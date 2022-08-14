Được hỏi giá để bao nuôi, Phi Thanh Vân tiết lộ con số ai nghe cũng 'xanh mặt'

Hậu trường 14/08/2022 14:51

Tuy chỉ là màn đáp trả lại mộ bình luận khiếm nhã, Phi Thanh Vân vẫn khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì con số mà cô tiết lộ.

Phi Thanh Vân hiện tại đang tận hưởng cuộc sống độc thân sau hai lần đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên hiện không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước mà tập trung vào kinh doanh để nuôi con trai.

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Phi Thanh Vân thả dáng bên xe hơi đắt tiền - Ảnh: FBNV

Mới đây, Phi Thanh Vân đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bộ ảnh thả dáng bên cạnh chiếc xế hộp đắt tiền. Nữ diễn viên cho biết, cô đang đi xem đất để mua. Tuy nhiên, bên dưới bài đăng năng có những bình luận khá khiếm nhã dành cho nữ diễn viên.

Cụ thể, một người đàn ông đã bình luận rằng: "Muốn mua Vân.". Tưởng rằng Phi Thanh Vân sẽ ngó lơ comment này để tránh ồn ào thì cô đã thẳng thắn trả lời: "200 triệu đô la Mỹ. Anh có đủ không?".

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Nữ diễn viên thẳng thắn đáp trả trước bình luận khiếm nhã - Ảnh: Chụp màn hình

Màn đáp trả của Phi Thanh Vân khiến cho người đàn ông kia không khỏi xấu hổ, đồng thời bày tỏ thái độ của cô trước những bình luận khiến nhã như vậy. Bên cạnh đó, nhiều chị em phụ nữ đã ủng hộ cách hành xử của nữ diễn viên.

Trước đó, Phi Thanh Vân từng tiết lộ rằng sau khi ly hôn cô được nhiều người ngỏ lời làm quen. Trong số đó, có những người đàn ông kém cô tận gần 20 tuổi và tất cả đều là những người thành công, có địa vị xã hội nhưng nữ diễn viên không mấy để tâm.

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Để nâng tầm nhan sắc, Phi Thanh Vân tiết lộ rằng cô từng trải qua tới 21 lần dao kéo. Tuy nhiên, hiện tại nữ diễn viên đang dùng các phương pháp tự nhiên hơn để duy trì sắc đẹp của mình.

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