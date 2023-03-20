Con trai tiết kiệm tiền điện nhưng lại khiến Xuân Bắc 'khóc không thành tiếng' vì thiệt hại còn nặng nề hơn

Hậu trường 20/03/2023 10:43

Hành động tưởng chừng như đang "giúp" bố của con trai Xuân Bắc khiến cho nam danh hài được một phen "dở khóc dở cười".

Bên cạnh tài năng nghệ thuật, NSƯT Xuân Bắc còn được khán giả yêu quý bởi những bài học dạy con tích cực và hài hước. Được biết, "Nam Tào" có 3 cậu con trai. Trong đó 2 người con đầu là Minh Bủm và Bi Béo thường được bố cho xuất hiện cùng trên truyền thông và mạng xã hội.

Con trai tiết kiệm tiền điện nhưng lại khiến Xuân Bắc 'khóc không thành tiếng' vì thiệt hại còn nặng nề hơn - Ảnh 1

Mới đây, Xuân Bắc cho biết trong mấy ngày công tác xa nhà, các con đã rút điện bể cá vì muốn tiết kiệm điện. Tuy nhiên điều này vô tình khiến nam nghệ sĩ bị thiệt hại "tài sản" lớn: "Trong bể cá chết hết, đi công tác mấy hôm hỏi con trai nó bảo tốn điện con tắt bơm!".

Con trai tiết kiệm tiền điện nhưng lại khiến Xuân Bắc 'khóc không thành tiếng' vì thiệt hại còn nặng nề hơn - Ảnh 2

Chỉ vì hành động tiết kiệm điện của con trai mà Xuân Bắc vừa đi công tác về đã phải thu dọn đàn cá Koi ra khỏi bể. Anh liên tục bình luận bày tỏ nỗi buồn của mình với bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ: "Anh tiếc lắm luôn", "Đấy cô xem. Làm thế nào bây giờ", "Giết anh đi còn hơn", "Ngẩn ngơ luôn"...

Một netizen đoán Bi Béo chính là thủ phạm của hành động "tiết kiệm điện không đúng lúc" nhưng Xuân Bắc lại tiết lộ điều bất ngờ: "Thằng anh bác ơi (tức Minh Bủm - PV). Mà chính xác là anh em nó liên thủ!".

Con trai tiết kiệm tiền điện nhưng lại khiến Xuân Bắc 'khóc không thành tiếng' vì thiệt hại còn nặng nề hơn - Ảnh 3

Được biết, giá thành của một chú cá Koi trên thị trường dao động từ 200k - hơn 1 triệu đồng, thậm chí đắt hơn tùy thuộc vào kích thước và dòng cá. Bên cạnh đó, chi phí để chăm sóc cá Koi như như tiền xây hồ cá, xây dựng hệ thống lọc, mua đồ ăn... cũng tốn kém. Nhìn vào quy mô bể cá và số lượng cá Koi, có thể thấy Xuân Bắc đã đầu tư số tiền không nhỏ. Vì vậy, một trong những chủ đề mà mọi người quan tâm là sau vụ việc, nam danh hài sẽ "xử lý" hai cậu con trai như thế nào.

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