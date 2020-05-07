Thanh Bình vui vẻ đón sinh nhật bên bạn bè nhưng sao lại 'xuống sắc' thế này

Hậu trường 07/05/2020 14:12

Diện mạo mới đây của nam diễn viên Thanh Bình khiến không ít khán giả phải giật mình. Nhiều người còn cho rằng anh chàng như già đi cả chục tuổi.

Quá trình nghỉ dịch kéo dài khiến không ít sao nam Vbiz bỏ bê ngoại hình, kém sắc trông thấy. Chứng kiến nhan sắc xuống dốc của thần tượng, nhiều người hâm mộ không khỏi hốt hoảng. 

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Hứa Vĩ Văn là một trong những sao nam bị nhận xét là ‘xuống sắc’ trong thời gian cách ly xã hội – Ảnh: Internet

Cách đây vài giờ, nam diễn viên Thanh Bình cũng khiến người hâm mộ giật mình khi xuất hiện với hình ảnh khác lạ trong bữa tiệc mừng sinh nhật. Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, Thanh Bình đã chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới cùng một số người bạn thân thiết kèm dòng trạng thái: “Happy birthday to me”. Được biết, vì tình hình dịch bệnh nên chồng cũ Ngọc Lan chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ giản dị bên bạn bè.

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Bài đăng của Thanh Bình - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nam diễn viên để râu mọc lởm chởm và trông già hơn trước rất nhiều. Không ít khán giả tỏ ra ngỡ ngàng trước ngoại hình “xuống sắc” của Thanh Bình.

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Hình ảnh được cho là kém sắc của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Dù sở hữu ngoại hình nam tính và điển trai nhưng Thanh Bình được nhận xét là một trong những sao nam có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường nhất. Hậu ly hôn Ngọc Lan, anh chàng cũng từng bị chê bai vì hình ảnh xuề xòa trước công chúng. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, nam diễn viên lại khiến fan hết lời khen ngợi bởi vẻ ngoài bảnh bao của mình.

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Thanh Bình từng bị chê bai vì ngoại hình xuề xòa...
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...nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ chỉ sau vài tháng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nam diễn viên, cư dân mạng đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật anh: “Sinh nhật vui vẻ, mọi điều như mong ước của em nha”, “Em chúc anh sinh nhật vui vẻ và có nhiều vai diễn mới trong thời gian sắp tới anh nhé”, “Sinh nhật vui vẻ ông bạn già, ngày càng phong độ và thành công nha”…

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Diễn viên Thanh Bình chia sẻ niềm hạnh phúc đơn giản là được gặp con trai Louis. Nam diễn viên còn khoe có ba ruột vào thăm.

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Từ khóa:   Thanh Bình chồng cũ Ngọc Lan nhan sắc sao Việt

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