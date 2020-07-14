Còn đâu vẻ 'soái ca' lãng tử, Thanh Bình thay đổi khó nhận ra với khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Thanh Bình khiến nhiều người bất ngờ. Không còn vẻ "soái ca" ngày nào, anh xuất hiện với diện mạo khá xuề xòa.
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Hậu ly hôn, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình nhận được sự quan tâm của công chúng. Anh sống khép kín và rất hiếm khi tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Thi thoảng, nam diễn viên mới đăng tải một vài hình ảnh tại phim trường.
Mới đây, Thanh Bình bất ngờ khoe bức ảnh chụp cùng con trai Louis lên trang cá nhân. Anh hào hứng khoe món quà mua tặng quý tử.
Tuy nhiên, diện mạo của chồng cũ Ngọc Lan khiến người hâm mộ không khỏi giật mình. Không còn vẻ soái ca lịch lãm, Thanh Bình gây bất ngờ bởi làn da ngăm đen, râu tóc bù xù. Bên cạnh những lời chê bai nhan sắc, một số dân mạng cho rằng anh thay đổi hình tượng cho vai diễn mới.
Thời gian trước, Thanh Bình thường chia sẻ nỗi nhớ thương con trai Louis. Dù được Ngọc Lan tạo điều kiện để gần gũi con, nhưng thời gian qua anh ít được gặp cậu bé vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, lịch trình làm việc bận rộn và phải thường xuyên đi quay phim xa cũng khiến Thanh Bình ít có thời gian gần con.