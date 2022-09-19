Hành động gây chú ý của Trường Giang khi Nhã Phương bị trúng thực trong lúc quay chương trình

Mới đây, hành động Trường Giang cõng vợ chạy đi tìm bác sĩ đã lan truyền khắp mạng xã hội khiến dân tình vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp đôi vợ chồng sao Việt được yêu thích nhất nhì làng giải trí Việt. Đồng thời, kể từ khi kết hôn, nam danh hài nổi tiếng là người yêu thương và cưng chiều vợ hết mực. Cụ thể, khi cả hai đang nghỉ ngơi chờ quay chương trình thực tế, vì thời tiết quá nóng bức nên sức khỏe Nhã Phương yếu đi. Thấy thế, nam danh hài liền hỏi vợ: "Chóng mặt hả em?". Nhã Phương thỏ thẻ: "Chóng mặt quá ba ơi". Nam danh hài liền thốt lên: "Qua quán bên kia ngồi cho mát em ơi". Bà xã của anh lại bảo: "Ba ơi, mẹ không thấy được đường. Mọi thứ cứ xoay vòng vòng".

Phát hiện sức khỏe vợ yếu đi, Trường Giang vội cõng vợ đi tìm bác sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Lúc này, Trường Giang cảm nhận tình hình không ổn. Anh lập tức nhờ mọi người đỡ vợ lên lưng mình và tất tả chạy băng băng đi tìm bác sĩ với sự lo lắng tột độ. Vừa chạy anh vừa nhờ mọi người tìm người phụ trách y tế giúp mình làm cho vợ đỡ mệt hơn vì nghi cô cảm nắng. Nhìn những hành động của Trường Giang cũng đủ thấy anh dành nhiều tình yêu cho vợ như thế nào. Đây cũng là lần hiếm hoi Nhã Phương - Trường Giang cùng nhau tham gia một chương trình thực tế. Nam danh hài tỏ ra khá hoang mang, sợ hãi khi 2 vợ chồng xuất hiện trong cùng 1 chương trình truyền hình.

Nam danh hài không khỏi lo lắng khi bà xã bị trúng thực lúc tham gia gameshow - Ảnh: Internet Trường Giang và Nhã Phương về chung một nhà hồi năm 2018, sau khi trải qua không ít sóng gió. Cặp đôi khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời sống hôn nhân của mình với khán giả. Tính đến nay, cặp đôi đã có với nhau 1 cô con gái xinh xắn. Họ luôn được người hâm mộ yêu mến bởi cách giữ gìn hôn nhân của mình. Ngày trước, Trường Giang tiết lộ, anh thường thích về khuya, tụ tập bạn bè... Tuy nhiên từ khi có vợ, anh dần bỏ hẳn những thói quen đó để dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn. Sau khi kết hôn và làm cha, Trường Giang cho biết, anh đã học được nhiều kinh nghiệm để giữ lửa hôn nhân. Một trong những điều đầu tiên là sự chia sẻ, hi sinh để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Hai lần như một, Trường Giang đều lặng lẽ làm điều này khi đến viếng di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung? Hai lần như một, Trường Giang đều lặng lẽ làm điều này khi đến viếng di ảnh cố ca sĩ Phi Nhung khiến khán giả không khỏi xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dong-gay-chu-y-cua-truong-giang-khi-nha-phuong-bi-trung-thuc-trong-luc-quay-chuong-trinh-504415.html