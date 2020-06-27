Loạt sao Việt an ủi vợ cũ Hoài Lâm khi ly hôn, ấn tượng với lời nhắn của Thanh Bình, Lê Phương

Hậu trường 27/06/2020 14:59

Những lời an ủi, động viên của nhiều anh chị nghệ sĩ sẽ giúp Bảo Ngọc - vợ cũ Hoài Lâm thêm vững tinh thần và sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Khuya 25/6, Bảo Ngọc và Hoài Lâm chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" khiến làng giải trí Việt bàng hoàng. Bởi, cặp đôi đã bên nhau hơn 9 năm và có 2 cô con gái chung đáng yêu. Trước đó, Hoài Lâm và Bảo Ngọc cũng vượt qua nhiều sóng gió khi bị gia đình và công chúng phản đối chuyện tình cảm.

Vợ cũ Hoài Lâm nhẹ nhàng thông báo: "Cám ơn mọi người đã luôn yêu thương và quan tâm gia đình nhỏ “đã từng” của tụi con/em, bây giờ thì không còn nữa, nhưng mong là mọi người vẫn yêu thương và tôn trọng quyết định của tụi con/em, xin lỗi và cám ơn mọi người nhiều lắm".

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Hoài Lâm và Bảo Ngọc chia tay khiến mọi người tiếc nuối - Ảnh: FB

Lời xác nhận của Bảo Ngọc nhận về vô số bình luận và ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bà mẹ đơn thân hứng chịu không ít lời chỉ trích, ném đá từ anti-fan xoay quanh vấn đề ly hôn Hoài Lâm.

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Cặp đôi có dấu hiệu 'rạn nứt' từ đầu năm 2020, Bảo Ngọc chỉ xuất hiện bên 2 con mà vắng bóng chồng - Ảnh: FB

Ngoài những bình luận công kích kém duyên, Bảo Ngọc được nhiều bạn bè, người thân động viên. Không ít nghệ sĩ cũng lên tiếng an ủi chân dài 9x khi đổ vỡ hôn nhân ở độ tuổi còn quá trẻ.

Từng trải qua 1 lần đò, diễn viên Lê Phương cầu chúc: "Đoạn kết không ai mong muốn... Mong 3 mẹ con luôn mạnh mẽ, bình an và nhiều sức khỏe nhé... Thương". Hơn nửa năm sau biến cố hôn nhân với Ngọc Lan, Thanh Bình dành lời khuyên cho Bảo Ngọc: "Đừng bi quan là được nha em, mạnh mẽ dù có chuyện gì đi nữa".

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Lê Phương, Thanh Bình động viên Bảo Ngọc. Diễn viên Thu Trang vô cùng bất ngờ về quyết định của cặp đôi - Ảnh: FB

Được biết, Hoài Lâm và Bảo Ngọc đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Hai con gái chung của cặp đôi sẽ ở với mẹ. Bảo Ngọc cũng thẳng thắn cho biết không đòi tiền trợ cấp nuôi con từ chồng cũ.

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Bảo Ngọc từng muốn theo đuổi công việc diễn xuất chuyên nghiệp nhưng lại sớm bén duyên với lĩnh vực kinh doanh.

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Từ khóa:   Thanh Bình Lê Phương Bảo Ngọc và Hoài Lâm ly hôn

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