Con trai cả của Xuân Bắc bảnh bao chẳng khác gì bố ngày trẻ khi diện vest

Trên mạng xã hội, Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa cùng con trong cuộc sống đời thường khiến khán giả vô cùng thích thú.

Nam MC Xuân Bắc hiện có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc với vợ là Nguyễn Hồng Nhung và 3 người con trai là Nguyễn Nhật Khánh Minh (Minh "bủm", sinh năm 2007), Nguyễn Nhật Võ Nguyên (tên thân mật là Bi béo, sinh năm 2009) và bé Bão sinh năm 2018. Cả gia đình của nam MC Xuân Bắc bao gồm vợ và ba cậu con trai Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Xuân Bắc đã chia sẻ hình ảnh cậu con trai lớn làm MC trong một chương trình văn nghệ. Cậu lớn phổng phao, diện vest bảnh bao, tự tin đứng phát biểu trên sân khấu lớn. Hình ảnh này gợi nhớ đến hình ảnh MC hoạt ngôn Xuân Bắc. Trong gia đình, cậu cả Minh Bủm cũng được nhận xét là người có ngoại hình giống bố nhất.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả tấm tắc khen ngợi đến cậu con trai cả nhà Xuân Bắc rằng cậu lớn ngày càng đẹp trai giống bố năm 17 tuổi, trông có vẻ điềm đạm và ra dáng thanh niên trưởng thành. Một só khác cũng không khỏi ngạc nhiên với "màn dậy thì" lột xác ngoạn mục của cậu bé. Hình ảnh con trai lớn của Xuân Bắc làm MC và được nhận xét ''y khuôn'' với bố lúc trẻ Hiện tại Minh Bủm đã 16 tuổi, đang là học sinh lớp 10. Cậu bé được nhận xét là học rất giỏi, chăm tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao mà nhà trường tổ chức. Không những vậy nhiều năm liền cậu còn đạt các giải thương thi đua phong trào loại tốt kèm theo nhiều giấy khen học sinh giỏi trong suốt 10 năm đi học của mình.

Cậu cả nhà nam MC được nhận xét là có nét giống với bố nhất Thành tích học tập của Minh Bủm khiến nam MC hãnh diện Không thể phủ nhận những cậu con trai nhà Xuân Bắc "lớn nhanh như thổi", mới ngày nào còn bé xíu đi theo bố tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế hay khóc nhè trên sóng truyền hình, thì giờ đây cả Minh Bủm đã ra dáng thanh niên chững chạc, cùng bố gánh vác các công việc nhà. Hai con trai của nam nghệ sĩ là Minh Bủm và Bi Béo nay đã lớn ra dáng thanh niên Anh dí dỏm gọi bản thân và 2 cậu con trai là "3 anh em" vì khi đứng cạnh bên thì cả 3 có chiều cao xấp xỉ nhau. Chẳng mấy chốc Xuân Bắc với chiều cao 1m7 sẽ là người thấp nhất nhà, bị các con "vượt mặt" về vóc dáng. Dù là danh hài - MC nổi tiếng bậc nhất showbiz, được nhiều người đồn đoán có gia tài kếch xù thế nhưng Xuân Bắc từng gây bất ngờ khi cho hai con là Minh Bủm và Bi Béo học trường công lập có điểm chuẩn cao của Hà Nội. Hai con trai của Xuân Bắc được nam MC cho theo học trường công lập từ nhỏ Trên mạng xã hội, Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa cùng con trong cuộc sống đời thường khiến khán giả vô cùng thích thú. Con trai cả của nghệ sĩ được nhận xét có suy nghĩ rất thực tế, chín chắn và tính cách điềm đạm. Con trai thứ 2 Bi béo vui tính và lém lỉnh còn cậu bé út xinh xắn, đáng yêu. Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa cùng con trong cuộc sống

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-ca-cua-xuan-bac-banh-bao-chang-khac-gi-bo-ngay-tre-khi-dien-vest-583282.html