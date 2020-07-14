Còn đâu vẻ 'soái ca' lãng tử, Thanh Bình thay đổi khó nhận ra với khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù

Hậu trường 14/07/2020 17:29

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Thanh Bình khiến nhiều người bất ngờ. Không còn vẻ "soái ca" ngày nào, anh xuất hiện với diện mạo khá xuề xòa.

Hậu ly hôn, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình nhận được sự quan tâm của công chúng. Anh sống khép kín và rất hiếm khi tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Thi thoảng, nam diễn viên mới đăng tải một vài hình ảnh tại phim trường.

Còn đâu vẻ 'soái ca' lãng tử, Thanh Bình thay đổi khó nhận ra với khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù - Ảnh 1
Sau khi ly hôn, bé Louis sống cùng mẹ. Thanh Bình có thể đến gặp con bất cứ khi nào rảnh - Ảnh: FB

Mới đây, Thanh Bình bất ngờ khoe bức ảnh chụp cùng con trai Louis lên trang cá nhân. Anh hào hứng khoe món quà mua tặng quý tử.

Tuy nhiên, diện mạo của chồng cũ Ngọc Lan khiến người hâm mộ không khỏi giật mình. Không còn vẻ soái ca lịch lãm, Thanh Bình gây bất ngờ bởi làn da ngăm đen, râu tóc bù xù. Bên cạnh những lời chê bai nhan sắc, một số dân mạng cho rằng anh thay đổi hình tượng cho vai diễn mới.

Còn đâu vẻ 'soái ca' lãng tử, Thanh Bình thay đổi khó nhận ra với khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù - Ảnh 2
Thanh Bình trở nên xuề xòa bởi gương mặt râu ria và mái tóc rối không chải chuốt - Ảnh: FB
Còn đâu vẻ 'soái ca' lãng tử, Thanh Bình thay đổi khó nhận ra với khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù - Ảnh 3
Một hình ảnh khác được nam diễn viên đăng tải cách đây không lâu - Ảnh: FB
Còn đâu vẻ 'soái ca' lãng tử, Thanh Bình thay đổi khó nhận ra với khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù - Ảnh 4
Anh bị nhận xét già nua hơn trước khi theo hình tượng này - Ảnh: FB

Thời gian trước, Thanh Bình thường chia sẻ nỗi nhớ thương con trai Louis. Dù được Ngọc Lan tạo điều kiện để gần gũi con, nhưng thời gian qua anh ít được gặp cậu bé vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, lịch trình làm việc bận rộn và phải thường xuyên đi quay phim xa cũng khiến Thanh Bình ít có thời gian gần con.

Thanh Bình chia sẻ lại kỷ niệm lúc chưa ly hôn, người hâm mộ cảm thán: 'Tiếc cho 1 gia đình không trọn vẹn'

Thanh Bình chia sẻ lại kỷ niệm lúc chưa ly hôn, người hâm mộ cảm thán: 'Tiếc cho 1 gia đình không trọn vẹn'

Dù đã hơn nửa năm trôi qua nhưng khán giả vẫn tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan. Cặp đôi ly hôn vào cuối năm 2019 sau 3 năm chung sống hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Bình Ngọc Lan và Thanh Bình con trai Thanh Bình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026