trích tiền từ thiện lũ lụt miền Trung đi tu sửa chùa ở Nghệ An, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng và nêu rõ lý do khiến nam ca sĩ có quyết định này.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ với khán giả về tiền từ thiện miền Trung, trong đó, anh cho biết đã trích 140 triệu đồng từ khoản tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ để góp vào tu sửa chùa Xuân Long (Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An). Tuy nhiên sau khi đăng tải bài chia sẻ về số tiền 140 triệu này, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra không đồng tình với hành động của Mr Đàm vì cho rằng "tiền cứu trợ lũ lụt sao lại đi xây chùa".

Bài đăng chia sẻ về việc trích tiền để sửa chùa của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình Một số bình luận chỉ trích hành động của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Trước làn sóng không đồng tình của cư dân mạng, Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc chia sẻ với báo Tuổi Trẻ về vấn đề này. Theo đó, nam ca sĩ thừa nhận bản thân có tự ý lấy 140 triệu để tu sửa chùa chứ không phải xây chùa như nhiều lời đồn đoán. Chia sẻ về lý do, giọng ca Xin lỗi tình yêu cho biết: "Theo suy nghĩ của tôi, vùng đất Nghệ An là một phần của khúc ruột miền Trung, chịu nhiều thiệt hại do bão lũ 2020 gây ra. Đồng thời chùa Xuân Long còn là nơi tôn nghiêm của nhân dân quanh vùng nói riêng và là tín ngưỡng của Phật giáo cả nước nói chung, mang nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, mỹ thuật. Có duyên thì gặp được cơ hội để giúp đỡ sửa sang lại một nơi chung cho nhiều người như thế. Tôi nghĩ là điều cũng đáng để làm vì tôi tin trong tất cả những ai đóng góp vào quỹ thì họ đều là những người có trái tim rộng lượng, không hẹp hòi, từ tâm, thương người. Nên việc giúp một phần nhỏ để sửa chữa lại mái của ngôi chùa thì cũng không nằm ngoài quan điểm từ thiện".

Nam ca sĩ chia sẻ về lý do sửa chùa - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng khẳng định, chùa chiền là nhà của Phật, nhà của tăng ni. Hơn nữa các tăng ni cũng là nhân dân miền Trung, nhân dân Việt Nam. Nên việc cứu giúp xây sửa cũng là 1 phần quan điểm và ý tưởng của anh. Nói về những lời chỉ trích và thắc mắc của CĐM, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn khẳng định: "Tôi tin là những người thật sự từ tâm và có đóng góp chắc chắn sẽ không bao giờ có câu hỏi như thế này". Hiện tại loạt ồn ào liên quan đến các vấn đề xung quanh câu chuyện nghệ sĩ đi làm từ thiện vẫn đang nhận được sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng.

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