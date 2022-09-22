Nhã Phương lên tiếng khi ông xã bị 'réo tên' vì vắng mặt trong sinh nhật của bố vợ

Không chỉ viên mãn bên ông xã Trường Giang mà nữ diễn viên Nhã Phương còn có cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ và những người chị em trong gia đình.
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Trên trang cá nhân mới đây, Nhã Phương đã chia sẻ loạt ảnh đại gia đình. Cụ thể, các thành viên trong nhà cùng nhau quây quần mừng sinh nhật bố của nữ diễn viên.
Nữ diễn viên đăng kèm lời chúc sinh nhật tới ba: "Biết ơn lắm lắm, lần đầu tiên sinh nhật của ba mà gần như đầy đủ cả nhà. Chỉ mong là chị ba mau về Việt Nam để hạnh phúc được trọn vẹn. Tụi con biết ơn ba lắm. Tụi con mong ba và má luôn luôn nhiều sức khoẻ thì không gì tuyệt vời hơn. Lần đầu tiên đưa hai anh chị đi ăn đồ Nhật, sợ ăn không được mà lại ăn không tưởng".
Ngay sau khi đăng tải, nhiều khán giả cũng đã gửi lời chúc sinh nhật tới bố ruột của nữ diễn . Đáng chú ý, không ít người đã phát hiện ra sự vắng mặt của ông xã Trường Giang.
Một tài khoản để lại thắc mắc: “Sao không thấy chú Giang vậy chị Phương?”. Nhã Phương liền đáp lại: “Chú Giang đi quay nè em”.
Trường Giang và Nhã Phương luôn được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Cả hai chính thức về chung nhà bằng đám cưới hoành tráng vào tháng 9/2018. Sau 4 năm về chung nhà, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hạnh phúc viên mãn.
Dù đều hoạt động trong ngành giải trí, song cặp đôi vẫn luôn biết cân bằng giữa công việc và gia đình, dành sự quan tâm cho con gái nhỏ - bé Destiny. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng có mối quan hệ thân thiết với nhà vợ.