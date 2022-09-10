Xúc động trước hình ảnh cậu con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung cúi đầu thắp hương trước di ảnh mẹ sau gần 1 năm ngày mất

Hậu trường 10/09/2022 13:01

Hình ảnh bé trai được nhận nuôi cuối cùng của cố ca sĩ Phi Nhung nghiêng mình kính cẩn thắp hương, vái lạy trước di ảnh của mẹ khiến nhiều người ấm lòng.

Thuở sinh thời cố ca sĩ Phi Nhung luôn được khán giả hết lòng yêu mến không chỉ vì giọng ca ngọt ngào, lối sống giản dị, gần gũi, mộc mạc mà còn là nghĩa cử cao đẹp của cô trong cuộc sống đời thường. Cô được xem là hình tượng người mẹ hiền trong Vbiz khi một mình nhận nuôi nhiều đứa trẻ. Sau khi cô mất, nhiều khán giả lo lắng cho cuộc sống của những đứa con mà cô bảo bọc chăm sóc ở nhà riêng và ở chùa.

Xúc động trước hình ảnh cậu con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung cúi đầu thắp hương trước di ảnh mẹ sau gần 1 năm ngày mất - Ảnh 1
Ca sĩ Phi Nhung dù đã ra đi nhưng hình ảnh của cô vẫn mãi khắc sâu trong lòng những người ở lại.

Mới đây, trong ngày cúng Tổ nghề có rất đông nghệ sĩ Việt xuất hiện, con trai út nhà cố ca sĩ Phi Nhung cũng hiếm hoi lộ diện trước mọi người. Nhóc tì gây ấn tượng với vẻ ngoài kháu khỉnh, lanh lợi và cực dễ thương. Vì còn quá nhỏ nên cậu bé chưa nhận thức được sự ra đi của mẹ nuôi của mình. 

Xúc động trước hình ảnh cậu con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung cúi đầu thắp hương trước di ảnh mẹ sau gần 1 năm ngày mất - Ảnh 2
Con nuôi nhỏ tuổi nhất và cũng là người được nữ ca sĩ nhận nuôi cuối cùng hiếm hoi xuất hiện.

 

Xúc động trước hình ảnh cậu con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung cúi đầu thắp hương trước di ảnh mẹ sau gần 1 năm ngày mất - Ảnh 3
Con trai út hồn nhiên lưu kỷ niệm cùng di ảnh của mẹ nuôi.

Tuy nhiên, hành động thành kính của nhóc tỳ trước di ảnh của mẹ khiến mọi người cảm thấy vô cùng xúc động. Nhóc tỳ còn thắp hương và liên tục thực hiện nghi thức vái lạy người mẹ quá cố. Hiện tại, cậu bé vẫn sống trong sự bảo trợ từ quản lí của Phi Nhung và Wendy Phạm. Nguồn thu nhập là từ quán chay và số tài sản mà giọng ca Bông điên điển để lại đủ để các con nuôi sung túc.

Xúc động trước hình ảnh cậu con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung cúi đầu thắp hương trước di ảnh mẹ sau gần 1 năm ngày mất - Ảnh 4
Con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung đến thắp nhang cho mẹ nhân ngày Tổ nghề. 

 

Xúc động trước hình ảnh cậu con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung cúi đầu thắp hương trước di ảnh mẹ sau gần 1 năm ngày mất - Ảnh 5
Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng tới viếng mẹ nuôi. 

Thuở sinh thời, Phi Nhung luôn dồn hết tâm sức để nhận nuôi nhiều trẻ em cơ nhỡ với tất cả tình yêu thương của mình. Cố ca sĩ dồn toàn lực ủng hộ và hỗ trợ các con trong quá trình tìm ra đam mê. Chính vì lẽ đó mà đến tận bây giờ các con vẫn chưa ngừng mong nhớ về mẹ. Hiện tại, dàn con nuôi của giọng ca Trách Ai Vô Tình đều có hướng đi riêng và cũng khá kín tiếng trong cuộc sống cá nhân. 

Xúc động trước hình ảnh cậu con trai út của cố ca sĩ Phi Nhung cúi đầu thắp hương trước di ảnh mẹ sau gần 1 năm ngày mất - Ảnh 6
Các con luôn tưởng nhớ về mẹ Phi Nhung dù cô đã ra đi.
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