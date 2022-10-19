Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt nhớ lại thời khắc con trai chào đời: 'Tôi cải trang đến bệnh viện vì sợ lộ danh tính'

Hậu trường 19/10/2022 10:43

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bật khóc tiết lộ về quá trình chăm sóc quý tử tại bệnh viện lúc con mới chào đời.

Trong tập đầu tiên của “Nhật ký làm cha”, những giây phút đầu tiên khi bé Polo Huỳnh chào đời và niềm hạnh phúc khi nhận tin được làm cha ở tuổi 48 của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được tiết lộ. Đặc biệt, sự quan tâm của nam ca sĩ còn thể hiện ở chỗ như anh lưu lại kỷ niệm với bé bằng cách rất thủ công khi viết tay từng dòng nhật ký, chụp hình con và phân loại từng giai đoạn, rồi chọn lựa in hình ra dán vào cuốn sổ theo từng dòng cảm xúc của chính mình.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết thời khắc đáng nhớ nhất là lúc lần đầu ôm con. Theo đúng kế hoạch, nam ca sĩ sẽ đến bệnh viện gặp con sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Mỹ. Tuy nhiên, Polo Huỳnh đã chào đời sớm hơn một ngày. Do đó, ngay lúc máy bay vừa hạ cánh, anh đã lao ngay đến bệnh viện. Nam ca sĩ chia sẻ: "Ai ngờ bé chui ra sớm một ngày, cũng may đúng lúc Hưng đáp máy bay là lao ngay tới bệnh viện gặp con. Và ông trời thương mình, con sinh đúng năm Hợi là năm tuổi của Hưng. Từ nay heo cha đã có thêm heo con".

Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt nhớ lại thời khắc con trai chào đời: 'Tôi cải trang đến bệnh viện vì sợ lộ danh tính' - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng bật khóc tiết lộ về quá trình chăm sóc quý tử - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh đó, vì muốn bảo mật danh tính nên nam ca sĩ đã "cải trang" đến bệnh viện. Anh thậm chí không dám vào phòng ôm con, phải bế bé ra một góc khuất. Anh nghẹn ngào tâm sự: "Tôi quyết định im lặng, giấu con, nên rất sợ khi xuất hiện ở bệnh viện. Thế là tôi đội nón, mặc áo gió, đeo khẩu trang, chờ ở một góc tối rồi bế cháu ra. Tôi không dám vào trong phòng, vì có các bà mẹ khác nhìn. Tôi ẵm và ôm con ra một góc riêng. Tôi rớt nước mắt vì không thể tưởng tượng đây là con của mình thật".

Từng tự nhận mình là người "ngông cuồng" nhưng từ khi có bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng đã thay đổi hoàn toàn. Nam ca sĩ từ một người có thể đi diễn, đi chơi thâu đêm không cần về nhà, anh trở thành ông bố thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con. Đồng thời, anh cảm thấy mình đằm tính hơn, không còn thích phát ngôn về việc của người khác hay làm quá khi biểu diễn.

Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt nhớ lại thời khắc con trai chào đời: 'Tôi cải trang đến bệnh viện vì sợ lộ danh tính' - Ảnh 2Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt nhớ lại thời khắc con trai chào đời: 'Tôi cải trang đến bệnh viện vì sợ lộ danh tính' - Ảnh 3Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt nhớ lại thời khắc con trai chào đời: 'Tôi cải trang đến bệnh viện vì sợ lộ danh tính' - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng viết nhật ký bằng tay kể lại hành trình con trưởng thành - Ảnh: Cắt từ clip

 

Từ lúc con trai chào đời, Đàm Vĩnh Hưng dành hết tâm trí cho con. Dù bận rộn với lịch trình lưu diễn nhưng nam ca sĩ vẫn đau đáu về quý tử. Anh cho biết từng tìm khắp các siêu thị hàng đầu tại Mỹ chỉ để mua những món đồ chơi độc lạ cho Polo. Đồng thời, mỗi đồ dùng thường ngày của bé thường được mua số lượng lớn với giá đắt đỏ, chất lượng cao và thân thiện với làn da.

Thậm chí, nam ca sĩ còn tiết lộ mình nhớ con tới mức mỗi khi đi lưu diễn, anh đều mang theo bộ đồ của bé Polo và cả chai nước giặt đồ của bé để lúc nào mùi thơm của con cũng vương bên mình. Chi tiết này cũng được anh chia sẻ lại trong nhật ký: “Có khi ba tắm bằng nước xà phòng đó luôn để cảm thấy Polo luôn ở bên cạnh Ba”.

Ngoài Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng còn có 2 người con nữa là bé Huỳnh Như và cu Tin. Nam ca sĩ cho biết các con là động lực và niềm hạnh phúc trong cuộc sống của anh. 

Động thái của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng sau khi nam ca sĩ công khai con trai ruột 3 tuổi

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