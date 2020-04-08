Thanh Bình nhớ con khôn nguôi vì mấy tháng chưa gặp, tiết lộ nguyên nhân

Hậu trường 08/04/2020 11:38

Diễn viên Thanh Bình tiết lộ, suốt mấy tháng dịch Covid-19 lây lan, anh không thể gặp con trai vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình đã cân bằng trở lại. Anh dành thời gian tập trung lo cho công việc nhiều hơn. Cũng vì điều này mà nhiều tháng qua, nam diễn viên không thể đến gặp con trai Louis dù rất nhớ. Bởi đặc thù công việc phải tiếp xúc với nhiều người, anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Thanh Bình tâm sự về nỗi nhớ con: "Mấy tháng nay dịch bệnh, vì Bình còn phải làm dứt điểm một số việc nên Bình không thể gặp Louis, mặc dù Bình nhớ con lắm... Có thể trong mắt nhiều người Bình là người xấu, nhưng không sao. Bình hiểu và cảm thấy bản thân mình sống không sai với lương tâm của mình. Còn nếu Bình có sai với ai thì Bình cũng sẽ xin lỗi! Xin lỗi và cảm ơn là 2 từ Bình hay nói nhất".

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Sau khi ly hôn, anh thay đổi phong cách từ một quý ông lịch lãm trở nên phong trần hơn - Ảnh: FB

Anh cũng dành lời khuyên cho mọi người: "Dịch bệnh làm cho chúng ta có rất nhiều thời gian cho những người thân xung quanh mình. Đặc biệt là gia đình, hãy tận hưởng điều đó! Bình tin rằng qua mùa dịch này sẽ có rất nhiều người biết yêu quý gia đình hơn, yêu quý bản thân hơn, và yêu quý sức khỏe hơn".

Cuối bài viết, chồng cũ Ngọc Lan không quên trấn an người hâm mộ: "Tâm lí Bình không sao, mong là không ai nghĩ Bình đang buồn, vì thực tế bây giờ không buồn bằng một góc nhỏ những gì Bình đã trải qua".

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Anh chia sẻ những món ăn tự nấu khi ở nhà mùa dịch - Ảnh: FB
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Trước khi hôn nhân gặp biến cố, Thanh Bình và Ngọc Lan từng rất hạnh phúc - Ảnh: FB

Ngọc Lan và Thanh Bình thông báo ly hôn vào tháng 11/2019 sau 3 năm chung sống hạnh phúc. Cặp đôi chia tay êm đẹp và giữ mối quan hệ bạn bè dù không còn là vợ chồng. Hiện bé Louis đang sống với mẹ Ngọc Lan, Thanh Bình được quyền đến thăm và đưa con đi chơi bất cứ khi nào.

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Hậu ly hôn, diễn viên Thanh Bình chia sẻ lại ảnh kỷ niệm cách đây 3 năm bên con trai đầu lòng kèm dòng trạng thái có nhắc tên vợ cũ Ngọc Lan.

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Từ khóa:   Thanh Bình Ngọc Lan Ngọc Lan và Thanh Bình

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