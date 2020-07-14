Còn đâu vẻ 'soái ca' lãng tử, Thanh Bình thay đổi khó nhận ra với khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù

Hậu ly hôn, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình nhận được sự quan tâm của công chúng. Anh sống khép kín và rất hiếm khi tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Thi thoảng, nam diễn viên mới đăng tải một vài hình ảnh tại phim trường.

Sau khi ly hôn, bé Louis sống cùng mẹ. Thanh Bình có thể đến gặp con bất cứ khi nào rảnh - Ảnh: FB

Mới đây, Thanh Bình bất ngờ khoe bức ảnh chụp cùng con trai Louis lên trang cá nhân. Anh hào hứng khoe món quà mua tặng quý tử.