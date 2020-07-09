Thanh Bình chia sẻ lại kỷ niệm lúc chưa ly hôn, người hâm mộ cảm thán: 'Tiếc cho 1 gia đình không trọn vẹn'

Dù đã hơn nửa năm trôi qua nhưng khán giả vẫn tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan. Cặp đôi ly hôn vào cuối năm 2019 sau 3 năm chung sống hạnh phúc.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình vừa chia sẻ lại kỷ niệm 2 năm trước bên con trai Louis. Nam diễn viên đăng ảnh ôm quý tử đầu lòng kèm tâm sự: "Gần 2 năm nay nhiều người cứ hay hỏi: Ủa, sao dạo này mất tích đâu vậy?. Thì đây là câu trả lời!".

Thanh Bình gây xúc động khi chia sẻ lại kỷ niệm 2 năm trước - Ảnh: FB

Thời điểm này, Thanh Bình vẫn còn sống tại biệt thự ở quận 2 cùng vợ con. Nam diễn viên nổi tiếng là "ông bố mê con" của làng giải trí Việt. Anh rất thành thạo việc bếp núc, chăm con phụ vợ thời điểm hôn nhân chưa đổ vỡ.

Dưới bài chia sẻ của Thanh Bình, mọi người gửi đến anh lời chúc tốt đẹp: "Chúc hai cha con hạnh phúc mãi mãi bên nhau nhé", "Anh Bình người bố tuyệt vời", "Vừa bế con ngủ vừa coi lại phim của chính mình, hay thiệt chớ bộ", "Nhất con rồi đó có người ba tuyệt vời nè dù bận rộn nhưng rảnh về chăm con vậy còn gì bằng nữa"...

Bên cạnh những lời yêu thương gửi đến hai cha con, nhiều dân mạng vẫn không ngừng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình. "Tiếc cho 1 tuổi thơ không trọn vẹn bên bố mẹ mà phải chia đôi", "Tội nghiệp con trai không đầy đủ ba mẹ bên cạnh từ lúc nhỏ", "Nhìn 2 cha con thấy thương quá, chỉ tiếc cho 1 gia đình không trọn vẹn?"... nhiều người cảm thán.

Sau khi ly hôn, Thanh Bình và Ngọc Lan thống nhất trong vấn đề quyền nuôi bé Louis - Ảnh: FB

Thanh Bình và Ngọc Lan xác nhận ly hôn vào tháng 11/2019. Bước vào cuộc sống độc thân, cặp đôi tập trung phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc con trai. Hiện bé Louis đang sống cùng mẹ, Ngọc Lan từng nghỉ làm nửa năm để chăm con. Hậu ly hôn, Thanh Bình sống kín tiếng hơn. Tuy nhiên, dù bận rộn đến mấy, anh vẫn thường xuyên đến thăm con trai.

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