Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng vụ chỉ trích lấy tiền từ thiện đi xây chùa: 'Người thật sự từ tâm và có đóng góp sẽ không bao giờ có câu hỏi như thế này'

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ với khán giả về tiền từ thiện miền Trung, trong đó, anh cho biết đã trích 140 triệu đồng từ khoản tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ để góp vào tu sửa chùa Xuân Long (Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An).

Bài đăng chia sẻ về việc trích tiền để sửa chùa của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận chỉ trích hành động của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Trước làn sóng không đồng tình của cư dân mạng, Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc chia sẻ với báo Tuổi Trẻ về vấn đề này. Theo đó, nam ca sĩ thừa nhận bản thân có tự ý lấy 140 triệu để tu sửa chùa chứ không phải xây chùa như nhiều lời đồn đoán.

Chia sẻ về lý do, giọng ca Xin lỗi tình yêu cho biết: "Theo suy nghĩ của tôi, vùng đất Nghệ An là một phần của khúc ruột miền Trung, chịu nhiều thiệt hại do bão lũ 2020 gây ra. Đồng thời chùa Xuân Long còn là nơi tôn nghiêm của nhân dân quanh vùng nói riêng và là tín ngưỡng của Phật giáo cả nước nói chung, mang nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, mỹ thuật. Có duyên thì gặp được cơ hội để giúp đỡ sửa sang lại một nơi chung cho nhiều người như thế. Tôi nghĩ là điều cũng đáng để làm vì tôi tin trong tất cả những ai đóng góp vào quỹ thì họ đều là những người có trái tim rộng lượng, không hẹp hòi, từ tâm, thương người. Nên việc giúp một phần nhỏ để sửa chữa lại mái của ngôi chùa thì cũng không nằm ngoài quan điểm từ thiện".