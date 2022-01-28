Cuộc sống hiện tại của diễn viên Trí Quang: Về quê ở ẩn và tu tại gia, sáng sớm đi làm ruộng

"Tôi liền nhắn tin bảo Trí Quang cho địa chỉ để tới thăm. Trí Quang đọc xong không thèm trả lời luôn" – Tiết Cương nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của diễn viên Tiết Cương đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường trước khi ghi hình chương trình truyền hình. Đáng chú ý, trong đoạn clip này, khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của diễn viên Trí Quang. Trước đây, Trí Quang từng là một tài tử được ái mộ nhờ vẻ đẹp trai, nam tính. Hiện tại, nam diễn viên đã lui về ở ẩn và tu tại gia, không xuất hiện trước công chúng nên ít ai biết được cuộc sống hiện tại của anh.

Trong lần tái xuất này, có thể thấy, Trí Quang vẫn giữ được sự trẻ trung, phong độ và vẻ điển trai ngày nào dù ở độ tuổi 44. Diễn viên Ngọc Lan có mặt trong hậu trường cũng có chia sẻ: "Hồi đó tôi còn nhỏ nhưng cũng ngồi xem phim Hướng nghiệp cùng mẹ. Anh Trí Quang ngày ấy là thần tượng của biết bao cô gái, mẹ tôi cũng mê anh ấy. Mẹ bảo, thằng này nó hôn gái nhìn đã lắm. Thời đó, chưa có diễn viên nam nào hôn đẹp như anh Trí Quang, hôn đắm đuối. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ nổi anh Tiết Cương đóng vai gì". Tiết Cương, Ngọc Lan hội ngộ Trí Quang trong chương trình truyền hình - Ảnh: Cắt từ clip Nghe vậy, diễn viên Trí Quang cũng tiết lộ: "Đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi. Ở cảnh ấy, tôi hôn diễn viên Huệ Minh". Tiếp đó, Ngọc Lan trách Trí Quang: "Anh Trí Quang diễn hay như thế mà giờ nói không đi làm nghề nữa, về quê đi tu, đi xây chùa. Giờ anh Trí Quang về lại Sài Gòn cũng không nói với tôi tiếng nào".

Tiết Cương thấy vậy cũng bóc mẽ: "Trí Quang ích kỷ lắm, có chịu gặp anh em đồng nghiệp đâu. Hôm nọ tôi đọc báo thấy viết Trí Quang mua mảnh đất rộng mấy héc ta dưới quê để xây nguyên một cái am đi tu. Tôi liền nhắn tin bảo Trí Quang cho địa chỉ để tới thăm. Trí Quang đọc xong không thèm trả lời luôn". Trí Quang lui về quê ở ẩn và tu tại gia - Ảnh: Internet Ngọc Lan tiếp lời: "Đúng vậy, tôi nhắn tin cũng không bao giờ thấy anh Trí Quang trả lời, rất kiêu, như kiểu không dùng Facebook vậy". Nói rồi, Ngọc Lan lôi luôn điện thoại ra cho mọi người xem loạt tin nhắn không được Trí Quang trả lời. Trước những lời tố cáo của đồng nghiệp, Trí Quang vội thanh minh: "Khổ quá, tôi ở quê mỗi sáng thức dậy phải đi làm ruộng, bận lắm". Qua cuộc trò chuyện giữa các nghệ sĩ, khán giả biết thêm về cuộc sống hiện tại của diễn viên Trí Quang.

Việt Hương gọi Tiết Cương sang nhà nhận lương thực nhưng hành động của anh khiến nữ nghệ sĩ chỉ biết chắp tay lạy Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Tiết Cương đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới nhà danh hài Việt Hương xin đồ ăn. Hành động cuối clip của nữ nghệ sĩ khiến mọi người không nhịn được cười.

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