Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ

Hậu trường 27/01/2023 13:47

Tang lễ của NSND Trần Tiến được cử hành vào sáng ngày 27/1/2023 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ba người con gái Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi cùng đồng nghiệp, bạn bè cũng có mặt để tiễn biệt cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, NSND Trần Tiến trút hơi thở cuối cùng vào 16h35 ngày 22/1/2023, hưởng thọ 87 tuổi. Do đang trong dịp Tết nên gia đình quyết định tổ chức lễ tang cho NSND Trần Tiến vào 9h15 ngày 27/1/2023 tức mồng 6 tháng Giêng năm Quý Mão tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Nghệ sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Yên Kỳ, Bất Bạt, Hà Nội.

Tang lễ sẽ do gia đình phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam – nơi ông gắn bó, cống hiến suốt từ năm 1954 đến 2012 (về nghỉ hưu) tổ chức. Điếu văn sẽ do NSƯT Lê Chức – em trai của NSƯT Lê Mai (vợ cũ của NSND Trần Tiến) viết.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 1
NSND Trần Tiến ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình - Ảnh: Vietnamnet
Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 2
Ba người con gái Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi cùng đồng nghiệp, bạn bè có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt NSND Trần Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Vietnamnet

NSƯT Lê Mai - vợ cũ NSND Trần Tiến cùng các thành viên gia đình, đồng nghiệp có mặt từ sớm để tiễn biệt ông. Nắm tay Lê Mai là nghệ sĩ Kim Xuyến. Ngoài ra, ba người con gái nổi tiếng của NSND Trần Tiến là NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, Lê Vi đều có mặt. Ngoài ra, còn có các cháu, chắt, chút đến nhìn mặt cố nghệ sĩ lần cuối. Theo chia sẻ từ NSND Lê Khanh, ông ra đi ở tuổi 87 trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 3
Ba con gái của NSND Trần Tiến dìu mẹ - Ảnh: Vietnamnet

NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai có 3 cô con gái đều thành danh trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, NSƯT Lê Vân là con gái cả, nổi tiếng với các vai kinh điển như chị Dậu (Chị Dậu), Duyên (Bao giờ cho đến tháng 10), tuyên phi Đặng Thị Huệ (Đêm hội Long Trì); NSND Lê Khanh được xem như "bà hoàng" của sân khấu kịch miền Bắc, nổi tiếng với vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Rừng trúc, gần đây chị tham gia series Gái già lắm chiêu; còn Lê Vi là em út, nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực múa.

Theo thông tin từ Zing, NSƯT Xuân Bắc cùng đoàn cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam tới tiễn biệt NSND Trần Tiến. Ông là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu khi còn công tác tại Đoàn Kịch nói Trung ương từ tháng 10/1954 (nay là Nhà hát kịch Việt Nam).

 

Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 4
NSƯT Xuân Bắc cùng đoàn cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam tới tiễn biệt NSND Trần Tiến - Ảnh: Zing
Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 5
NSƯT Xuân Hinh xúc động tiễn biệt vị nghệ sĩ tài hoa của sân khấu kịch - Ảnh minh họa: Báo Tiền Phong
Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 6
NSND Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ NSND Trần Tiến - Ảnh: Zing
Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 7
NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến (Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ) và NSƯT Chí Trung cùng các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ tới viếng - Ảnh: Báo Tiền Phong
Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 8Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 9Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 10Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 11
 Vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Quang Vinh, nghệ sĩ Kim Xuyến, nghệ sĩ Vân Dung - Ảnh: Vietnamnet
Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 12Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 13Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 14Nhiều thế hệ nghệ sĩ tới tiễn biệt NSND Trần Tiến: Xuân Bắc, Xuân Hinh cúi chào lần cuối, Trung Anh rơi nước mắt tại tang lễ - Ảnh 15
Diễn viên Quốc Tuấn, NSƯT Đức Khuê, Thiện Tùng, Bảo Thanh - Ảnh: Vietnamnet
NSƯT Lê Chức: "Trong cõi nhớ của chúng tôi có một khoảng lớn dành cho NSND Trần Tiến"

NSƯT Lê Chức: "Trong cõi nhớ của chúng tôi có một khoảng lớn dành cho NSND Trần Tiến"

Vậy là, NSND Trần Tiến đã kết thúc cuộc "dạo chơi" nơi cõi tạm sau 87 năm sống, sáng tạo nghệ thuật, cống hiến hết mình và được đồng nghiệp cũng như khán giả yêu mến, kính trọng hết mực.

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