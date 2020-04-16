Nhớ lại ký ức đau buồn ngày mẹ ruột qua đời, diễn viên Thanh Bình tiếc nuối vì mãi chạy theo danh vọng mà ít quan tâm gia đình.

Dù mẹ ruột đã mất cách đây 10 năm nhưng nỗi đau của diễn viên Thanh Bình vẫn chưa thể phai nhòa. Khi mẹ mất, cuộc sống của anh và gia đình hoàn toàn bị đảo lộn. Hiện tại khi nghĩ đến bà, Thanh Bình vẫn thầm trách bản thân và tiếc nuối vì ngày đó quá ham mê danh vọng mà không để tâm nhiều hơn đến mẹ và gia đình.

Thanh Bình xót xa khi tâm sự về mẹ ruột - Ảnh: FB

Nam diễn viên buồn lòng vì không tìm được bức ảnh nào chụp chung với mẹ sau này - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ lại kỷ niệm bên mẹ kèm dòng tâm sự đầy xót xa: "Kí ức 10 năm trước về Mẹ Mai. Sau status này vài tháng là chiếc xe ben oan nghiệt đã cướp mất người Mẹ vĩ đại của Bình. Sự ra đi của Mẹ đã khiến cho cuộc sống gia đình nhà mình đảo lộn, mọi thứ không còn như trước, ai cũng biết và thấy rõ sự quan trọng của Mẹ trong gia đình.

10 năm trôi qua, nhưng vết thương mất Mẹ quá lớn. Bình tiếc nuối quãng thời gian hơn 10 năm trước, lúc đó cứ mãi mê chạy theo danh vọng, suốt một quãng thời gian dài không để tâm đến gia đình, đặc biệt là Mẹ. Giờ nghĩ lại vẫn cứ nghĩ là Mẹ chỉ đi đâu đó thôi.

Mẹ ơi, giờ nhà mình ai cũng tương đối có cuộc sống ổn định hết rồi. Mẹ bây giờ là Nội của 6 người cháu lận đó. Ai cũng vẫn luôn nhớ Mẹ và sống tốt đúng theo cách Mẹ đã dạy tụi con".

Giờ đây, cuộc sống hôn nhân của anh cũng không còn trọn vẹn - Ảnh: FB

Dòng tâm sự đầy xót xa của nam diễn viên về người mẹ quá cố khiến mọi người xúc động. Nhiều bình luận khuyên chồng cũ Ngọc Lan bớt đau buồn và dành nhiều thời gian hơn để quan tâm những người thân xung quanh.

Chỉ một bức ảnh, Thanh Bình hé lộ mối quan hệ hiếm có với mẹ ruột Ngọc Lan hậu ly hôn Dù đã chia tay Ngọc Lan nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ vợ cũ. Anh thường đến nhà thăm và có mặt vào những dịp đặc biệt của gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/10-nam-troi-qua-thanh-binh-van-day-dut-khi-nho-ve-ngay-me-ruot-mat-vi-tai-nan-356808.html