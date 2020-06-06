Lao vào công việc hậu ly hôn, Thanh Bình gặp chấn thương nặng ở chân, xịt máu khóe mắt

Hậu trường 06/06/2020 11:19

Diễn viên Thanh Bình khiến mọi người lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe: "Tưởng còn trẻ nên cứ lao đi như thanh niên 19, 20. Giờ thì nằm đây với thương tích đầy mình".

Cách đây ít giờ, diễn viên Thanh Bình gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng sức khỏe. Anh gặp chấn thương nặng ở chân và nhiều bộ phận khác sau khi quay cảnh hành động trong dự án phim mới.

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Thanh Bình gặp chấn thương sụn gối khá nặng trong lúc làm việc - Ảnh: FB

Chồng cũ Ngọc Lan viết: "Định nói về những xui xẻo khi quay phim tại Lagi. Viết rất nhiều nhưng rồi lại xóa...

Hôm qua lúc 3h sáng xịt máu khóe mắt trong 1 cảnh quay hành động! Về tới phòng lúc 4h30 tay chân rã rời bầm dập! Hôm nay ngày 5/6 khi chưa kịp phục hồi thì lại tiếp tục dính sụn gối khá nặng. Và cũng trong 1 cảnh hành động! Chân chưa đi lại bình thường thì gặp sự cố chiếc xe!

2 ngày nay chỉ ngủ được 3,4 tiếng mỗi đêm! Và đêm nay lại tiếp tục đại cảnh hành động! Tưởng còn trẻ nên cứ lao đi như thanh niên 19, 20. Giờ thì nằm đây với thương tích đầy mình... Đêm nay lại đến sáng".

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Hình ảnh được anh đăng tải lên trang cá nhân gây lo lắng - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp như: Trương Bảo Như, Thanh Duy, Minh Luân... khuyên Thanh Bình nên cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt, trước lời hỏi thăm của một đồng nghiệp, anh tiết lộ vết thương ở chân khá nặng nên phải mổ khi về Sài Gòn.

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Dù bận rộn, Thanh Bình vẫn thường xuyên đến thăm nom con trai - Ảnh: FB

Thanh Bình từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 3 năm với diễn viên Ngọc Lan. Cả hai có với nhau một cậu con trai chung hiện đang sống với mẹ. Sau biến cố hôn nhân, Thanh Bình khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thi thoảng, anh mới chia sẻ về công việc và cuộc sống thường ngày lên trang cá nhân.

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