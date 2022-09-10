Xúc động trước hình ảnh cậu con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung cúi đầu thắp hương trước di ảnh mẹ sau gần 1 năm ngày mất

Thuở sinh thời cố ca sĩ Phi Nhung luôn được khán giả hết lòng yêu mến không chỉ vì giọng ca ngọt ngào, lối sống giản dị, gần gũi, mộc mạc mà còn là nghĩa cử cao đẹp của cô trong cuộc sống đời thường. Cô được xem là hình tượng người mẹ hiền trong Vbiz khi một mình nhận nuôi nhiều đứa trẻ. Sau khi cô mất, nhiều khán giả lo lắng cho cuộc sống của những đứa con mà cô bảo bọc chăm sóc ở nhà riêng và ở chùa.

Ca sĩ Phi Nhung dù đã ra đi nhưng hình ảnh của cô vẫn mãi khắc sâu trong lòng những người ở lại.

Mới đây, trong ngày cúng Tổ nghề có rất đông nghệ sĩ Việt xuất hiện, con trai út nhà cố ca sĩ Phi Nhung cũng hiếm hoi lộ diện trước mọi người. Nhóc tì gây ấn tượng với vẻ ngoài kháu khỉnh, lanh lợi và cực dễ thương. Vì còn quá nhỏ nên cậu bé chưa nhận thức được sự ra đi của mẹ nuôi của mình.