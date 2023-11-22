Hồng Loan bất ngờ bật khóc nức nở trên sóng livestream, gửi lời xin lỗi đến 2 người con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Hậu trường 22/11/2023 09:37

Khi xảy ra mâu thuẫn gia sản với mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng, Hồng Loan được các con nuôi của cố nghệ sĩ luôn đứng ra bảo vệ, động viên, mọi người coi nhau như chị em ruột trong gia đình.

Mới đây, trong livestream Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh bật khóc gửi lời xin lỗi đến những người thân rằng: "Chuyện vừa qua thì con cũng không có muốn. Cũng không muốn anh chị trong nhà hiểu lầm cũng buồn lắm. Sẵn hôm nay, con cũng muốn lên đây xin lỗi đại gia đình đã làm cho đại gia đình thương và lo lắng cho con. 

Hồng Loan bất ngờ bật khóc nức nở trên sóng livestream, gửi lời xin lỗi đến 2 người con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 1
Hồng Loan bật khóc nức nở trên sóng livestream 

Xưa giờ, tính của em cũng hời hợt nhiều thứ cho nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Nên em không biết nói gì hết, chỉ mong anh chị trong gia đình mình yêu thương. Còn yêu thương em thì ngồi lại mà nói chuyện. Chứ không có gì to tát hết á. Hiểu lầm gì thì cứ ngồi nói thôi. Cũng có thể xảy ra rất nhiều sơ suất thì bây giờ, em không biết nói gì để anh chị hiểu em hết á. Giờ chỉ mong gia đình mình thương á mà ngồi lại với em thôi. Chỉ cần tình thương, chứ không cần gì xa xôi hết á".

Hồng Loan bất ngờ bật khóc nức nở trên sóng livestream, gửi lời xin lỗi đến 2 người con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 2

Hồng Loan bất ngờ bật khóc nức nở trên sóng livestream, gửi lời xin lỗi đến 2 người con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 3
 Bình Tinh cùng Vũ Luân rất yêu thương và chăm sóc cho Hồng Loan

Hồng Loan nói thêm: "Từ xưa giờ em không có mẹ, em có ba thôi mà giờ ba không còn mà giờ anh chị trong nhà cũng vậy thì em thiệt tình em cũng không biết làm sao. Anh hai ơi, anh hai thương em, anh chị thương em thì mọi người ngồi nói chuyện với nhau đi. Bỏ qua hết, cùng em bước qua giai đoạn sau cùng này nữa. 

Em chỉ cần tình thương thôi, còn những cái mà vật chất hay là cái gì đó mà trước giờ, sẵn nay em cũng xin gửi lại các anh chị mà đã tặng quà cho em. Sau này anh chị nào đến mà mua qua này kia thì em xin phép em không dám nhận, dạ em xin lỗi là một cái điều đó. Hiện tại em sẽ gửi lại cho chị những gì chị đã mang đến cho em".

Hồng Loan bất ngờ bật khóc nức nở trên sóng livestream, gửi lời xin lỗi đến 2 người con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 4
 Khi xảy ra mâu thuẫn với Hồng Phượng và Hồng Nhung, Hồng Loan được các con nuôi của cố nghệ sĩ luôn đứng ra bảo vệ, động viên, mọi người coi nhau như chị em ruột trong gia đình.

Vào tháng 3/2023, NSƯT Vũ Linh qua đời ở tuổi 66 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Kể từ khi nghệ sĩ rời khỏi cõi tạm, người thân trong gia đình ông tranh chấp tài sản thừa kế dẫn đến kiện tụng. Hiện câu chuyện vẫn chưa được giải quyết xong mà phải chờ toà án triệu tập phân xử. Con gái của ông là Hồng Loan may mắn có sự giúp đỡ bảo bọc của Bình Tinh Vũ Luân nên cuộc sống ổn định nhờ bán hàng online.

Hồng Loan nghẹn ngào 'con nhớ ba', Vũ Luân và Bình Tinh có ngay động thái, phơi bày mối quan hệ thực sự giữa con ruột - con nuôi

Hồng Loan nghẹn ngào 'con nhớ ba', Vũ Luân và Bình Tinh có ngay động thái, phơi bày mối quan hệ thực sự giữa con ruột - con nuôi

Màn tương tác qua lại giữa Hồng Loan và Vũ Luân - Bình Tinh đủ để chứng minh mối quan hệ giữa cô và các con nuôi của cố NS Vũ Linh.

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Từ khóa:   Hồng Loan Bình Tinh Vũ Luân Cố NS Vũ Linh

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