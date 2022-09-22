Cuộc sống viên mãn của Mai Thu Huyền với 'mối tình đầu' ở độ tuổi tứ tuần

Đang ở đỉnh cao trong nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên Mai Thu Huyền quyết định rẽ hướng sang làm đạo diễn, sản xuất phim đồng thời kết hôn cùng người yêu đầu của mình.

Mai Thu Huyền là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt với vai trò người mẫu, và cũng từng đóng khá nhiều phim. Tuy nhiên, sau khi tham gia bộ phim "Những ngọn nến trong đêm", cô mới thực sự trở thành gương mặt đình đám của làng phim truyền hình phía Bắc. Sau đó, Mai Thu Huyền được mời đóng nhiều phim khác như Tia nắng mong manh, Nhà có ba chị em, Bước chân hoàn vũ, Lối rẽ... Tuy nhiên, nhân vật Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm" vẫn là vai diễn có dấu ấn sâu đậm nhất, gắn liền với tên tuổi của cô.

Mai Thu Huyền thành công với nhiều vai diễn trong quá khứ - Ảnh: Internet Tuy rất có triển vọng trong lĩnh vực phim ảnh nhưng Mai Thu Huyền lại phát triển sự nghiệp ở một tập đoàn công nghệ lớn và từng giữ vị trí tổng giám đốc một công ty thành viên của tập đoàn này. Đồng thời, nữ diễn viên cũng dành thời gian chuyên tâm vun vén tổ ấm hạnh phúc cùng ông xã là đại gia bất động sản. Mai Thu Huyền cho biết, chồng mình hiện tại cũng là mối tình đầu và là tình cuối của cô, anh là một người ít nói, hiểu biết và độ lượng cũng như cực kỳ tin tưởng vào vợ.

Mai Thu Huyền kết hôn cùng mối tình đầu - Ảnh: FBNV Có cuộc sống viên mãn nên ở tuổi 43, Mai Thu Huyền vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: FBNV Hiện tại, cuộc sống của Mai Thanh Huyền vẫn được công chúng đánh giá là khá viên mãn. Con gái lớn của cô đã 18 tuổi, còn con trai 14 tuổi, đều đang học ở Mỹ. Chính vì có cuộc sống hạnh phúc nên ở tuổi 43, Mai Thu Huyền vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài ra, những năm gần đây, cô là nhà sản xuất phim, một số phim như Lạc giới (2014), Giấc mơ Mỹ (2017) được cô tham gia với vai trò giám đốc sản xuất và diễn viên chính. Năm 2020, cô thử sức với vai trò đạo diễn trong phim Kiều. Tuy nhiên, các bộ phim Mai Thu Huyền sản xuất không được đánh giá cao.

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