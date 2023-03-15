Con trai phi Thanh Vân 'trổ mã' cực điển trai dù mới 7 tuổi, khiến mẹ phải nhanh chóng 'tuyển xui gia'

Hậu trường 15/03/2023 10:16

Dù mới chỉ 7 tuổi nhưng Tấn Đức - con trai Phi Thanh Vân - đã có diện mạo khá tuấn tú cùng với khả năng nói tiếng Anh vô cùng thành thạo.

Phi Thanh Vân là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả Việt và ghi đậm dấu ấn thông qua vai diễn trong phim Cô Gái Xấu Xí. Ngoài sự nghiệp diễn xuất cô còn được biết đến là người đẹp có đường tình duyên trắc trở khi trải qua nhiều mối tình nhưng có được cái kết viên mãn.

Con trai phi Thanh Vân 'trổ mã' cực điển trai dù mới 7 tuổi, khiến mẹ phải nhanh chóng 'tuyển xui gia' - Ảnh 1

Năm 2014, Phi Thanh Vân kết hôn với chồng cũ Bảo Duy năm và có một cậu con trai chung là bé Tấn Đức (sinh năm 2016). Tuy nhiên chỉ 3 năm sau đó cả hai đường ai nấy đi đem đến nhiều tiếc nuối cho khán giả. Bé Tấn Đức được Phi Thanh Vân nuôi dưỡng và cũng hạn chế khoe trên mạng xã hội.

Không chỉ khoe con trai với mọi người, Phi Thanh Vân còn hài hước kén vợ sớm cho con trai. "Có phụ huynh nào muốn làm sui gia với Phi Thanh Vân không?", cô viết trên trang cá nhân. Nhiều khán giả cũng phải xuýt xoa vì cô nuôi con khéo vì mới ngày nào còn được mẹ bế nay ra dáng thanh niên điển trai.

Con trai phi Thanh Vân 'trổ mã' cực điển trai dù mới 7 tuổi, khiến mẹ phải nhanh chóng 'tuyển xui gia' - Ảnh 2Con trai phi Thanh Vân 'trổ mã' cực điển trai dù mới 7 tuổi, khiến mẹ phải nhanh chóng 'tuyển xui gia' - Ảnh 3

Nữ diễn viên tâm sự: "Sau khi ly hôn, tôi đã học tập, nghiên cứu sâu về các bộ môn tâm lý, tình yêu, tình dục, hôn nhân và cả cách nuôi dạy trẻ khoa học để có đầy đủ kiến thức áp dụng vào cuộc sống cá nhân của mình. Bé Tấn Đức hiện tại có thể tự vệ sinh cá nhân, tắm rửa, dọn dẹp đồ chơi, giúp mẹ làm việc nhà... Việc nắm bắt tâm lý trẻ từ nhỏ và áp dụng tâm lý học vào dạy con là điều phụ huynh nào cũng nên biết. Nhờ không bao giờ phải đánh mắng con trai nên bé Đức luôn quấn quýt, xem tôi vừa là mẹ, vừa là bạn thân".

Trong những chia sẻ hiếm hoi trước đó với truyền thông, Phi Thanh Vân từng cho biết bé Tấn Đức là một đứa trẻ ngoan và có thành tích học tập ở trường rất tốt, đặc biệt là về ngoại ngữ tiếng Anh có thể được xem là "thần đồng". Cậu nhóc có thể giao tiếp tốt hàng ngày với mẹ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. "Tất cả các môn của con đều được điểm A, xuất sắc nhất là tiếng Anh. Con biết nhiều hơn chương trình ở trường dạy và nói chuyện như người bản địa".

Con trai phi Thanh Vân 'trổ mã' cực điển trai dù mới 7 tuổi, khiến mẹ phải nhanh chóng 'tuyển xui gia' - Ảnh 4

Con trai phi Thanh Vân 'trổ mã' cực điển trai dù mới 7 tuổi, khiến mẹ phải nhanh chóng 'tuyển xui gia' - Ảnh 5

Phi Thanh Vân cho biết, trong tương lai không xa rất có thể cô sẽ sinh thêm con, bởi cô rất yêu trẻ và thích được hưởng cảm giác làm mẹ một lần nữa. Nhưng đó là khi cô lập gia đình chứ không làm mẹ đơn thân bất chấp hai lần hôn nhân tan vỡ. Cô chia sẻ: "Tất nhiên con người trong từng giai đoạn cuộc đời sẽ có những cảm xúc và lối cư xử khác nhau. Bây giờ gần 40 tuổi tôi ít nóng nảy, cư xử chừng mực hơn. Mỗi sự việc đều có sự cân nhắc kỹ càng chứ không quyết liệt hay xốc nổi như trước.”

Bị hỏi thẳng có phải 'sugar mom' hay không, Phi Thanh Vân nói gì?

Bị hỏi thẳng có phải 'sugar mom' hay không, Phi Thanh Vân nói gì?

Câu trả lời của Phi Thanh Vân ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân diễn viên Phi Thanh Vân con trai Phi Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang