Cận ngày sinh nhật NSƯT Vũ Linh, Hồng Loan nức nở bên phần mộ, nhắn nhủ lời ruột gan đến người cha quá cố

Mới đây, Hồng Loan có mặt tại mộ cố NSƯT Vũ Linh để thăm, thắp nhang cho ba.

Có mặt tại phần mộ của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Hồng Loan không kìm được xúc động. Dù nam nghệ sĩ đã qua đời được gần 9 tháng, nhưng con gái ông vẫn chưa thể nguôi ngoai vì nỗi mất mát quá lớn.

Hồng Loan tại tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh Hồng Loan cho biết, 2 tuần lại đến thăm ba một lần vì nỗi nhớ nhung cha da diết. Hồng Loan tiết lộ sắp đến ngày đặc biệt của ba. Cô nói: "Còn 2 tuần nữa đến sinh nhật ba rồi, lúc đó còn buồn nữa". Nhiều khán giả cũng có mặt tại khuôn viên mộ NSƯT Vũ Linh thắp nhang cho người nghệ sĩ quá cố. Trước lời chia sẻ tâm tình và hình ảnh mà con gái NSƯT Vũ Linh đăng tải, có thể thấy được tình cảm cha con gắn kết giữa ông hoàng cải lương và Hồng Loan.

Hồng Loan đến thăm mộ cha cận ngày sinh nhật của ông NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh ngày 10/12/1958). Nam nghệ sĩ qua đời vào tháng 3/2023. Trước ngày mất khoảng 3 tuần, gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát. Nhà sản xuất video cải lương Charles Thành - bạn thân của NSƯT Vũ Linh - cho biết, tại thời điểm đó, cả cơ thể của Vũ Linh bị sưng, toàn thân đau buốt, chứng bệnh quái ác đã di căn đến gan, phổi, nhưng Vũ Linh vẫn tỉnh táo, vẫn nhận biết người thân mỗi khi có ai vào thăm. NSƯT Vũ Linh qua đời để lại nhiều tiếc nuối cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5/3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua. Gia đình đã an táng ông tại nghĩa trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ.

Hồng Loan bất ngờ bật khóc nức nở trên sóng livestream, gửi lời xin lỗi đến 2 người con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh Khi xảy ra mâu thuẫn gia sản với mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng, Hồng Loan được các con nuôi của cố nghệ sĩ luôn đứng ra bảo vệ, động viên, mọi người coi nhau như chị em ruột trong gia đình.

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