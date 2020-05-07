Thanh Bình vui vẻ đón sinh nhật bên bạn bè nhưng sao lại 'xuống sắc' thế này

Hứa Vĩ Văn là một trong những sao nam bị nhận xét là ‘xuống sắc’ trong thời gian cách ly xã hội – Ảnh: Internet

Quá trình nghỉ dịch kéo dài khiến không ít sao nam Vbiz bỏ bê ngoại hình, kém sắc trông thấy. Chứng kiến nhan sắc xuống dốc của thần tượng, nhiều người hâm mộ không khỏi hốt hoảng.

Cách đây vài giờ, nam diễn viên Thanh Bình cũng khiến người hâm mộ giật mình khi xuất hiện với hình ảnh khác lạ trong bữa tiệc mừng sinh nhật. Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, Thanh Bình đã chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới cùng một số người bạn thân thiết kèm dòng trạng thái: “Happy birthday to me”. Được biết, vì tình hình dịch bệnh nên chồng cũ Ngọc Lan chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ giản dị bên bạn bè.

Bài đăng của Thanh Bình - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nam diễn viên để râu mọc lởm chởm và trông già hơn trước rất nhiều. Không ít khán giả tỏ ra ngỡ ngàng trước ngoại hình “xuống sắc” của Thanh Bình.