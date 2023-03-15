Con trai phi Thanh Vân 'trổ mã' cực điển trai dù mới 7 tuổi, khiến mẹ phải nhanh chóng 'tuyển xui gia'

Phi Thanh Vân là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả Việt và ghi đậm dấu ấn thông qua vai diễn trong phim Cô Gái Xấu Xí. Ngoài sự nghiệp diễn xuất cô còn được biết đến là người đẹp có đường tình duyên trắc trở khi trải qua nhiều mối tình nhưng có được cái kết viên mãn.

Không chỉ khoe con trai với mọi người, Phi Thanh Vân còn hài hước kén vợ sớm cho con trai. "Có phụ huynh nào muốn làm sui gia với Phi Thanh Vân không?", cô viết trên trang cá nhân. Nhiều khán giả cũng phải xuýt xoa vì cô nuôi con khéo vì mới ngày nào còn được mẹ bế nay ra dáng thanh niên điển trai.

Năm 2014, Phi Thanh Vân kết hôn với chồng cũ Bảo Duy năm và có một cậu con trai chung là bé Tấn Đức (sinh năm 2016). Tuy nhiên chỉ 3 năm sau đó cả hai đường ai nấy đi đem đến nhiều tiếc nuối cho khán giả. Bé Tấn Đức được Phi Thanh Vân nuôi dưỡng và cũng hạn chế khoe trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên tâm sự: "Sau khi ly hôn, tôi đã học tập, nghiên cứu sâu về các bộ môn tâm lý, tình yêu, tình dục, hôn nhân và cả cách nuôi dạy trẻ khoa học để có đầy đủ kiến thức áp dụng vào cuộc sống cá nhân của mình. Bé Tấn Đức hiện tại có thể tự vệ sinh cá nhân, tắm rửa, dọn dẹp đồ chơi, giúp mẹ làm việc nhà... Việc nắm bắt tâm lý trẻ từ nhỏ và áp dụng tâm lý học vào dạy con là điều phụ huynh nào cũng nên biết. Nhờ không bao giờ phải đánh mắng con trai nên bé Đức luôn quấn quýt, xem tôi vừa là mẹ, vừa là bạn thân".

Trong những chia sẻ hiếm hoi trước đó với truyền thông, Phi Thanh Vân từng cho biết bé Tấn Đức là một đứa trẻ ngoan và có thành tích học tập ở trường rất tốt, đặc biệt là về ngoại ngữ tiếng Anh có thể được xem là "thần đồng". Cậu nhóc có thể giao tiếp tốt hàng ngày với mẹ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. "Tất cả các môn của con đều được điểm A, xuất sắc nhất là tiếng Anh. Con biết nhiều hơn chương trình ở trường dạy và nói chuyện như người bản địa".

Phi Thanh Vân cho biết, trong tương lai không xa rất có thể cô sẽ sinh thêm con, bởi cô rất yêu trẻ và thích được hưởng cảm giác làm mẹ một lần nữa. Nhưng đó là khi cô lập gia đình chứ không làm mẹ đơn thân bất chấp hai lần hôn nhân tan vỡ. Cô chia sẻ: "Tất nhiên con người trong từng giai đoạn cuộc đời sẽ có những cảm xúc và lối cư xử khác nhau. Bây giờ gần 40 tuổi tôi ít nóng nảy, cư xử chừng mực hơn. Mỗi sự việc đều có sự cân nhắc kỹ càng chứ không quyết liệt hay xốc nổi như trước.”