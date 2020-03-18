Thanh Bình nói gì trước thông tin đang bị cách ly vì ở gần khu vực có người nhiễm Covid-19

Hậu trường 18/03/2020 15:26

Nam diễn viên Thanh Bình chính thức lên tiếng phủ nhận việc bị cách ly vì ở gần khu vực có người nhiễm Covid-19.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Thanh Bình bất ngờ lên tiếng giải thích về tin đồn đang bị cách ly giữa tâm dịch: “Ai đồn Bình bị cách ly vậy trời! Bình vẫn bình thường và cẩn thận sức khỏe lắm, cả nhà yên tâm. Bệnh nhân ở quận 8 cách xa chỗ Bình ở lắm, còn chỗ bạn ấy tập gym cũng cách con đường 2 chiều nữa. P/s: Luôn mang khẩu trang và giáp bảo hộ mọi lúc mọi nơi nhé”.

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Thanh Bình phủ nhận việc bị cách ly để trấn an người hâm mộ - Ảnh: FB
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Nam diễn viên đăng kèm hình ảnh cực ngầu để chứng minh bản thân rất ổn – Ảnh: FB

Được biết, tin đồn này bắt nguồn từ việc Thanh Bình đang ở cùng quận với bệnh nhân bị phát hiện dương tính với Covid-19. Tuy nhiên trên thực tế, khu vực nam diễn viên đang sống cách khá xa nơi ở của bệnh nhân. Bên cạnh đó, Thanh Bình còn cho biết sức khỏe của anh đang rất tốt, đồng thời khẳng định bản thân thường xuyên đeo khẩu trang và đồ bảo hộ để phòng dịch.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bài đăng của chồng cũ Ngọc Lan nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận mong nam diễn viên chú ý bảo vệ sức khỏe để tránh lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan: “Cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, như vậy vừa giúp mình và giúp cho cộng đồng anh nhé”, “Giữ gìn sức khỏe nhé anh bạn”, “Đi tập ở nhà cho chắc nha anh”, ”Vẫn nên chú ý đề phòng, đừng chủ quan nha anh Bình”…

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Từ khóa:   Thanh Bình chồng cũ Ngọc Lan dịch Covid-19

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