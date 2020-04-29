Sau thời gian xa cách, con trai Thanh Bình hạnh phúc được gặp lại ba và ông nội

Diễn viên Thanh Bình chia sẻ niềm hạnh phúc đơn giản là được gặp con trai Louis. Nam diễn viên còn khoe có ba ruột vào thăm.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên quý tử đầu lòng. Nam diễn viên còn tiết lộ, ba ruột anh vừa vào Sài Gòn thăm cháu nội. Qua hình ảnh có thể thấy, cậu bé cười vui vẻ, quấn quýt bên ba và ông nội không rời.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của chồng cũ Ngọc Lan thu hút sự quan tâm lớn từ mọi người. Hình ảnh Thanh Bình đoàn tụ con trai sau nhiều tháng không gặp khiến mọi người xúc động.

Hai cha con chụp ảnh kỷ niệm sau nhiều tháng không gặp - Ảnh: FB

Con trai Ngọc Lan vui đùa bên cạnh ông nội - Ảnh: FB

Trước đó, Thanh Bình từng chia sẻ về nỗi buồn nhiều tháng không được gặp con trai. Anh cho biết, do công việc tiếp xúc với nhiều người nên không dám đến thăm bé Louis để giữ an toàn cho con trong mùa dịch Covid-19.

Sau khi chơi đùa vui vẻ, cậu bé ngủ vùi trong vòng tay ba - Ảnh: FB

Thanh Bình và Ngọc Lan từng là cặp đôi "vàng" của showbiz Việt bởi cuộc sống hôn nhân ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng cuối năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ thông báo ly hôn khiến công chúng bàng hoàng, tiếc nuối. Sau khi chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nuôi dạy con trai. Hiện bé Louis đang sống cùng Ngọc Lan, Thanh Bình có quyền đến thăm bất kỳ khi nào rảnh rỗi.

Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn sau 3 năm chung sống - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, Thanh Bình sống khép kín hơn. Anh rất hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân với công chúng. Riêng Ngọc Lan, cô tạm ngưng hoạt động nửa năm để dành thời gian trọn vẹn cho con trai cưng. Về chuyện tình cảm, cặp đôi không có bất kỳ chia sẻ nào về vấn đề nhạy cảm này hậu ly hôn.

10 năm trôi qua, Thanh Bình vẫn day dứt khi nhớ về ngày mẹ ruột mất vì tai nạn Nhớ lại ký ức đau buồn ngày mẹ ruột qua đời, diễn viên Thanh Bình tiếc nuối vì mãi chạy theo danh vọng mà ít quan tâm gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thoi-gian-xa-cach-con-trai-thanh-binh-hanh-phuc-duoc-gap-lai-ba-va-ong-noi-357734.html