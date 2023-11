Cận ngày sinh nhật NSƯT Vũ Linh, Hồng Loan nức nở bên phần mộ, nhắn nhủ lời ruột gan đến người cha quá cố

Hồng Loan đến thăm mộ cha cận ngày sinh nhật của ông

NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh ngày 10/12/1958). Nam nghệ sĩ qua đời vào tháng 3/2023. Trước ngày mất khoảng 3 tuần, gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát. Nhà sản xuất video cải lương Charles Thành - bạn thân của NSƯT Vũ Linh - cho biết, tại thời điểm đó, cả cơ thể của Vũ Linh bị sưng, toàn thân đau buốt, chứng bệnh quái ác đã di căn đến gan, phổi, nhưng Vũ Linh vẫn tỉnh táo, vẫn nhận biết người thân mỗi khi có ai vào thăm.

NSƯT Vũ Linh qua đời để lại nhiều tiếc nuối cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp

Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5/3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua. Gia đình đã an táng ông tại nghĩa trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ.