Phi Thanh Vân trong ngày khai giảng của quý tử: vóc dáng, nhan sắc khó nhận ra, bảng danh xưng phủ kín cả 4 dòng

Hậu trường 10/09/2022 14:23

Khi tham gia buổi lễ khai giảng của con trai mới đây, Phi Thanh Vân khiến dân tình xôn xao không chỉ bởi ngoại hình mà còn với loạt chức danh hoành tráng được nhà trường ghi trên bảng danh xưng.

Phi Thanh Vân được biết đến với danh hiệu "Nữ hoàng dao kéo" của showbiz Việt. Thuở mới bước chân vào showbiz, Phi Thanh Vân được biết đến với vai trò người mẫu, sau này lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất và ghi được nhiều dấu ấn khi vào vai cô nàng đỏng đảnh, chảnh chọe... Tham gia khá nhiều bộ phim nhưng vai diễn trong "Cô gái xấu xí" đã giúp tên tuổi của Phi Thanh Vân được nhiều người biết đến hơn.

Phi Thanh Vân trong ngày khai giảng của quý tử: vóc dáng, nhan sắc khó nhận ra, bảng danh xưng phủ kín cả 4 dòng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân

Nữ diễn viên sinh năm 1982 từng thẳng thắn thừa nhận mình đã đụng chạm dao kéo để có vẻ ngoài hoàn hảo hơn. Nhan sắc Phi Thanh Vân thời gian gần đây cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Theo đó, diện mạo khi tham gia buổi lễ khai giảng của con trai mới đây cũng khiến dân tình xôn xao. 

Cụ thể, một tài khoản TikTok đã thu về hơn 1 triệu lượt xem khi bắt gặp được Phi Thanh Vân xuất hiện tại lễ khai giảng. Trong clip, người đẹp khiến cõi mạng phải ngỡ ngàng với dung mạo hiện tại khi bị "team qua đường" bắt gặp. Nữ diễn viên sinh năm 1982 diện một chiếc đầm đỏ, khoác thêm áo ngoài. Cô búi tóc cao gọn gàng, nhưng điểm gây chú ý nhất chính là khuôn mặt trông có vẻ không trắng trẻo như ảnh trên mạng xã hội. Lớp nền của sao phim Cô dâu đại diện có dấu hiệu xuống tông, trở nên bóng nhẫy khi chụp hình cùng người bạn bên cạnh. 

Phi Thanh Vân trong ngày khai giảng của quý tử: vóc dáng, nhan sắc khó nhận ra, bảng danh xưng phủ kín cả 4 dòng - Ảnh 2
Cận cảnh nhan sắc và vóc dáng của Phi Thanh Vân qua cam thường. Dù cô không có dấu hiệu lão hoá nhưng vì lớp make-up nên hình ảnh của cô bị mất điểm trầm trọng. 

Thế nhưng, về phần trang phục, Phi Thanh Vân lại "ghi điểm" trong lòng người hâm mộ. Diễn viên sinh năm 1982 mặc đồ chỉn chu với mẫu váy đỏ ôm body và chiếc áo chất vải tweed khoác ngoài. Khai giảng vốn là một sự kiện long trọng, cần sự uy nghiêm, vậy nên cách chọn trang phục có phần kín kẽ hơn hẳn mọi ngày của cô được khen ngợi.

Bên cạnh đó sắc đỏ cùng kiểu dáng ôm sát của trang phục cũng khiến cô chiếm trọn spotlight sự kiện. Nữ diễn viên còn mang theo phụ kiện là chiếc dây chuyền kim cương nổi bật. Cô được mọi người "săn đón" trong khung cảnh lễ khai giảng.

Ngoài ra, theo bài đăng của nữ diễn viên trên trang cá nhân, cô được ban giám hiệu nhà trường mời đến mới tư cách đại biểu, khách mời danh dự. 

Điều đáng nói là từ thiệp mời đến bảng tên chỗ ngồi của Phi Thanh Vân đều được gọi vô cùng hoành tráng. Cụ thể, danh xưng dành cho bà mẹ 1 con là: "Nghệ sĩ, chuyên gia tâm lý, nhà đầu tư, Phó trưởng đại diện miền Nam Trung ương hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (VACHE)".

Phi Thanh Vân trong ngày khai giảng của quý tử: vóc dáng, nhan sắc khó nhận ra, bảng danh xưng phủ kín cả 4 dòng - Ảnh 3
Cách danh xưng mà ban giám hiệu nhà trường dành cho nữ diễn viên. (Ảnh: FB Phi Thanh Vân)

 

Phi Thanh Vân trong ngày khai giảng của quý tử: vóc dáng, nhan sắc khó nhận ra, bảng danh xưng phủ kín cả 4 dòng - Ảnh 4

Ở thiệp mời dự sự kiện, cô cũng được gọi với những danh xưng này. (Ảnh: FB Phi Thanh Vân)

Sau 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Phi Thanh Vân chọn làm mẹ đơn thân. Cô cũng tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như y tế, bất động sản. Được biết, Phi Thanh Vân cũng đang làm chủ một công ty về mỹ phẩm làm đẹp và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Người đẹp cũng khiến nhiều người phải trầm trồ khi sở hữu khối tài sản kếch xù.

Phi Thanh Vân trong ngày khai giảng của quý tử: vóc dáng, nhan sắc khó nhận ra, bảng danh xưng phủ kín cả 4 dòng - Ảnh 5
Diện mạo rạng rỡ với ảnh đã qua chỉnh sửa của nữ diễn viên.
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