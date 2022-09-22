H’Hen Niê - Trọng Hiếu 'thả thính' công khai trên mạng xã hội, nàng hậu nhập hội 'chỉ follow mình anh'

Fan "soi" ra chi tiết H'Hen Niê và Trọng Hiếu hẹn hò?

Mới đây, Trọng Hiếu và hoa hậu H'Hen Niê đã khiến nhiều người vô cùng thích thú khi soi ra một manh mối trên mạng xã hội cho thấy cả hai đang bí mật hẹn hò. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân của Trọng Hiếu, bên cạnh các trang fan club của mình, Trọng Hiếu chỉ follow đúng duy nhất một người là H'Hen Niê. Trọng Hiếu nhập hội "chỉ follow mình em". Cư dân mạng lại còn bất ngờ hơn khi trên trang cá nhân, H'Hen Niê không follow bất kỳ một cá nhân hay trang Facebook nào, người đẹp Ê Đê lại chọn follow duy nhất Trọng Hiếu. Điều này càng minh chứng rõ ràng hơn rằng chuyện hai người có "tình ý" với nhau là có thật chứ không đơn thuần là những lời đồn đoán. Việc cả hai cùng có động thái “quan tâm” rõ ràng với đối phương như vậy khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, mừng rỡ.

Nàng hậu chỉ follow duy nhất nam ca sĩ trên trang cá nhân. Đây không phải lần đầu tiên Hoa hậu H’Hen Niê và ca sĩ Trọng Hiếu dính tin đồn tình cảm. Trọng Hiếu được cho là “thầm thương trộm nhớ” nàng hậu Ê-đê trước. Khi fan đặt câu hỏi về người tình trong mộng lúc đang livestream, anh đã đáp lại rằng bản thân rất thích H’Hen Niê. Lời nói dứt khoát như vậy khiến công chúng “quắn quéo”, được đà đẩy thuyền cặp đôi vàng. Trọng Hiếu và H'Hen Nie Hoa hậu H'Hen Niê cũng từng "bật đèn xanh" cho Trọng Hiếu khi chia sẻ lại câu nói hướng về cô trên livestream. Những động thái, cử chỉ của hai người luôn đặc biệt thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Khi được một khán giả đặt câu hỏi: "Nếu được chọn hẹn hò với một sao nữ của showbiz, thì anh sẽ chọn ai?". Không ngần ngại, Trọng Hiếu đã chụp lại một bài báo với H'Hen Niê như một lời khẳng định muốn hẹn hò với nàng hoa hậu này. Không những vậy, người hâm mộ còn nhiều lần "quắn quéo" khi thấy cả hai thường xuyên tương tác qua lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Lời khen có cánh kèm những icon đáng yêu hai người dành cho nhau khiến dân chúng "trụy tim" vì đáng yêu hết sức. Trọng Hiếu thể hiện sự yêu thích nàng hậu ra mặt. H'Hen Niê và Trọng Hiếu từng đồng hành cùng nhau trong khá nhiều sự kiện. Không chỉ vậy, 2 nhân vật này còn khiến khán giả "phát cuồng" khi liên tiếp có những cử chỉ thân mật, ngọt ngào dành cho nhau. Chả trách sao mà cứ vài hôm, khán giả lại được dịp "đẩy thuyền" với mong muốn H'Hen Niê và Trọng Hiếu sẽ sớm thành một cặp đôi mới của showbiz. Nhan sắc và ngoại hình của cả hai được nhận xét rất hợp với đối phương.

Gác lại bão thị phi, H'Hen Niê khoe khéo 'vòng eo 59' khiến dân tình xuýt xoa Dù là nàng Hậu dành được nhiều tình cảm từ khán giả, song dạo gần đây, H'Hen Niê lại trở thành chủ đề bàn tán trên khắp 'cõi mạng'. Mới đây, vẻ ngoài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trên thảm đỏ đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-trong-hieu-tha-thinh-cong-khai-tren-mang-xa-hoi-nang-hau-nhap-hoi-chi-follow-minh-anh-505826.html