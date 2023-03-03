Mới đây, trên trang cá nhân, chiều ngày 2/3, siêu mẫu Hạ Vy bất ngờ xót xa thông báo chia sẻ: "Thiên Vân - mây của trời hãy để gió cuốn đi. Vậy là cô nàng người mẫu Hải Phòng đình đám một thời đã về với Chúa Trời rồi".

Thiên Vân là lứa người mẫu đầu đời hoạt động ở Hải Phòng. Cô từng đoạt giải nhất khu vực miền Bắc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2001. Dù không phải là tên tuổi quá phổ biến trên sàn catwalk nhưng cố người mẫu cũng có nhiều năm hoạt động trong nghề, được nhiều đồng nghiệp quý mến.

Mới đây, trên trang cá nhân, chiều ngày 2/3, siêu mẫu Hạ Vy bất ngờ xót xa thông báo chia sẻ: "Thiên Vân - mây của trời hãy để gió cuốn đi. Vậy là cô nàng người mẫu Hải Phòng đình đám một thời đã về với Chúa Trời rồi. Chị đi nhé Vân ơi! Ở nơi xa ấy hãy phù hộ cho mẹ chị luôn mạnh khoẻ nhé! Em sẽ mãi nhớ về chị, nhớ những lần cùng nhau chạy show, nhớ những lần chị bảo vệ em khi em về Hải Phòng diễn, nhớ những lần không có tiền bên nhau vẫn rất vui, còn bây giờ thì rất buồn!".

Chia sẻ tin buồn với VietNamNet, siêu mẫu Hạ Vy cũng xác nhận cựu người mẫu Thiên Vân vừa qua đời do bị u não. Tang lễ của Thiên Vân sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) vào lúc 7h15 ngày 4/3.

Thiên Vân là lứa người mẫu đầu đời hoạt động ở Hải Phòng. Cô từng đoạt giải nhất khu vực miền Bắc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2001 - Ảnh: Vietnamnet

"Cựu người mẫu Thiên Vân phát hiện bị u não cách đây 2 năm. Một năm nay, dù phải nằm một chỗ, không đi lại được nhưng Thiên Vân rất kiên cường. Cách đây 1 tuần tôi còn gọi điện facetime nhưng Thiên Vân không nói chuyện được. Chị chỉ nhìn tôi và rơi nước mắt. Đó là hình ảnh khiến tôi ám ảnh mãi.

Dẫu biết rằng Thiên Vân phải đối diện bạo bệnh thì khó qua khỏi nhưng hôm nay, nghe tin chị ra đi, tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi sẽ mãi nhớ về chị Thiên Vân, nhớ những lần cùng nhau chạy show, nhớ những lần chị bảo vệ khi tôi về Hải Phòng diễn, nhớ những lần không có tiền bên nhau vẫn rất vui, còn bây giờ thì rất buồn'' - siêu mẫu Hạ Vy nói.

Thông tin ngay sau khi chia sẻ khiến những người quen biết và yêu mến Thiên Vân vô cùng bàng hoàng và xót xa bởi sự ra đi đột ngột khi tuổi đời còn rất trẻ. Mọi người gửi lời chia buồn tới cựu mẫu cùng gia đình.

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