Các công ty giải trí lên tiếng vụ Hồ Văn Cường: ‘Hiếm quản lý giữ cát sê’, 'Mọi công việc phải đầy đủ 'giấy trắng mực đen''

Hậu trường 14/06/2021 14:22

Nhiều tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh việc ca sĩ Phi Nhung cứ để quản lý chăm chăm giữ cát sê và cả tiền thưởng 200 triệu của Hồ Văn Cường.

Phi Nhung và Hồ Văn Cường có lẽ là hai cái tên nóng nhất mạng xã hội khi liên tục vướng lùm xùm tiền cát sê và giải thưởng vẫn chưa có hồi kết. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng cho rằng nên trả lại tiền cho Hồ Văn Cường vì nam ca sĩ đã đủ 18 tuổi, nếu không thì cũng nên giao lại cho ba mẹ ruột em quản lý.

Ca sĩ Phi Nhung cho biết: “Cát sê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được. Trước nay, chuyện thỏa thuận cát sê của tôi hay Cường đều do công ty quản lý làm việc trực tiếp với bầu show, còn vấn đề thu chi đã có kế toán công ty tính toán".

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Đã đến lúc Phi Nhung nên giao lại tiền cát sê và tiền giải thưởng cho Hồ Văn Cường hoặc ba mẹ ruột anh chàng quản lý - Ảnh: Internet

Trước lời phát biểu của ca sĩ Phi Nhung, nhiều giám đốc, chuyên gia trong ngành giải trí, quảng cáo đã lên tiếng về vấn đề này, quyết đòi lại công bằng cho nam ca sĩ 18 tuổi. Ông ALex Lương - giám đốc công ty Oscar Town chia sẻ trên Zing News: "Tôi nghĩ có thể Phi Nhung nghĩ Cường chưa đủ tuổi nên đưa tiền, bạn ấy sẽ tiêu linh tinh. Đấy là cách suy nghĩ của người lớn và họ cho như thế là đúng. Nhưng cách Phi Nhung và quản lý Diễm Phạm giữ tiền của Hồ Văn Cường là sai vì chung quy tiền của ai làm ra nên để người ấy giữ. Việc người quản lý giữ toàn bộ cát sê suốt nhiều năm như trường hợp của Hồ Văn Cường là hiếm có trong giới giải trí. Chuyện giữ tiền còn liên quan đến vấn đề lãi. Chẳng hạn một năm tôi giữ của ai đó một tỷ đồng và gửi ngân hàng sẽ được bao nhiêu lãi. Ngoài ra, nếu biết đầu tư bất động sản, một năm có thể ra 2, 3 tỷ đồng”.

Ngoài ra ông cũng cho biết thêm khi nhận show cho nghệ sĩ, ông chỉ giữ lại số % theo thỏa thuận của hai bên từ lúc đầu. Có vài trường hợp sẽ quyết toán theo tháng còn lại ông đều chuyển trực tiếp cho nghệ sĩ hoặc người đại diện.

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Theo nhiều giám đốc trong ngành giải trí cho biết hiếm có quản lý nào giữ cát sê của ca sĩ lâu như trường hợp của Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Riêng ông Vĩnh Duy - giám đốc công ty D GROUP Media nêu lên quan điểm: “Ca sĩ Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi, sau đó làm quản lý nên tình huống có thể tương tự những bố mẹ kiêm nhiệm làm quản lý cho con thường thấy trong showbiz. Lúc đó, bố mẹ thường giữ hết thu nhập của con. Tuy nhiên, khi Hồ Văn Cường bước vào tuổi trưởng thành, có những thay đổi về suy nghĩ, muốn được chứng minh bản thân hơn… phía ca sĩ Phi Nhung và quản lý nên thẳng thắn, rõ ràng, minh bạch để Hồ Văn Cường biết mọi việc, kể cả vấn đề tiền bạc. Mọi công việc phải minh bạch, có đầy đủ “giấy trắng mực đen”. Nghệ sĩ biết được chính xác số tiền mình nhận, số tiền phải chi ra một cách hợp lý thì không gặp phải rắc rối về tài chính".

Ngoài ra còn nhiều khán giả cũng bức xúc và yêu cầu ca sĩ Phi Nhung ngay lập tức phải trả tiền lại cho Hồ Văn Cường. Họ cho rằng không có lý do gì mà giữ chăm chăm số tiền ấy trong khi nam ca sĩ đã đủ tuổi trưởng thành và có thể ra ở riêng. Ngoài ra một số còn so sánh cuộc sống hiện tại của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều là con nuôi nhưng hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau. 

Các công ty giải trí lên tiếng vụ Hồ Văn Cường: ‘Hiếm quản lý giữ cát sê’, 'Mọi công việc phải đầy đủ 'giấy trắng mực đen'' - Ảnh 3
Nhiều bình luận của cư dân mạng tiêu cực liên quan đến vụ việc - Ảnh chụp màn hình 

Cũng chia sẻ trên Zing News ông Nhật Trường, quản lý Quang Anh Quán quân The Voice Kids bộc bạch: "Cái khó của Hồ Văn Cường là còn bé và gia đình chân chất nên nhiều vấn đề không nắm rõ cách hoạt động trong showbiz. Vì thế, việc họ để quản lý giữ hết thu nhập cũng dễ hiểu. Ngoài cái công còn cả cái tình nên rất khó cho gia đình Cường. Nếu đích thân hỏi cát sê, họ dễ bị hiểu nhầm là tính toán. Do đó, nên chủ động hỏi rõ ràng ngay từ đầu. Trong công việc và sự lao động, đừng nên vì tình cảm quá. Đến khi vấn đề nảy sinh sẽ mất luôn tình cảm đẹp ban đầu. Tôi luôn công khai cát sê của từng show hay khoản chi tiêu phát sinh ngay sau khi nhận được tiền của sự kiện đó. Quản lý hiếm khi giữ lại tiền của nghệ sĩ nhiều ngày."

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