H’Hen Niê - Trọng Hiếu 'thả thính' công khai trên mạng xã hội, nàng hậu nhập hội 'chỉ follow mình anh'

Hậu trường 22/09/2022 17:45

Fan "soi" ra chi tiết H'Hen Niê và Trọng Hiếu hẹn hò?

Mới đây, Trọng Hiếu và hoa hậu H'Hen Niê đã khiến nhiều người vô cùng thích thú khi soi ra một manh mối trên mạng xã hội cho thấy cả hai đang bí mật hẹn hò. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân của Trọng Hiếu, bên cạnh các trang fan club của mình, Trọng Hiếu chỉ follow đúng duy nhất một người là H'Hen Niê.

H’Hen Niê - Trọng Hiếu 'thả thính' công khai trên mạng xã hội, nàng hậu nhập hội 'chỉ follow mình anh' - Ảnh 1
Trọng Hiếu nhập hội "chỉ follow mình em". 

Cư dân mạng lại còn bất ngờ hơn khi trên trang cá nhân, H'Hen Niê không follow bất kỳ một cá nhân hay trang Facebook nào, người đẹp Ê Đê lại chọn follow duy nhất Trọng Hiếu. Điều này càng minh chứng rõ ràng hơn rằng chuyện hai người có "tình ý" với nhau là có thật chứ không đơn thuần là những lời đồn đoán. Việc cả hai cùng có động thái “quan tâm” rõ ràng với đối phương như vậy khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, mừng rỡ.

H’Hen Niê - Trọng Hiếu 'thả thính' công khai trên mạng xã hội, nàng hậu nhập hội 'chỉ follow mình anh' - Ảnh 2
Nàng hậu chỉ follow duy nhất nam ca sĩ trên trang cá nhân. 

Đây không phải lần đầu tiên Hoa hậu H’Hen Niê và ca sĩ Trọng Hiếu dính tin đồn tình cảm. Trọng Hiếu được cho là “thầm thương trộm nhớ” nàng hậu Ê-đê trước. Khi fan đặt câu hỏi về người tình trong mộng lúc đang livestream, anh đã đáp lại rằng bản thân rất thích H’Hen Niê. Lời nói dứt khoát như vậy khiến công chúng “quắn quéo”, được đà đẩy thuyền cặp đôi vàng.

H’Hen Niê - Trọng Hiếu 'thả thính' công khai trên mạng xã hội, nàng hậu nhập hội 'chỉ follow mình anh' - Ảnh 3
Trọng Hiếu và H'Hen Nie 

Hoa hậu H'Hen Niê cũng từng "bật đèn xanh" cho Trọng Hiếu khi chia sẻ lại câu nói hướng về cô trên livestream. Những động thái, cử chỉ của hai người luôn đặc biệt thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. 

H’Hen Niê - Trọng Hiếu 'thả thính' công khai trên mạng xã hội, nàng hậu nhập hội 'chỉ follow mình anh' - Ảnh 4
Khi được một khán giả đặt câu hỏi: "Nếu được chọn hẹn hò với một sao nữ của showbiz, thì anh sẽ chọn ai?". Không ngần ngại, Trọng Hiếu đã chụp lại một bài báo với H'Hen Niê như một lời khẳng định muốn hẹn hò với nàng hoa hậu này.

Không những vậy, người hâm mộ còn nhiều lần "quắn quéo" khi thấy cả hai thường xuyên tương tác qua lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Lời khen có cánh kèm những icon đáng yêu hai người dành cho nhau khiến dân chúng "trụy tim" vì đáng yêu hết sức. 

H’Hen Niê - Trọng Hiếu 'thả thính' công khai trên mạng xã hội, nàng hậu nhập hội 'chỉ follow mình anh' - Ảnh 5
Trọng Hiếu thể hiện sự yêu thích nàng hậu ra mặt.

H'Hen Niê và Trọng Hiếu từng đồng hành cùng nhau trong khá nhiều sự kiện. Không chỉ vậy, 2 nhân vật này còn khiến khán giả "phát cuồng" khi liên tiếp có những cử chỉ thân mật, ngọt ngào dành cho nhau. Chả trách sao mà cứ vài hôm, khán giả lại được dịp "đẩy thuyền" với mong muốn H'Hen Niê và Trọng Hiếu sẽ sớm thành một cặp đôi mới của showbiz.

H’Hen Niê - Trọng Hiếu 'thả thính' công khai trên mạng xã hội, nàng hậu nhập hội 'chỉ follow mình anh' - Ảnh 6
Nhan sắc và ngoại hình của cả hai được nhận xét rất hợp với đối phương. 
Gác lại bão thị phi, H'Hen Niê khoe khéo 'vòng eo 59' khiến dân tình xuýt xoa

Gác lại bão thị phi, H'Hen Niê khoe khéo 'vòng eo 59' khiến dân tình xuýt xoa

Dù là nàng Hậu dành được nhiều tình cảm từ khán giả, song dạo gần đây, H'Hen Niê lại trở thành chủ đề bàn tán trên khắp 'cõi mạng'. Mới đây, vẻ ngoài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trên thảm đỏ đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê Trọng Hiếu ca sĩ hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh