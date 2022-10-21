Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cảnh cáo gay gắt khi chứng kiến con trai 3 tuổi bị xúc phạm vô tội vạ

Hậu trường 21/10/2022 10:11

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân lập cho con trai là Polo Huỳnh.

Mới đây, những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân của con trai Polo Huỳnh đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, trong phần đầu bài đăng, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến những ai đã ủng hộ và yêu thương quý tử của mình. Đồng thời, anh cũng khẳng định rằng trang cá nhân này được tạp ra nhằm lưu giữ những gì tốt đẹp cho con anh.

Anh viết: "Thư gửi đến các bà, các ông, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị - những người đang dành cho Polo và Hưng những tình cảm rất rất trân quý! Cha con Hưng vô cùng cảm kích dù có nhiều người Hưng chưa từng gặp mặt. Rất cảm động và luôn ghi nhớ tình cảm này! Hưng chỉ mong muốn nơi đây là nơi yên bình của cha con Hưng với sự yêu thương của mọi người mà thôi".

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cảnh cáo gay gắt khi chứng kiến con trai 3 tuổi bị xúc phạm vô tội vạ - Ảnh 1Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cảnh cáo gay gắt khi chứng kiến con trai 3 tuổi bị xúc phạm vô tội vạ - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo những người xúc phạm con trai mình - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, "Ông hoàng nhạc Việt" cũng cảnh cáo những người dám động đến con mình và dùng lời thô thiển để xúc phạm cục cưng của mình rằng: "Tuy nhiên vẫn có vài thành phần nhìn có vẻ là người lớn, nhưng không hề trưởng thành, có lẽ họ chưa từng nghĩ mình được sinh ra từ cha mẹ họ hoặc trong đầu họ đang giữ một tư tưởng tuyệt tôn, tuyệt tự, vĩnh viễn không bao giờ có con cái và mãi mãi không bao giờ mong muốn được làm cha làm mẹ nên họ đã nhẫn tâm để lại những bình luận vô cùng ác độc kèm theo đó là sự vô văn hoá, vô duyên và vô ý thức. Buộc lòng Hưng phải CHẶN ngay những loại cầm thú này len lỏi vào trong ngôi nhà này của cha con Hưng!

Hưng không muốn có sự đôi co, cãi vã nào trong này nên có khi Hưng phải xoá luôn tin nhắn rác rưởi của những kẻ đó, và nó đi kèm theo những bình luận bênh vực của những người tốt. Kính mong mọi người bao dung, xí xoá cho Hưng nhé, nếu mọi người tìm đọc lại comment của mình vừa lên tiếng bênh vực Hưng và Polo xong lại không thấy nữa, vì khi Hưng xoá bình luận của kẻ ác đó thì nó sẽ kéo theo những bình luận của quý vị!

Hưng cảnh báo! Hưng và ekip túc trực canh giữ ngôi nhà này sạch sẽ 24/24. Bất kỳ một ý đồ xấu xa nào hay những câu hỏi thiếu tế nhị thì sẽ bị chặn (block) ngay lập tức. Những gì có thể nói được thì Hưng đã sẵn sàng chia sẻ, những gì chưa nói thì sẽ nói trong thời gian tới, và những gì không nói thì đó là quyền riêng tư của Hưng. Mong mọi người thông cảm và thấu hiểu! Xin gửi lời biết ơn của Hưng đến những ai đã dành tình cảm cho Polo Huỳnh nhé! Trân trọng".

 

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cảnh cáo gay gắt khi chứng kiến con trai 3 tuổi bị xúc phạm vô tội vạ - Ảnh 3

Động thái này của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ của mình - Ảnh: FBNV

Từ khi công khai con trai, Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh của quý tử. Dù bận rộn nhưng nam ca sĩ luôn dành phần lớn thời gian bên bé Polo Huỳnh. Cả hai quấn quýt, cùng vui chơi, cười đùa trong biệt thự của nam ca sĩ.

Bên cạnh đó, từng tự nhận mình là người "ngông cuồng" nhưng từ khi có bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người có thể đi diễn, đi chơi thâu đêm không cần về nhà, anh trở thành ông bố thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con. Bên cạnh đó, anh thấy mình đằm tính hơn, không còn thích phát ngôn về việc của người khác hay làm quá khi biểu diễn. 

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