Chỉ một bức ảnh, Thanh Bình hé lộ mối quan hệ hiếm có với mẹ ruột Ngọc Lan hậu ly hôn

Hậu trường 16/04/2020 11:20

Dù đã chia tay Ngọc Lan nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ vợ cũ. Anh thường đến nhà thăm và có mặt vào những dịp đặc biệt của gia đình.

Mới đây, diễn viên Thanh Bình thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật mẹ ruột Ngọc Lan. Trong ảnh, anh ngồi ăn uống vui vẻ bên bà ngoại của con trai Louis và một số người thân trong gia đình Ngọc Lan. Được biết, nam diễn viên đã về quê để mừng sinh nhật tuổi 65 của mẹ vợ cũ.

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Thanh Bình đặt bánh kem mang về quê mừng sinh nhật mẹ Ngọc Lan - Ảnh: FB

Vì tình hình dịch bệnh nên bữa tiệc được tổ chức hết sức đơn giản, ấm áp với một vài món ăn và chiếc bánh kem do chính chàng rể cũ dành tặng. Dù Thanh Bình và Ngọc Lan đã hết duyên, nhưng gia đình nữ diễn viên vẫn chào đón anh một cách nồng nhiệt. Tình cảm trân quý mà nam diễn viên dành cho đấng sinh thành của vợ cũ khiến nhiều người cảm phục.

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Hành động tử tế của nam diễn viên nhận được lời khen từ dân mạng - Ảnh: FB
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Trước đó, Thanh Bình đã nhiều lần đến thăm mẹ vợ cũ hay đưa con trai về quê ngoại ăn giỗ - Ảnh: FB

Ngọc Lan và Thanh Bình thông báo ly hôn vào cuối năm 2019. Sau khi “đường ai nấy đi”, cặp đôi dọn khỏi nhà chung và bé Louis do mẹ chăm sóc. Đây là một trong những cặp đôi hiếm hoi của showbiz giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp hậu ly hôn. Ngọc Lan từng nhắc tên chồng cũ trên trang cá nhân và gửi đến anh lời chúc tốt đẹp khi hôn nhân “gãy gánh”.

Về phía Thanh Bình, anh thường xuyên đến thăm và đưa con trai đi chơi. Thời điểm mới công khai ly hôn, Thanh Bình còn đưa con về thăm nhà ngoại, mẹ Ngọc Lan cũng rất quý chàng rể cũ.

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